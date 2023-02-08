Ольга Самошина: любимая, народная, наша

Ольгу поначалу встретили настороженно, заподозрив в корысти. Но открытая девушка успокоила новых родственников, заявив, что ей совершенно ничего не нужно. В том числе протекции по работе.

Первая беременность закончилась трагически: Ольга случайно упала, и случился выкидыш. Второй ребёнок – дочь Полина родился не скоро, когда супругам было уже к 30 годам. Они полностью состоялись и с нетерпением ожидали появления на свет долгожданной малышки.