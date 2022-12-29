Лучше снимки, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб» за первый год его пребывания в космосе

В июле NASA опубликовало первые четыре фотографии, сделанные «Джеймсом Уэббом», включая Южную кольцевую туманность — расширяющуюся светящуюся оболочку ионизированного газа, который выбрасывают красные гиганты в конце их жизни.

По данным NASA, Южная кольцевая туманность насчитывает почти половину светового года в диаметре и расположена на расстоянии около 2000 световых лет от Земли.

Тусклая звезда в центре снимка на протяжении тысячелетий испускала кольца газа и пыли во всех направлениях, благодаря чему напоминает яркий блик на драгоценном камне.

Умирающая звезда, окутанная пылью, показывает свое «последнее представление», как выразилось NASA, — то, через что нашему Солнцу предстоит пройти через миллиарды лет.

Южная кольцевая туманность показана практически полностью анфас, но, если повернуть ее, чтобы рассмотреть с ребра, ее трехмерная форма напомнит две сложенные дном чаши, раскрывающиеся в разных направлениях с большим отверстием в центре.