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Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке

Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке

Автор:
30 января 2023 17:37
Сообщество : Криминал
Метки: внуково   задержание   кокаин   контрабанда   наркотики   таможня   
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Заботливые полицейские два дня контролировали процесс её испражнения (полкило - это вам не шутки). Тужась в туалете, контрабандистка успела сдать с потрохами и своих подельников, в номере которых полицейских ждал приятный сюрприз.

В субботу днём таможенники аэропорта Внуково совместно с Главным управлением на транспорте МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли канал поставки кокаина из Стамбула. Во Внукове задержали 23-летнюю накокурьера-глотательницу, перевозившую в желудочно-кишечном тракте 90 пакетиков с кокаином. Примечательно, что преступницу рассекретил обычный рентген.

Задержанную доставили в больницу, где полицейские ждали пока из девушки выйдет всё до последнего грамма. В итоге из дамы вышло 90 свертков весом 446 грамм. Отмечается, что задержанная рассказала о местоположении получателя груза, который отвечал за распространение наркотиков в Московской области. Мужчина с российским гражданством ожидал подельницу в одной из гостиниц Москвы.

Подельницу он не дождался, вместо неё в номер ворвались полицейские. В ходе обыска уже в квартире подозреваемого оперативники обнаружили ещё много интересного. А именно, 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.

ФТС России сообщает, что всего было изъято 1,5 кг наркотиков. Злоумышленники находятся под стражей. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Им грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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Метки: внуково   задержание   кокаин   контрабанда   наркотики   таможня   
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16  комментариев
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9k
Владимир 2 часа назад
Ох и грязная эта работа, наркоту ожидать из кого то
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1k
Веселый Пук 6 минут назад
Колумбийцы накончали в нее наверное?)))
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5k
Ал Ри 14 минут назад
История напомнила про кофе из Вьетнама

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4k
Vlamir Полчаса назад
Может это уже аргумент - взять и шлепнуть!
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39k
Example 6.2.6 39 минут назад
Если б я ждал курьера, то я б во первых отправил в аэропорт незнакомого ему человека, чтоб тот посмотрел как курьер пройдёт таможенников и проследит, что тот нормально вышел и сел в такси. Во вторых, я б не говорил в каком номере гостинцы я его жду, я бы снял ему номер в гостинице, а сам бы сидел в другом номере на другом этаже, и просто наблюдал бы, чтоб за курьером не тащился "хвост". И то, опять таки, я бы курьеру просто квадрокоптер пригнал на подоконник, чтоб он туда пол кг повесил, и записку - где надо в определённом месте лесопарковой зоны, надо чутка порыться в земле, чтоб получить оплату. Я бы предпочёл, чтоб мои люди, тупо не знали друг-друга в лицо и не пересекались лично.
А тут как-то по киношному всё. И девку поймали не пойми как (они ж не всех пассажиров на рентген отправляют), и она почему-то не хранила молчание строго заданное время, через которое её подельники поймут что "дело труба" и начнут заметать следы, так ещё её лично ждал какой-то крендель в гостинице, у которого на его квартире тоже наркота хранилась.. и он ну настолько тупой, что не догадался это дело прятать где-то в тайнике на улице, а не у себя под подушкой.
В общем, либо тут отчаянно тупые наркобарыги, но тогда непонятно кто им доверил такое дело, либо это очередной сюжет гос СМИ, для электората, о том как бдят бравые сотрудники силовых ведомств, со сценарием и режесурой уровня тв-сериала "улицы разбитых фонарей".
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326
Liberman Example 6.2.6 6 минут назад
ну, изначально, абы кому тоже не доверишь полкило первого... а значит они хорошо знали друг друга...раскрутили б в любом случае.
но че он ждал два дня в гостинице??? да еще и с кучей говна - это вообще бред.
скорее всего менты с собой принесли. или в первый же день приняли этого товарища. но т.к с собой у него ничего не было - расскрутили на чистосердечное, и придумали постанову про два дня.
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2k
Любушка 57 минут назад
Кстати, на эту тему. А у кого на районе нет проблем с наркоманами? Эти копатели и отрыватели всего, что только можно под деревьями во дворах и в доступных подъездах, шарохаются по району совершенно безнаказанно. Я в течении дня вижу штук двенадцать страждущих, которые разрывают снег под деревьями руками и ногами. Если есть эти ущербные, значит есть и дилеры. Метро Щелковская. Четыре выхода. Они всюду. Любой участковый полиции может заслужить новое звание. Если ему позволят.Потому-что это нельзя не видеть!
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10k
Просто Царь Час назад
Простая схема. Настоящие дельцы, сдали их обоих за провоз более крупной партии. В итоге: менты получили благодарности и повышения, а барыги продали свой товар.
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1k
Alex Час назад
Лет через 15-20 выйдет, тварь
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175
Bolt Час назад
Сдала кокаин с потрохами.
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25k
Сергей Алексеевич Час назад
Поймали мелких, тех кто ещё не знал что нужно делиться, ну или отказались. 1,5кг - тьфу, в Москве ежедневно сбывают в десятки раз больше.
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8k
Ден 2 часа назад
Херассе она прожорливая.
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59k
pynh 2 часа назад
работенка попахивает говном
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