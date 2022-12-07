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Лучшие астрофотографии 2022 года

Лучшие астрофотографии 2022 года

Автор:
07 декабря 2022 15:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джеймс Уэбб   астрофото   астрофотографии   астрофотография   галактики   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   лучшие фото года   туманности   фотографии космоса   
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Благодаря космическому телескопу "Джеймс Уэбб" 2022 год стал по-настоящему захватывающим для астрономии и астрофотографии. Это и новые возможности в исследовании космоса, и потрясающие по четкости изображения соседних планет и далеких галактик!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Уэбб   астрофото   астрофотографии   астрофотография   галактики   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   лучшие фото года   туманности   фотографии космоса   
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3  комментария
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12k
Kostick 38 минут назад
насчет нептуна требовалось уточнение, что при помощи телескопа, пусть и находящегося на орбите. а так вояджер его отфотал более чем превосходно. https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/neptune/https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/neptune/
ps надеюсь нет сомневающихся в реальности вояджеров, марсоходов, что по несколько лет собирали инфу?)
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50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну вот на глаз реально похоже...но причем тут улитка?))
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