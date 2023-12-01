Итальянский мафиози ради сокращения тюремного срока подарил властям личный остров

Преступник до сих пор не понимает, что приплыл. И острова его уже не спасут.
Видный деятель итальянской мафии Раффаэле Империале пытается откупиться от властей личным островом в Дубае. Члена неаполитанской преступной организации "Каморра" экстрадировали из ОАЭ в 2022 году. До этого момента мафиози припеваючи там жил в течение 5 лет и тратил в среднем по 400 тысяч евро в месяц (около 40 миллионов рублей).
Денег у Империале было очень много, он владел монополией на поставки кокаина из Перу. Поэтому когда у берегов ОАЭ построили искусственный архипелаг, повторяющий контуры всех континентов, тот не задумываясь приобрел себе один, который назывался Тайвань. По данным итальянских властей преступник приобрёл остров за 60-80 млн евро (5,8-7,8 млрд рублей).
Империале прозвали "главарём с Ван Гогом" из-за украденных им двух полотен знаменитого живописца. Однако чтобы продемонстрировать своё желание сотрудничать с властями, он уже подарил государству краденные картины. Сейчас Империале в знак своего уважения хочет подарить Италии свой остров. Известно, что мафиози грозит тюремный срок в 14 лет и 10 месяцев, и тот пытается всеми правдами и неправдами смягчить наказание.
Источник:
- Обитель проклятых – жуткий остров Повелья
- Повелья: мрачный остров Венецианской лагуны
- Киллер из мафии 16 лет скрывался от силовиков под видом повара
- Итальянские наркодилеры перевозили 125 кг кокаина в головках пармезана и попались
- Почему раньше любили полосовать соперников опасной бритвой и как от неё пострадал легендарный Аль Капоне