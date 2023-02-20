Конец династии: знаменитый сын пережил мать всего на 5 дней

В браке с коллегой Ольгой Константиновой родился единственный сын Кирилл, который, как и родители, выбрал актёрскую стезю. Главной ролью Кирилла стал персонаж в картине «Повесть о первой любви» 1957 года, где он сыграл в дуэте с отцом.

В конце жизни Кириллу поставили такой же диагноз, который унёс и жизнь знаменитого отца – лимфосаркома.