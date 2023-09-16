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В Италии при падении самолёта на автомобиль, погибла 5-летняя девочка

В Италии при падении самолёта на автомобиль, погибла 5-летняя девочка

Автор:
16 сентября 2023 23:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Италия   Турин   высший пилотаж   девочка   жертва   погибшие   самолет   тренировочный полёт   
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В Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. ЧП произошло во время тренировочного полёта неподалёку от Турина. Об этом сообщает газета La Stampa.

Как сообщает газета La Stampa, борт Aermacchi MB-339-PAN потерпел крушение при посадке, во время тренировочного полета.

При падении за пределами взлетно-посадочной полосы борт задел автомобиль, в котором находилась семья.

В результате происшествия погибла пятилетняя девочка. Её девятилетний брат госпитализирован с сильными ожогами. Также пострадали их родители. Пилот смог катапультироваться. Его также госпитализировали.

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Метки: Италия   Турин   высший пилотаж   девочка   жертва   погибшие   самолет   тренировочный полёт   
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2  комментария
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Властелин 38 минут назад
Разве он не катапультировался на взлетным полем?
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Димка Смола/67 Полчаса назад
Хз, как по мне винить пилота не стоит, тут больше к техникам вопросов....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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