FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7041 пост • 793 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Наталья Тенякова: полвека рука об руку с любимым на экране и в жизни

Наталья Тенякова: полвека рука об руку с любимым на экране и в жизни

Автор:
17 декабря 2022 18:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Любовь и голуби   Наталья Тенякова   Сергей Юрский   актриса   баба Шура   известность   кино   роль   сцена   театр   
1096
12

Женская суть такова, что женщинам хочется быть моложе и красивее. И только редкие дамы по доброй воле соглашаются выглядеть значительно старше своего возраста. Из их числа и эта актриса.

В юности Наталья Тенякова обладала спокойной и безмятежной, но изысканной красотой. А в 40 лет – по нашему времени ещё практически молодость, сыграла бабулю без определённого возраста. Её знают практически все – это баба Шура из картины «Любовь и голуби».

×
×

Но хотя Наталья и сыграла несколько заметных ролей, первостепенным для неё всегда был театр, а не кино. Девочка родилась в 1944 году в Ленинграде. О кинокарьере и не помышляла, считая себя малопривлекательной. Особенно, по её мнению, не удались пухлые губы. А ведь за такими современные красотки отправляются к хирургам.

Наталья планировала стать педагогом. Но преподаватель в школьном театральном кружке увидел в девушке потенциал и посоветовал рискнуть с театральным.

И она смогла – поступила в ЛГИТМиК на курс Бориса Зона. Педагог отличался редким умением создавать уникальных артистов, не уничтожая при этом индивидуальность.

Играть в театре Тенякова начала в 1966 году. Тогда же дебютировала в кино в картине «Старшая сестра». Затем  были «Зелёная карета», «Гроза над Белой» и… перерыв  на 15 лет.

В этот период актрису поглотил театр. К тому же не простыми были и перипетии в личной жизни. Наталья вышла замуж ещё в бытность студенчества. Избранником стал режиссёр Лев Додин. А на съемках телеспектакля «Большая кошачья сказка» познакомилась с Сергеем Юрским. Промелькнувшая искра и взаимная симпатия были очевидны для обоих, но оба были несвободны, поэтому романа не случилось.

Но чувства были слишком сильны и мучительны. Женщина пришла домой и прямо заявила Льву: дескать, полюбила Юрского. На что муж только усмехнулся: почему ж не Христа? Настолько Сергей Юрьевич был признанным талантом и недосягаемой звездой. Но Наталья подала на развод. А Юрский расстался с женой Зинаидой Шарко.

В 1970 году пара зарегистрировала отношения. Через несколько лет в семье родилась дочь Дарья. Тенякова продолжала играть в театре, как вдруг в 80-х супругам поступило от Владимира Меньшова необычное предложение: а не хотите ли вы, друзья, попробовать сыграть пару. Правда, очень возрастную – деда Митю и бабу Шуру. Актриса слабо представляла, как играть старушку, ведь ей едва минуло 40 лет. Да и в кино давно не снималась. Но  режиссёр настаивал: съёмки на природе, красота, свежий воздух. И дочку можно с собой взять.

Немного поразмышляв, Тенякова всё же согласилась. И не прогадала: роль неприметной, но мудрой бабы Шуры прославила её. Тем более что в дуэте был любимый муж. После знаковой роли Наталья Максимовна возвращалась к съёмкам единственный раз – в картине «Француз» 2019 года.

Брак артистов можно назвать феноменом. Ведь они счастливо и гармонично прожили почти полвека, до самой смерти Сергея Юрьевича. Что в творческой среде большая редкость. Им всегда было о чём поговорить, что обсудить. В особенно острых, пусть и нечастых моментах Наталья подключала женскую мудрость, уступая мужу. Единственная дочь пары тоже выбрала актёрскую стезю.

О возможных упущенных шансах в кино Наталья Максимовна никогда не жалела:

А о чём жалеть? Мне никогда не нравилось сниматься в кино. Это скучно. Снимают кусками: то начнут с конца, потом — с середины. А в театре играешь на одном дыхании: с первой минуты и до последней.

Сергей Юрский ушёл из жизни в 2019 году. Но актриса не позволила себе погрузиться в пучину уныния. Она играет в театре, несмотря на солидный возраст, посвящает время дочери и внукам и… ленится. Ведь именно здоровая лень, как считает Наталья Максимовна, очень полезна для здоровья: можно полностью расслабиться, перезагрузиться и подзарядиться эмоциями от хорошей книги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Любовь и голуби   Наталья Тенякова   Сергей Юрский   актриса   баба Шура   известность   кино   роль   сцена   театр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Ashabad 21 минуту назад
Просто люблю счастливых людей. У меня есть некоторые вопросы к Юрскому, как к человеку. Но - это ладно, это другая тема. Но то, что он любил жену и жена любила его - это действительно не каждому дано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! 12 минут назад
Комментарий к фото
Тут ей 24. 24, Карл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39442



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Коллекционер нашел 31 катушку непроявленной пленки, принадлежащей неизвестному солдату Второй мировой войны
Коллекционер нашел 31 катушку непроявленной пленки, принадлежащей неизвестному солдату...
Набирающие популярность в сообществах
Мой подарок друзьям к Новому (году) лёту. Майонез
Мой подарок друзьям к Новому (году) лёту. Майонез
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#подборка#автомобили#Ynews#искусство#красота#позитив#авто аварии
#Юмор#Прикол#креатив#в мире#Приколы#аварии#картинки#космос#фотографии#фильмы
#интересно#кино#факты#интересное#автомир#дтп#кот#коты#футбол#история
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч «Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер Из рядового философа в драматического актёра: трансформация Сергея Барковского Из рядового философа в драматического актёра: трансформация Сергея Барковского «Питерская Раневская»: комедии и трагедии Гликерии Богдановой-Чесноковой «Питерская Раневская»: комедии и трагедии Гликерии Богдановой-Чесноковой Лёньк, а Лёньк, глянь чего делается! Актёр, который играл и жил без капли&nbsp; фальши Лёньк, а Лёньк, глянь чего делается! Актёр, который играл и жил без капли  фальши

На что жалуетесь?

Вернуться