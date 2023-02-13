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«Подвиньтесь, пёсики»: полиция Китая обучила белок искать наркотики

«Подвиньтесь, пёсики»: полиция Китая обучила белок искать наркотики

Автор:
13 февраля 2023 11:38
Сообщество : Животные
Метки: Белки-ищейки   Китай   белки   в мире   видео   животные   наркотики   полиция   удивительно   
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У собак-ищеек из китайского города Чунцин появились милые пушистые конкуренты. Сотрудники полиции, работавшие над новыми способами дрессировки животных-ищеек, успешно обучили шестерых белок искать наркотики, и теперь зверьки вместе с офицерами смогут бороться с наркоторговцами.

Ученые давно знали об остром обонянии белок, но до сих пор методы дрессировки грызунов не были достаточно развиты. С помощью собственных разработок китайским специалистам удалось научить белок находить запрещенные вещества по запаху и царапать место, в котором они были обнаружены.

Белки-ищейки уже прошли несколько испытаний, которые подтвердили, что их действия по обнаружению наркотиков так же эффективны, как работа поисковых собак. А маленький размер и быстрота передвижения бельчат дает им дополнительное преимущество, поскольку они могут забраться в самые высокие и узкие места, которые никогда не смогут проверить пёсели.


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Метки: Белки-ищейки   Китай   белки   в мире   видео   животные   наркотики   полиция   удивительно   
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3  комментария
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28k
Ego sum qui sum Час назад
так белочка пришла и к наркоманам...
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6k
Компьютер DELL монитором 14 минут назад
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8k
Борис Карабанов Час назад
Живут, вот, они маловато. В пять лет даже в благоприятных условиях белка уже старая. На пенсию.
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Anarasius

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