Наталья Тенякова: полвека рука об руку с любимым на экране и в жизни

Играть в театре Тенякова начала в 1966 году. Тогда же дебютировала в кино в картине «Старшая сестра». Затем были «Зелёная карета», «Гроза над Белой» и… перерыв на 15 лет.

В этот период актрису поглотил театр. К тому же не простыми были и перипетии в личной жизни. Наталья вышла замуж ещё в бытность студенчества. Избранником стал режиссёр Лев Додин. А на съемках телеспектакля «Большая кошачья сказка» познакомилась с Сергеем Юрским. Промелькнувшая искра и взаимная симпатия были очевидны для обоих, но оба были несвободны, поэтому романа не случилось.