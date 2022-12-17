Наталья Тенякова: полвека рука об руку с любимым на экране и в жизни

Женская суть такова, что женщинам хочется быть моложе и красивее. И только редкие дамы по доброй воле соглашаются выглядеть значительно старше своего возраста. Из их числа и эта актриса.
В юности Наталья Тенякова обладала спокойной и безмятежной, но изысканной красотой. А в 40 лет – по нашему времени ещё практически молодость, сыграла бабулю без определённого возраста. Её знают практически все – это баба Шура из картины «Любовь и голуби».
Но хотя Наталья и сыграла несколько заметных ролей, первостепенным для неё всегда был театр, а не кино. Девочка родилась в 1944 году в Ленинграде. О кинокарьере и не помышляла, считая себя малопривлекательной. Особенно, по её мнению, не удались пухлые губы. А ведь за такими современные красотки отправляются к хирургам.
Наталья планировала стать педагогом. Но преподаватель в школьном театральном кружке увидел в девушке потенциал и посоветовал рискнуть с театральным.
И она смогла – поступила в ЛГИТМиК на курс Бориса Зона. Педагог отличался редким умением создавать уникальных артистов, не уничтожая при этом индивидуальность.
Играть в театре Тенякова начала в 1966 году. Тогда же дебютировала в кино в картине «Старшая сестра». Затем были «Зелёная карета», «Гроза над Белой» и… перерыв на 15 лет.
В этот период актрису поглотил театр. К тому же не простыми были и перипетии в личной жизни. Наталья вышла замуж ещё в бытность студенчества. Избранником стал режиссёр Лев Додин. А на съемках телеспектакля «Большая кошачья сказка» познакомилась с Сергеем Юрским. Промелькнувшая искра и взаимная симпатия были очевидны для обоих, но оба были несвободны, поэтому романа не случилось.
Но чувства были слишком сильны и мучительны. Женщина пришла домой и прямо заявила Льву: дескать, полюбила Юрского. На что муж только усмехнулся: почему ж не Христа? Настолько Сергей Юрьевич был признанным талантом и недосягаемой звездой. Но Наталья подала на развод. А Юрский расстался с женой Зинаидой Шарко.
В 1970 году пара зарегистрировала отношения. Через несколько лет в семье родилась дочь Дарья. Тенякова продолжала играть в театре, как вдруг в 80-х супругам поступило от Владимира Меньшова необычное предложение: а не хотите ли вы, друзья, попробовать сыграть пару. Правда, очень возрастную – деда Митю и бабу Шуру. Актриса слабо представляла, как играть старушку, ведь ей едва минуло 40 лет. Да и в кино давно не снималась. Но режиссёр настаивал: съёмки на природе, красота, свежий воздух. И дочку можно с собой взять.
Немного поразмышляв, Тенякова всё же согласилась. И не прогадала: роль неприметной, но мудрой бабы Шуры прославила её. Тем более что в дуэте был любимый муж. После знаковой роли Наталья Максимовна возвращалась к съёмкам единственный раз – в картине «Француз» 2019 года.
Брак артистов можно назвать феноменом. Ведь они счастливо и гармонично прожили почти полвека, до самой смерти Сергея Юрьевича. Что в творческой среде большая редкость. Им всегда было о чём поговорить, что обсудить. В особенно острых, пусть и нечастых моментах Наталья подключала женскую мудрость, уступая мужу. Единственная дочь пары тоже выбрала актёрскую стезю.
О возможных упущенных шансах в кино Наталья Максимовна никогда не жалела:
А о чём жалеть? Мне никогда не нравилось сниматься в кино. Это скучно. Снимают кусками: то начнут с конца, потом — с середины. А в театре играешь на одном дыхании: с первой минуты и до последней.
Сергей Юрский ушёл из жизни в 2019 году. Но актриса не позволила себе погрузиться в пучину уныния. Она играет в театре, несмотря на солидный возраст, посвящает время дочери и внукам и… ленится. Ведь именно здоровая лень, как считает Наталья Максимовна, очень полезна для здоровья: можно полностью расслабиться, перезагрузиться и подзарядиться эмоциями от хорошей книги.
Источник:
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