Контрабандистка попыталась провести кокаин под париком

В минувший вторник в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи, Индия, была поймана контрабандистка из Уганды. Женщина спрятала под париком и в бюстгальтере 890 граммов кокаина стоимостью более миллиона долларов.
Получив наводку, мумбайское подразделение DRI задержало пассажирку.
На видео запечатлен момент, как сотрудники службы безопасности в аэропорту аккуратно разрезают женский парик и обнаруживают тайник.
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Представители DRI заявили, что у них большой опыт разоблачения преступников. Так, они находили наркотики в гигиенических прокладках, в бутылках с виски, в упаковке увлажняющего крема.
Наркотики изъяли в соответствии с законом о наркотических средствах и психотропных веществах 1985 года, женщина находится под стражей.
Это не первый случай, когда преступники используют накладные волосы. В прошлом году две женщины вшили в парики кокаин и пытались провезти его в Колумбию. Полиция обнаружила 900 граммов белого порошка под искусственными локонами, после чего задержанная призналась, что еще 200 граммов спрятала в области гениталий. Её подельница также скрыла 600 граммов под париком и еще 200 граммов - во влагалище.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Возить в Колумбию кокс -это как приехать в Тулу со своим самоваром.