14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или самим себе

Каждый актер должен определить для себя свои границы — на что он готов ради роли, а что не станет делать даже ради возможности засветиться в очередном Марвеловском блокбастере. У знаменитостей из этого списка, пусть и не всегда сразу, сформировались четкие принципы, которыми они не готовы поступиться.
1. Сэмюэл Л. Джексон снялся более чем в 150 фильмах, но умудрился избежать полной обнаженки
Актер пошутил, что ему бы пришлось задействовать «дублера для члена». Когда ведущий Говард Стерн спросил, связано ли это с тем, что Сэмюэл считает свой член недостаточно большим, тот ответил: «Я не уверен, что он достаточно внушительный. Моя аура такая большая, я не уверен, что мой член достаточно большой, чтобы заполнить мою ауру».
2. Меган Фокс отказывается от ролей со сценами, которые она не стала бы показывать своим детям
«Я читала несколько хороших проектов с талантливыми людьми, талантливыми режиссерами, но то, что женщины должны были делать в этих фильмах, это то, о чем я не могу позволить узнать своим сыновьям или дать им это увидеть». Она отказалась от роли в проекте HBO, где должна была играть проститутку, сказав: «Это вещи, которые унизительны для женщины, играющей персонажа».
3. Пенн Бэджли попросил создателя «Ты» Серу Гэмбл уменьшить количество сцен секса в 4 сезоне из уважения к его браку.
Актер объяснил, что хотел бы, чтобы «сексуальное желание [его персонажа] стало нулевым, снизилось от 100 к нулю», но был готов пойти на компромисс со сценаристами.
В недавнем выпуске своего подкаста Podcrushed он объяснил: «Для меня важна верность в любых отношениях, включая мой брак. Дошло до того, что я не хочу больше этого делать». Он также добавил, что из-за характера сериала он понимал, что полное отсутствие интимных сцен невозможно. «Я подписал этот контракт. Я подписался на этот сериал. Я знаю, что я сделал. Этот аспект не получится убрать из ДНК концепции, так что мой вопрос к ним был: “Насколько вы можете его уменьшить?”». Однако актер не получил ровно никаких возражений со стороны продюсеров. «[Сера] была очень рада моей прямоте. Они вернулись с феноменальным сокращением [откровенных сцен]».
4. Кира Найтли решила, что больше не будет сниматься обнаженной в фильмах режиссеров-мужчин после того, как в 2015 году стала мамой
Она объяснила: «У меня нет абсолютного запрета, но в отношении мужчин он как бы есть. Это отчасти связано с тщеславием, а отчасти — с “мужским взглядом”». Она добавила, что понимает, что секс иногда двигает сюжет, но ей было бы комфортнее, если бы в сцене снимался кто-то другой, например дублер. «Используйте кого-то другого. Потому что я слишком тщеславна, а это тело породило двоих детей, и я просто не хочу стоять перед кучкой мужчин голой».
5. Нил Макдонаф отказывается целоваться с кем-либо, кроме своей жены, и не снимается в откровенных сценах
Из-за этого актер даже потерял роль в сериале «Прохвосты». «Это была ужасная ситуация для меня. После этого я не мог найти работу, потому что все думали, что я религиозный фанатик, — сказал Нил в интеревью Closer Weekly. — Я очень религиозен. Я ставлю Бога и семью на первое место, а себя - на второе. Это то, чем я живу. Несколько лет было тяжело. Затем Грэм Йост позвонил мне и сказал: "Эй, хочу, чтобы ты сыграл плохого парня в «Правосудии»”. Я знал, что это мой шанс вернуть себе титул».
6. Ребел Уилсон специально добавляет в свои контракты строгий пункт об отказе от обнаженки, когда снимается в комедиях
Ребел рассказала Marie Claire UK, что продюсеры «Братьев из Гримсби» хотели, чтобы она полностью обнажилась. «Мы прописали в контракте, конкретно, «Никакой наготы». Они пригласили другую девушку — более крупную танцовщицу бурлеска из Южной Африки — в качестве дублерши для сцен с обнаженкой. И они заставили ее вытворять все эти вещи. Саша [барон Коэн, сценарист и звезда фильма] говорит: «Видишь, она хорошо смотрится». А я такая: «Я не буду этого делать. Мне всё равно, что ты говоришь».
