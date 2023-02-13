«Подвиньтесь, пёсики»: полиция Китая обучила белок искать наркотики

Белки-ищейки уже прошли несколько испытаний, которые подтвердили, что их действия по обнаружению наркотиков так же эффективны, как работа поисковых собак. А маленький размер и быстрота передвижения бельчат дает им дополнительное преимущество, поскольку они могут забраться в самые высокие и узкие места, которые никогда не смогут проверить пёсели.