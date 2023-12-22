Контрабандистка попыталась провести кокаин под париком

Это не первый случай, когда преступники используют накладные волосы. В прошлом году две женщины вшили в парики кокаин и пытались провезти его в Колумбию. Полиция обнаружила 900 граммов белого порошка под искусственными локонами, после чего задержанная призналась, что еще 200 граммов спрятала в области гениталий. Её подельница также скрыла 600 граммов под париком и еще 200 граммов - во влагалище.