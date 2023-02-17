Итальянские наркодилеры перевозили 125 кг кокаина в головках пармезана и попались

Наркодилеры из Турина полагали, что придумали хитрый план по перевозке кокаина. Они прятали брикеты с порошком в головки сыра пармезан и надеялись, что традиционный и привычный для этих мест продукт не вызовет подозрений у полиции. Продукт-то, может, традиционный и привычный, но вот перевозчики не очень. Преступная группировка состояла в основном из албанцев.