Лучшие астрофотографии 2022 года

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Благодаря космическому телескопу "Джеймс Уэбб" 2022 год стал по-настоящему захватывающим для астрономии и астрофотографии. Это и новые возможности в исследовании космоса, и потрясающие по четкости изображения соседних планет и далеких галактик!
От самого первого снимка телескопа, который дал детальное представление о скоплении галактик SMACS 0723, до изображения полярных сияний на Юпитере, сделанного с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), "Джеймс Уэбб" не перестает поражать воображение.
Но не Джеймсом Уэббом единым. Независимые астрофотографы в этом году тоже не подкачали и сделали много новых замечательных снимков. Покажем самые интересные и запомнившиеся.
Но не Джеймсом Уэббом единым. Независимые астрофотографы в этом году тоже не подкачали и сделали много новых замечательных снимков. Покажем самые интересные и запомнившиеся.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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ps надеюсь нет сомневающихся в реальности вояджеров, марсоходов, что по несколько лет собирали инфу?)