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Долли, разрушившая голливудские установки

Долли, разрушившая голливудские установки

Автор:
17 марта 2023 10:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Долорес Харт   Элвис Пресли   актриса   выбор   голливуд   кино   монахиня   орден   решение   роль   
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Поразительная красота, талант, внимание режиссёров. У этой девушки были все данные, чтобы стать богатой и знаменитой. Но она удивила Голливуд, поклонников и весь мир и выбрала другой путь.

Долорес Харт (урождённая Хикс) родилась в 1938 году. Юной красавице улыбнулась удача, и свою первую роль она сыграла в фильме «Любить тебя» где партнёром выступил сам Элвис Пресли. Их поцелуй на экране продлился целых 15 секунд, и общественность сразу же заговорила о романе. Хотя между ними были только сугубо деловые отношения.

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После удачного старта предложения последовали одно за другим. Но предлагаемые однотипные роли – юных пустышек были похожи одна на другую. Потом последовали предложения главных ролей в музыкальных комедиях. Причём в картине «Франциск Азисский», что примечательно, ей досталась героиня, бросившая семью ради проповедника.

В общей сложности за 10 лет карьеры на счету Долорес было 6 работ, среди которых «Кинг Креол», «Одинокие сердца» (1958), «Там, где ребята» (1960). В фильме, который стал заключительным в карьере Харт – «Полетай со мной» у неё была главная роль.

Практически сразу после окончания съёмок 25-летняя Долорес приняла решение уйти в монастырь. Причём не послушницей, а принять постриг, стать монахиней ордена бенедиктинцев и оставить мир в прошлом.

Перед отъездом он расторгла помолвку с архитектором Доном Робинсоном. Что примечательно, мужчина сохранил с Долорес хорошие отношения, никогда не вступал в брак и навещал бывшую невесту по церковным праздникам вплоть до своей смерти.

Всё своё имущество женщина отдала семье друга – актёра Карла Молдена. И объяснила свой поступок следующим образом:

Это не было мечтой всей моей жизни. Я не росла, желая стать монахиней. Я хотела стать актрисой. Если бы мне когда-нибудь предложил стать монахиней, это было бы последнее, о чём я думала. Миллион к одному, что я когда-нибудь стану монахиней.

Голливуд жужжал как разворошённый пчелиный улей. Народ болтал всякое, ведь таких прецедентов в истории фабрики грёз не было. Говорили даже, что она забеременела от Элвиса и скрылась от людских глаз, чтобы спокойно родить, а потом вернуться. Но ничего такого не произошло. Впоследствии в книге воспоминаний она отметила, что отношения с Пресли были исключительно деловыми. А постриг бывшая актриса приняла только через год, тщательно всё обдумав и взвесив.

О своём выборе женщина не пожалела. Стоит только взглянуть на её счастливый вид – искрящиеся задором глаза и улыбку. А ведь пожилой даме идёт уже 85 год.

При этом Харт остаётся единственной монахиней, за которой сохранился статус члена Академии кинематографических искусств и наук США, и у неё имеется право голоса при присуждении премии «Оскар».

Окончательно связи с Голливудом она не разорвала: приглашала знаменитостей для сбора средств для финансирования своего монастыря. А фабрике грёз она дала следующее определение:

Я никогда не чувствовала, что «ухожу из Голливуда». Я чувствовала, что вступаю во что-то более значительное, и поэтому взяла Голливуд с собой. Я обожала Голливуд. Я покинула его не потому, что это было место греха.


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Метки: Долорес Харт   Элвис Пресли   актриса   выбор   голливуд   кино   монахиня   орден   решение   роль   
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Lexx 9 минут назад
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