Закатали в бетон. В Эквадоре решили строить здания из переработанного кокаина

К таким мерам республике пришлось прибегнуть, потому что количество изъятых запрещенных веществ достигло запредельных масштабов.

Сегодня количество наркотика в стране превышает объем доступного места на 27 предназначенных для его хранения полицейских складах. Также рекордное количество кокаина превышает вместимость печей, которые используют для его уничтожения. - пишет Газета.ру.

Каждую неделю сотни упаковок кокаина доставляют на перерабатывающие заводы, где измельчают вместе с другими отходами. Порошок смешивают с цементом, песком и водой. Полученный материал закладывают в фундамент при строительстве складов.

Этот метод утилизации наркотиков называется инкапсуляцией.

Считается также, что такой способ утилизации в четыре раза быстрее сжигания. В Эквадоре заявили, что им уже удалось переработать 350 тонн кокаина.

Говорят, что процесс проходит при участии ООН.