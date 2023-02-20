Конец династии: знаменитый сын пережил мать всего на 5 дней

Так бывает, но не слишком часто. И потому такие совпадения выглядят особенно трогательно и символично.
Мать и сын – представители знаменитой династии покинули этот мир с разницей всего 5 дней.
Её основатель Сергей Дмитриевич Столяров получил известность ещё в довоенные годы. Он сыграл возлюбленного персонажа Любови Орловой в знаменитой комедии «Цирк» и органично воплотил на экране образы былинных богатырей в таких фильмах как «Руслан и Людмила» и «Кощей Бессмертный».
Самой яркой и заметной послевоенной ролью стал Садко в одноимённой сказке 1952 года. К сожалению, земной путь артиста оказался не слишком долгим: в 58 лет его жизнь унесла онкология.
В браке с коллегой Ольгой Константиновой родился единственный сын Кирилл, который, как и родители, выбрал актёрскую стезю. Главной ролью Кирилла стал персонаж в картине «Повесть о первой любви» 1957 года, где он сыграл в дуэте с отцом.
В конце жизни Кириллу поставили такой же диагноз, который унёс и жизнь знаменитого отца – лимфосаркома.
После получения диплома ВГИКа Кирилл женился на однокурснице Нине Головиной. Первой и сразу заметной ролью девушки стала героиня картины «Трудное счастье». А потом карьера застопорилась. Роли были, в том числе в таких киношедеврах как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Война и мир», но настолько крохотные, что актрису даже не отметили в титрах.
Нина и Кирилл перестали сниматься после перестройки. Колесили по стране с программой «Товарищ Кино» и готовы были выступать везде, куда пригласят. Супруги вырастили двоих детей. Дочь Екатерина – непубличный человек. А вот сын Сергей продолжил знаменитую династию. Даже невооружённым взглядом заметно очевидное сходство между представителями трёх поколений – дедом, отцом и внуком.
Сергей окончил Щепкинское училище, после получения диплома поступил в Театр Советской Армии. Были у Сергея небольшие роли в кино. Но зрителям он запомнился как ведущий передачи «Детский час», которую вёл с середины 80-х до начала 90-х. После закрытия проекта работал режиссёром программы «Взгляд» и постановщиком программы «Телескоп». В 2000 году занял должность продюсера образовательного канала «Школьник ТВ
Однолюбом, в отличие от отца и деда, Сергей не был. Известно, что Столяров-младший был трижды женат. Сергей Кириллович ушёл из жизни 7 февраля этого года, недавно отметив 60-летний юбилей. Символично, что он всего на 5 дней пережил мать Нину Головину, которая скончалась 2 февраля 2023 года. Родственники не давали официальных комментариев, но, возможно, сыграла свою роль наследственность в совокупности со стрессом, пережитым в связи со смертью матери.
Источник:
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