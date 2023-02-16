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14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или самим себе

14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или самим себе

Автор:
16 февраля 2023 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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Каждый актер должен определить для себя свои границы — на что он готов ради роли, а что не станет делать даже ради возможности засветиться в очередном Марвеловском блокбастере. У знаменитостей из этого списка, пусть и не всегда сразу, сформировались четкие принципы, которыми они не готовы поступиться.

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Актер пошутил, что ему бы пришлось задействовать «дублера для члена». Когда ведущий Говард Стерн спросил, связано ли это с тем, что Сэмюэл считает свой член недостаточно большим, тот ответил: «Я не уверен, что он достаточно внушительный. Моя аура такая большая, я не уверен, что мой член достаточно большой, чтобы заполнить мою ауру».

«Я читала несколько хороших проектов с талантливыми людьми, талантливыми режиссерами, но то, что женщины должны были делать в этих фильмах, это то, о чем я не могу позволить узнать своим сыновьям или дать им это увидеть». Она отказалась от роли в проекте HBO, где должна была играть проститутку, сказав: «Это вещи, которые унизительны для женщины, играющей персонажа».

Актер объяснил, что хотел бы, чтобы «сексуальное желание [его персонажа] стало нулевым, снизилось от 100 к нулю», но был готов пойти на компромисс со сценаристами.

В недавнем выпуске своего подкаста Podcrushed он объяснил: «Для меня важна верность в любых отношениях, включая мой брак. Дошло до того, что я не хочу больше этого делать». Он также добавил, что из-за характера сериала он понимал, что полное отсутствие интимных сцен невозможно. «Я подписал этот контракт. Я подписался на этот сериал. Я знаю, что я сделал. Этот аспект не получится убрать из ДНК концепции, так что мой вопрос к ним был: “Насколько вы можете его уменьшить?”». Однако актер не получил ровно никаких возражений со стороны продюсеров. «[Сера] была очень рада моей прямоте. Они вернулись с феноменальным сокращением [откровенных сцен]».

Она объяснила: «У меня нет абсолютного запрета, но в отношении мужчин он как бы есть. Это отчасти связано с тщеславием, а отчасти — с “мужским взглядом”». Она добавила, что понимает, что секс иногда двигает сюжет, но ей было бы комфортнее, если бы в сцене снимался кто-то другой, например дублер. «Используйте кого-то другого. Потому что я слишком тщеславна, а это тело породило двоих детей, и я просто не хочу стоять перед кучкой мужчин голой».

Из-за этого актер даже потерял роль в сериале «Прохвосты». «Это была ужасная ситуация для меня. После этого я не мог найти работу, потому что все думали, что я религиозный фанатик, — сказал Нил в интеревью Closer Weekly. — Я очень религиозен. Я ставлю Бога и семью на первое место, а себя - на второе. Это то, чем я живу. Несколько лет было тяжело. Затем Грэм Йост позвонил мне и сказал: "Эй, хочу, чтобы ты сыграл плохого парня в «Правосудии»”. Я знал, что это мой шанс вернуть себе титул».

Ребел рассказала Marie Claire UK, что продюсеры «Братьев из Гримсби» хотели, чтобы она полностью обнажилась. «Мы прописали в контракте, конкретно, «Никакой наготы». Они пригласили другую девушку — более крупную танцовщицу бурлеска из Южной Африки — в качестве дублерши для сцен с обнаженкой. И они заставили ее вытворять все эти вещи. Саша [барон Коэн, сценарист и звезда фильма] говорит: «Видишь, она хорошо смотрится». А я такая: «Я не буду этого делать. Мне всё равно, что ты говоришь».

Она сказала в интервью The Telegraph: «Я не буду этого делать… Я не критикую людей, которые это делают [снимаются обнаженными], но я планирую продолжать делать то, что делаю, и надеюсь, что всё сложится хорошо».

Когда ее спросили, снялась бы она обнаженной, она сказала: «Вы знаете, на самом деле я обычно не делаю ничего подобного, поэтому, если вы собираетесь [попросить] меня это сделать, то будьте готовы «смягчить» сцену. Вы знаете, поскольку я мама троих детей, мое отношение таково».

