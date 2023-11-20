"Канатоходец" под наркотиками устроил переполох в Орске

Мужчина под наркотиками заставил попотеть и понервничать сотрудников полиции и МЧС в городе Орске Оренбургской области. О необычном инциденте сообщили жители близлежащих домов. В час ночи 19 ноября они позвонили в полицию и рассказали о неизвестном мужчине, который перебрался по электропроводам с пятиэтажного жилого дома на соседний двухэтажный.

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После приезда полицейских и спасателей неадекватный канатоходец спускаться отказался. Его пришлось ловить, но одного наряда полицейских было недостаточно, вызвали еще два. Но даже несмотря на подмогу и состояние мужчины, тот ловко удирал от правоохранителей по проводам на соседние крыши домов.



