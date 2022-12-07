Лучшие астрофотографии 2022 года

От самого первого снимка телескопа, который дал детальное представление о скоплении галактик SMACS 0723, до изображения полярных сияний на Юпитере, сделанного с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), "Джеймс Уэбб" не перестает поражать воображение.



Но не Джеймсом Уэббом единым. Независимые астрофотографы в этом году тоже не подкачали и сделали много новых замечательных снимков. Покажем самые интересные и запомнившиеся.