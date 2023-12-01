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Итальянский мафиози ради сокращения тюремного срока подарил властям личный остров

Итальянский мафиози ради сокращения тюремного срока подарил властям личный остров

Автор:
01 декабря 2023 17:39
Сообщество : Криминал
Метки: Дубай   Италия   Наркотики   каморра   мафия   остров   смягчение приговора   
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Преступник до сих пор не понимает, что приплыл. И острова его уже не спасут.

Видный деятель итальянской мафии Раффаэле Империале пытается откупиться от властей личным островом в Дубае. Члена неаполитанской преступной организации "Каморра" экстрадировали из ОАЭ в 2022 году. До этого момента мафиози припеваючи там жил в течение 5 лет и тратил в среднем по 400 тысяч евро в месяц (около 40 миллионов рублей).


Денег у Империале было очень много, он владел монополией на поставки кокаина из Перу. Поэтому когда у берегов ОАЭ построили искусственный архипелаг, повторяющий контуры всех континентов, тот не задумываясь приобрел себе один, который назывался Тайвань. По данным итальянских властей преступник приобрёл остров за 60-80 млн евро (5,8-7,8 млрд рублей).

Империале прозвали "главарём с Ван Гогом" из-за украденных им двух полотен знаменитого живописца. Однако чтобы продемонстрировать своё желание сотрудничать с властями, он уже подарил государству краденные картины. Сейчас Империале в знак своего уважения хочет подарить Италии свой остров. Известно, что мафиози грозит тюремный срок в 14 лет и 10 месяцев, и тот пытается всеми правдами и неправдами смягчить наказание.

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Метки: Дубай   Италия   Наркотики   каморра   мафия   остров   смягчение приговора   
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2  комментария
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Иван Иванов 49 минут назад
Конечно, после такой жизни оказаться в тюремных стенах дискомфортно
, НО... "Вор должен сидеть в тюрьме"
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319
iskra 5 минут назад
Интересно, как государственные лица могут принимать подарки от гангстера? Насколько я понимаю, полученное преступным путем должно быть просто конфисковано и передано законному владельцу. В этом как бы и состоит задача полиции.
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