«Подвиньтесь, пёсики»: полиция Китая обучила белок искать наркотики

У собак-ищеек из китайского города Чунцин появились милые пушистые конкуренты. Сотрудники полиции, работавшие над новыми способами дрессировки животных-ищеек, успешно обучили шестерых белок искать наркотики, и теперь зверьки вместе с офицерами смогут бороться с наркоторговцами.
Ученые давно знали об остром обонянии белок, но до сих пор методы дрессировки грызунов не были достаточно развиты. С помощью собственных разработок китайским специалистам удалось научить белок находить запрещенные вещества по запаху и царапать место, в котором они были обнаружены.
Белки-ищейки уже прошли несколько испытаний, которые подтвердили, что их действия по обнаружению наркотиков так же эффективны, как работа поисковых собак. А маленький размер и быстрота передвижения бельчат дает им дополнительное преимущество, поскольку они могут забраться в самые высокие и узкие места, которые никогда не смогут проверить пёсели.
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