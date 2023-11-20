"Канатоходец" под наркотиками устроил переполох в Орске

Неадекватный мужчина больше часа бегал от полицейских по проводам.
Мужчина под наркотиками заставил попотеть и понервничать сотрудников полиции и МЧС в городе Орске Оренбургской области. О необычном инциденте сообщили жители близлежащих домов. В час ночи 19 ноября они позвонили в полицию и рассказали о неизвестном мужчине, который перебрался по электропроводам с пятиэтажного жилого дома на соседний двухэтажный.
После приезда полицейских и спасателей неадекватный канатоходец спускаться отказался. Его пришлось ловить, но одного наряда полицейских было недостаточно, вызвали еще два. Но даже несмотря на подмогу и состояние мужчины, тот ловко удирал от правоохранителей по проводам на соседние крыши домов.
"Мы пока поднимемся на крышу, двери, чердаки вскроем, он уже на другое убежал здание. И так мы гонялись за ним в третьем часу ночи, прыгали-скакали", — рассказал один из полицейских.
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"Циркача" в итоге всё же скрутили на крыше и передали медикам. Отмечается, что он был босиком и без перчаток.
"Все провода электрические, не интернетные. Как его током не ударило, не понимаю. И как он так может быстро бегать? У меня спасатели так не рискнут. А он бегает с одного здания на другое. Он три или четыре вот таких пролёта пробежал по проводам. Ему примерно 20 лет. Откуда столько сил у него? Как нам сказали, он был под препаратом каким-то, типа соль", — рассказал сотрудник МЧС.
О дальнейшей судьбе неадекватного экстремала не сообщается. Очевидно, какое-то время он проведёт в наркологическом отделении.
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Ну, как бы ему не за 40 лет же! Тем более под действием препарата.
Странный сотрудник. А ещё в МЧС работает.
Было бы удивительно, если бы он в таком состоянии РЕАЛЬНО перебегал по проводу БЕЗ РУК. А таким способом на двух натянутых тросах и мы по молодости в горах через речку перебирались.