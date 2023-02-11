17 актёров, которые были номинированы на «Оскар» за свою дебютную роль

Под «дебютом» мы подразумеваем первую роль в полнометражном фильме, то есть короткометражки, телефильмы, сериалы и озвучивания мультфильмов не учитываются.

Что победа на «Оскаре» за первую в жизни роль на большом экране, что номинация — и то, и другое выглядит сюрреалистично, но актёров с такой ачивкой не так уж и мало.

Вот их имена и их дебютные роли, которые оказались настолько успешными.

Эдвард Нортон