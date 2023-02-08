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Ольга Самошина: любимая, народная, наша

Ольга Самошина: любимая, народная, наша

Автор:
08 февраля 2023 10:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Константин Воробьёв   Ольга Самошина   актриса   карьера   кино   личность   образ   роль   семья   театр   
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Милая, обаятельная, далеко не классическая красавица. Есть в лице Ольги Борисовны что-то притягательное и неуловимое. Тёплое, словно смотришь на родного человека, с которым давно не виделся, но очень скучал.

Девочка родилась в 1960 году в Ленинграде. Актёрской стезёй грезила с юных лет. И не просто мечтала о сцене, а упорно шла к своей мечте. Получив аттестат, поступила в институт кинематографии и пошла служить в театр им. Комиссаржевской.

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Специфическая фактура (девушка была крупной, ширококостной, статной) позволяла уже в юности спокойно справляться с ролями взрослых женщин, умудрённых жизнью. Роли были однотипными. Но всё изменилось, когда через 10 лет Самошина перешла в театр на Литейном. Режиссёры увидели, что потенциал актрисы гораздо масштабнее. Завзятые театралы даже сравнивают Ольгу Борисовну с Дорониной. Не внешне, конечно. Больше в драматизме, глубине, специфике подачи образов.

С кино у Самошиной долго не ладилось. Только раз ей удалось получить роль в картине «Труффальдино из Бергамо». Потом были походы на пробы. Но безрезультатно. В итоге удача улыбнулась ей только в 1985 году. После сериала «Противостояние» режиссёры заметили интересную актрису и стали регулярно задействовать её в разных проектах.

Лихие 90-е многих испытали на прочность. И многих сломали. Самошина выстояла, чего не скажешь о её муже Константине Воробьёве. Они познакомились ещё в бытность студенчества. И едва дождавшись 18-летия, влюблённые отправились в ЗАГС. Отец Константина в тот период был главным режиссёром Театра музкомедии. И выбор сына не одобрил. Он считал, что обуза в виде семьи замедлит развитие карьеры сына и даже может её разрушить.

Ольгу поначалу встретили настороженно, заподозрив в корысти. Но открытая девушка успокоила новых родственников, заявив, что ей совершенно ничего не нужно. В том числе протекции по работе.

Первая беременность закончилась трагически: Ольга случайно упала, и случился выкидыш. Второй ребёнок – дочь Полина родился не скоро, когда супругам было уже к 30 годам. Они полностью состоялись и с нетерпением ожидали появления на свет долгожданной малышки.

Но 90-е стали  испытанием не только в финансовом, но и в личном плане. Супруг объявил ей, что полюбил другую женщину, и ушёл из семьи. Актриса была совершенно раздавлена, что сказывалось и на работе. На репетициях она с трудом произносила нужные реплики, глотая слёзы и раздражая режиссёра.

Константин одумался. И семью удалось спасти. Но спустя несколько лет аналогичная история повторилась. Только теперь уже с Ольгой. Но ей удалось справиться с собой и сохранить семью.

В 2000-х ситуация в кино стала выравниваться. Воробьёва приглашали на роли, и сейчас он снимается довольно много.

Свободное время супруги предпочитают проводить на даче, вдали от шума и суеты большого города, наслаждаясь природой и обществом друг друга.

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Метки: Константин Воробьёв   Ольга Самошина   актриса   карьера   кино   личность   образ   роль   семья   театр   
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Евгений 4 минуты назад
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