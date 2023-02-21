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Закатали в бетон. В Эквадоре решили строить здания из переработанного кокаина

Закатали в бетон. В Эквадоре решили строить здания из переработанного кокаина

Автор:
21 февраля 2023 23:57
Сообщество : Факты
Метки: Эквадор   бетон   здания   кокаин   наркотики   полиция   стройка   
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Количество наркотиков, изъятых в Эквадоре в 2021 году, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом и составило более 210 тонн. Такие данные приводит полиция страны. Основная масса запрещенных веществ — кокаин. Порошка так много, что закатывать его в бетон уже намного выгоднее, чем просто уничтожать, сообщает Reuters.

К таким мерам республике пришлось прибегнуть, потому что количество изъятых запрещенных веществ достигло запредельных масштабов.

Сегодня количество наркотика в стране превышает объем доступного места на 27 предназначенных для его хранения полицейских складах. Также рекордное количество кокаина превышает вместимость печей, которые используют для его уничтожения. - пишет Газета.ру.
Каждую неделю сотни упаковок кокаина доставляют на перерабатывающие заводы, где измельчают вместе с другими отходами. Порошок смешивают с цементом, песком и водой. Полученный материал закладывают в фундамент при строительстве складов.

Этот метод утилизации наркотиков называется инкапсуляцией.
Считается также, что такой способ утилизации в четыре раза быстрее сжигания. В Эквадоре заявили, что им уже удалось переработать 350 тонн кокаина.
Говорят, что процесс проходит при участии ООН.

Эквадор стал первой страной в мире, кто начал применять подобную технологию.

Инновационненько...

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Метки: Эквадор   бетон   здания   кокаин   наркотики   полиция   стройка   
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10  комментариев
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222
Иванов 2 часа назад
Цены на недвижимость взлетят)
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3k
поручик Ржевский 55 минут назад
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3k
MPEG-8 Час назад
Ссылка youtu.be
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27k
Юрьевич Час назад
Ну всё, теперь торчки будут нюхать, грызть и лизать там стены и полы...
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2k
Мурчелло 2 часа назад
Цемент будут нюхать.
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65k
SAndre 2 часа назад
кирпичи начнут лизать
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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