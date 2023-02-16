14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или самим себе

Актер объяснил, что хотел бы, чтобы «сексуальное желание [его персонажа] стало нулевым, снизилось от 100 к нулю», но был готов пойти на компромисс со сценаристами.

В недавнем выпуске своего подкаста Podcrushed он объяснил: «Для меня важна верность в любых отношениях, включая мой брак. Дошло до того, что я не хочу больше этого делать». Он также добавил, что из-за характера сериала он понимал, что полное отсутствие интимных сцен невозможно. «Я подписал этот контракт. Я подписался на этот сериал. Я знаю, что я сделал. Этот аспект не получится убрать из ДНК концепции, так что мой вопрос к ним был: “Насколько вы можете его уменьшить?”». Однако актер не получил ровно никаких возражений со стороны продюсеров. «[Сера] была очень рада моей прямоте. Они вернулись с феноменальным сокращением [откровенных сцен]».