17 актёров, которые были номинированы на «Оскар» за свою дебютную роль

Все перечисленные роли — дебют в большом кино для исполнивших их актёров и актрис. И вот что удивительно, все они удостоились номинации на «Оскар». А некоторые и победы!
Под «дебютом» мы подразумеваем первую роль в полнометражном фильме, то есть короткометражки, телефильмы, сериалы и озвучивания мультфильмов не учитываются.
Что победа на «Оскаре» за первую в жизни роль на большом экране, что номинация — и то, и другое выглядит сюрреалистично, но актёров с такой ачивкой не так уж и мало.
Вот их имена и их дебютные роли, которые оказались настолько успешными.
Эдвард Нортон
Получил номинацию на «Оскар» как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Первобытный страх» (1996).
Бархад Абди
Получил номинацию на «Оскар» как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Капитан Филлипс» (2013).
Опра Уинфри
Получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Цветы лиловые полей» (1985).
Джон Малкович
Получил номинацию на «Оскар» как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Место в сердце» (1984).
Гленн Клоуз
Получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Мир по Гарпу» (1982).
Михаил Барышников
Получил номинацию на «Оскар» как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Поворотный пункт» (1977).
Лили Томлин
Получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Нэшвилл» (1975).
Дайана Росс
Получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Леди поёт блюз» (1972).
Габури Сидибе
Получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Сокровище» (2009).
Каталина Сандино Морено
Получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Благословенная Мария» (2003).
Орсон Уэллс
Получил номинацию на «Оскар» как лучший актёр за роль в фильме «Гражданин Кейн» (1941).
Лупита Нионго
Получила премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за фильм «12 лет рабства» (2013).
Дженнифер Хадсон
Получила премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за фильм «Девушки мечты» (2006).
Эва Мари Сейнт
Получила премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за фильм «В порту» (1954).
Сейчас актрисе 98 лет, и она является самой старшей обладательницей «Оскара» в мире!
Хенг Сомнанг Нгор
Получил премию «Оскар» как лучший актёр второго плана за фильм «Поля смерти» (1984).
Барбра Стрейзанд
Получила премию «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Смешная девчонка» (1968).
Джули Эндрюс
Получила премию «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Мэри Поппинс» (1964).
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