7. Анна Кендрик вообще отказывается сниматься в обнаженных сценах и воспользовалась дублершей в фильме «Свадебный угар»
Она сказала в интервью The Telegraph: «Я не буду этого делать… Я не критикую людей, которые это делают [снимаются обнаженными], но я планирую продолжать делать то, что делаю, и надеюсь, что всё сложится хорошо».
Когда ее спросили, снялась бы она обнаженной, она сказала: «Вы знаете, на самом деле я обычно не делаю ничего подобного, поэтому, если вы собираетесь [попросить] меня это сделать, то будьте готовы «смягчить» сцену. Вы знаете, поскольку я мама троих детей, мое отношение таково».
9. Эллисон Уильямс была единственной звездой «Девочек», не появившейся в сериале обнаженной.
Она объяснила, что не хочет, чтобы ее будущие дети видели ее обнаженной на экране, и добавила: «Я хотела отдать Марни почти всю себя. Но были вещи, которые должны были быть только моими и всегда таковыми оставаться». Она даже отказалась подписать согласие на съемку обнаженной, когда ее попросил об этом HBO. Она вспоминает: «Я сказала: «Я не собираюсь его подписывать». А мои агенты такие: «Что?» «Просто передайте им, что я не собираюсь его подписывать». И они были так ошеломлены и настолько торопились, что, кажется, они просто подумали: «Хорошо. Она передумает. Она погрузится в атмосферу сериала. Пофиг. Не заставляйте ее подписывать».
10. Сара Джессика Паркер не снимается обнаженной в откровенных сценах и единственная из звезд «Секса в большом городе» не появилась в нем голой.
Она сказала Hollywood Reporter: «Я абсолютно не осуждаю тех, кто выбирает это. Я думаю, это потрясающе, что люди чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы это сделать. Это не какая-то моя принципиальная позиция, религиозная или идеологическая».
11. Махершала Али отказался бы от роли в «Загадочной истории Бенджамина Баттона», если бы режиссер не изменил откровенную сцену с его участием.
Актер объяснил, что, будучи мусульманином, хотел изменить сцену, потому что «просто пытался сохранять уважение к [своей] религии». Он добавил, что, когда его агент сообщила, что он получил роль, он сказал ей: «Если там будут сексуальные сцены, я не смогу в нем сняться». Финчер сделал сцену менее графичной, и, по словам Махершалы, он и его коллега Тараджи Хенсон просто «выпали из кадра» после поцелуя.
12. Джессика Альба также прописывает в контрактах пункт о наготе, потому что не хочет, чтобы ее семья увидела ее обнаженной на экране.
Она сказала Glamour: «Я не хочу, чтобы мои бабушка и дедушка видели мою грудь. Вот и всё. Рождество было бы неловким. И, ну честно, если вы посмотрите на фильмы, в которых я снималась, обнаженка ни за что бы не сделала эти картины «более утонченными».
13. Рэйчел Билсон не любит сниматься обнаженной и чуть не потеряла свою роль в «Прощальном поцелуе», потому что отказалась раздеваться.
Она объяснила Playboy: «Фильмы могут быть сексуальными или чувственными без показа определенных вещей. Для меня это практически решающий фактор. Фильм получает рейтинг R, и они с удовольствием вставляют обнаженку всюду, где это возможно, но я довольно волевая натура и верю, что этого можно избежать».
14. Блейк Лайвли объяснила, что нагота в фильмах ее отвлекает, что является одной из причин, почему она ни разу не снималась обнаженной.
Она добавила: «Когда я вижу наготу в фильмах, меня всегда это отвлекает. Я знаю, что если я смотрю сцену, и у кого-то вывалена грудь, то это все, на что я смотрю — я ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, для меня это никогда не будет нормой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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