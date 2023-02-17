Итальянские наркодилеры перевозили 125 кг кокаина в головках пармезана и попались

А сыр-то у вас с душком!
Наркодилеры из Турина полагали, что придумали хитрый план по перевозке кокаина. Они прятали брикеты с порошком в головки сыра пармезан и надеялись, что традиционный и привычный для этих мест продукт не вызовет подозрений у полиции. Продукт-то, может, традиционный и привычный, но вот перевозчики не очень. Преступная группировка состояла в основном из албанцев.
Сотрудники финансовой гвардии Турина отчитались о раскрытии схемы контрабанды наркотиков из Нидерландов в итальянский Пьемонт. Банда орудовала сразу в семи регионах (провинции Турин, Асти, Ломбарди, Тоскана и области Венето и на островах Сицилия и Сардиния), и по Италии кокаин перевозился исключительно в головках сыра.
Как рассказали в полиции, им удалось изъять более 125 килограммов порошка, стоимость которого на чёрном рынке составляет примерно 80 млн евро.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали по делу о контрабанде наркотиков 10 человек. Семерых оправили за решётку, остальную будут ждать суда под домашним арестом. Полиции ещё предстоит выяснить, сколько наркотиков удалось переправить в страну таким образом. А сколько сыра испортили, mamma mia!
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