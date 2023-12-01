Итальянский мафиози ради сокращения тюремного срока подарил властям личный остров

Видный деятель итальянской мафии Раффаэле Империале пытается откупиться от властей личным островом в Дубае. Члена неаполитанской преступной организации "Каморра" экстрадировали из ОАЭ в 2022 году. До этого момента мафиози припеваючи там жил в течение 5 лет и тратил в среднем по 400 тысяч евро в месяц (около 40 миллионов рублей).

Денег у Империале было очень много, он владел монополией на поставки кокаина из Перу. Поэтому когда у берегов ОАЭ построили искусственный архипелаг, повторяющий контуры всех континентов, тот не задумываясь приобрел себе один, который назывался Тайвань. По данным итальянских властей преступник приобрёл остров за 60-80 млн евро (5,8-7,8 млрд рублей).