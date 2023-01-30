Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке

Заботливые полицейские два дня контролировали процесс её испражнения (полкило - это вам не шутки). Тужась в туалете, контрабандистка успела сдать с потрохами и своих подельников, в номере которых полицейских ждал приятный сюрприз.
В субботу днём таможенники аэропорта Внуково совместно с Главным управлением на транспорте МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли канал поставки кокаина из Стамбула. Во Внукове задержали 23-летнюю накокурьера-глотательницу, перевозившую в желудочно-кишечном тракте 90 пакетиков с кокаином. Примечательно, что преступницу рассекретил обычный рентген.
Задержанную доставили в больницу, где полицейские ждали пока из девушки выйдет всё до последнего грамма. В итоге из дамы вышло 90 свертков весом 446 грамм. Отмечается, что задержанная рассказала о местоположении получателя груза, который отвечал за распространение наркотиков в Московской области. Мужчина с российским гражданством ожидал подельницу в одной из гостиниц Москвы.
Подельницу он не дождался, вместо неё в номер ворвались полицейские. В ходе обыска уже в квартире подозреваемого оперативники обнаружили ещё много интересного. А именно, 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.
ФТС России сообщает, что всего было изъято 1,5 кг наркотиков. Злоумышленники находятся под стражей. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Им грозит срок до 20 лет лишения свободы.
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А тут как-то по киношному всё. И девку поймали не пойми как (они ж не всех пассажиров на рентген отправляют), и она почему-то не хранила молчание строго заданное время, через которое её подельники поймут что "дело труба" и начнут заметать следы, так ещё её лично ждал какой-то крендель в гостинице, у которого на его квартире тоже наркота хранилась.. и он ну настолько тупой, что не догадался это дело прятать где-то в тайнике на улице, а не у себя под подушкой.
В общем, либо тут отчаянно тупые наркобарыги, но тогда непонятно кто им доверил такое дело, либо это очередной сюжет гос СМИ, для электората, о том как бдят бравые сотрудники силовых ведомств, со сценарием и режесурой уровня тв-сериала "улицы разбитых фонарей".
но че он ждал два дня в гостинице??? да еще и с кучей говна - это вообще бред.
скорее всего менты с собой принесли. или в первый же день приняли этого товарища. но т.к с собой у него ничего не было - расскрутили на чистосердечное, и придумали постанову про два дня.