В Италии при падении самолёта на автомобиль, погибла 5-летняя девочка

В Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. ЧП произошло во время тренировочного полёта неподалёку от Турина. Об этом сообщает газета La Stampa.
Как сообщает газета La Stampa, борт Aermacchi MB-339-PAN потерпел крушение при посадке, во время тренировочного полета.
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При падении за пределами взлетно-посадочной полосы борт задел автомобиль, в котором находилась семья.
В результате происшествия погибла пятилетняя девочка. Её девятилетний брат госпитализирован с сильными ожогами. Также пострадали их родители. Пилот смог катапультироваться. Его также госпитализировали.
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