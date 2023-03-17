Долли, разрушившая голливудские установки

Голливуд жужжал как разворошённый пчелиный улей. Народ болтал всякое, ведь таких прецедентов в истории фабрики грёз не было. Говорили даже, что она забеременела от Элвиса и скрылась от людских глаз, чтобы спокойно родить, а потом вернуться. Но ничего такого не произошло. Впоследствии в книге воспоминаний она отметила, что отношения с Пресли были исключительно деловыми. А постриг бывшая актриса приняла только через год, тщательно всё обдумав и взвесив.