Закатали в бетон. В Эквадоре решили строить здания из переработанного кокаина

Количество наркотиков, изъятых в Эквадоре в 2021 году, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом и составило более 210 тонн. Такие данные приводит полиция страны. Основная масса запрещенных веществ — кокаин. Порошка так много, что закатывать его в бетон уже намного выгоднее, чем просто уничтожать, сообщает Reuters.
К таким мерам республике пришлось прибегнуть, потому что количество изъятых запрещенных веществ достигло запредельных масштабов.
Сегодня количество наркотика в стране превышает объем доступного места на 27 предназначенных для его хранения полицейских складах. Также рекордное количество кокаина превышает вместимость печей, которые используют для его уничтожения. - пишет Газета.ру.
Каждую неделю сотни упаковок кокаина доставляют на перерабатывающие заводы, где измельчают вместе с другими отходами. Порошок смешивают с цементом, песком и водой. Полученный материал закладывают в фундамент при строительстве складов.
Этот метод утилизации наркотиков называется инкапсуляцией.
Считается также, что такой способ утилизации в четыре раза быстрее сжигания. В Эквадоре заявили, что им уже удалось переработать 350 тонн кокаина.
Говорят, что процесс проходит при участии ООН.
Эквадор стал первой страной в мире, кто начал применять подобную технологию.
Инновационненько...
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