Она объяснила, что не хочет, чтобы ее будущие дети видели ее обнаженной на экране, и добавила: «Я хотела отдать Марни почти всю себя. Но были вещи, которые должны были быть только моими и всегда таковыми оставаться». Она даже отказалась подписать согласие на съемку обнаженной, когда ее попросил об этом HBO. Она вспоминает: «Я сказала: «Я не собираюсь его подписывать». А мои агенты такие: «Что?» «Просто передайте им, что я не собираюсь его подписывать». И они были так ошеломлены и настолько торопились, что, кажется, они просто подумали: «Хорошо. Она передумает. Она погрузится в атмосферу сериала. Пофиг. Не заставляйте ее подписывать».

Она сказала Hollywood Reporter: «Я абсолютно не осуждаю тех, кто выбирает это. Я думаю, это потрясающе, что люди чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы это сделать. Это не какая-то моя принципиальная позиция, религиозная или идеологическая».

Актер объяснил, что, будучи мусульманином, хотел изменить сцену, потому что «просто пытался сохранять уважение к [своей] религии». Он добавил, что, когда его агент сообщила, что он получил роль, он сказал ей: «Если там будут сексуальные сцены, я не смогу в нем сняться». Финчер сделал сцену менее графичной, и, по словам Махершалы, он и его коллега Тараджи Хенсон просто «выпали из кадра» после поцелуя.

Она сказала Glamour: «Я не хочу, чтобы мои бабушка и дедушка видели мою грудь. Вот и всё. Рождество было бы неловким. И, ну честно, если вы посмотрите на фильмы, в которых я снималась, обнаженка ни за что бы не сделала эти картины «более утонченными».

Она объяснила Playboy: «Фильмы могут быть сексуальными или чувственными без показа определенных вещей. Для меня это практически решающий фактор. Фильм получает рейтинг R, и они с удовольствием вставляют обнаженку всюду, где это возможно, но я довольно волевая натура и верю, что этого можно избежать».

Она добавила: «Когда я вижу наготу в фильмах, меня всегда это отвлекает. Я знаю, что если я смотрю сцену, и у кого-то вывалена грудь, то это все, на что я смотрю — я ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, для меня это никогда не будет нормой».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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22  комментария
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1k
rudenkov 2 часа назад
Джулия Робертс настаивает на «смягчении» непристойных и откровенных сцен. В её возрасте, конечно.
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53k
Олег 4 минуты назад
кто эти страшные люди? Нахер нам о них знать?
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909
Хачик 4 минуты назад
Вот честно, я половину из этих"звёзд" даже не видел нигде и они " не на слуху".
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66k
Варакин Алексей 14 минут назад
Выгнать всех за профнепригодность! Клоуны тут будут правила свои диктовать!
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3k
Pill 24 минуты назад
Один мужик славился тем, что трахал всех кого хотел. Королева Англии заинтересовалась и пригласила его.
- В чём ваш секрет?
- У каждой есть своя цена.
- И сколько вы можете дать за меня?
- Миллион
- Миллион? За Королеву?
- Вот, ваше величество, вы уже начали торговаться
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Некоторым актрисам уж точно не стоит обнажаться в кадре. Может испуг вызвать.
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13k
Терапевт Полчаса назад
В то же самое время в соцсетях: Элисон Уильямс
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315
Liberman 39 минут назад
а вот пример обратный
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9k
Бритва 41 минуту назад
всё равно шлюхи. и вон тот тоже.
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102k
Z_Павел Юрьевич_V 46 минут назад
Значит, мало предложили!
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413
дядя Ваня 46 минут назад
Меган Фокс так это вообще паинька, АГА. В прозрачных пеньюрах с сисяндрами наружу в обнимку с наркотом который ее прилюдно за попень тискает - это не то, это другое, детям такое не только можно но и нужно показывать. Есть принципы, а есть уроды без морали и убеждений, которые просто пиарятся за счет чего-то. Ты если живешь по правилам, так живи всегда а не только на этой неделе потому что это модно стало.
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−1
Сергей Милов 47 минут назад
Анна Кендрик с закрытом ртом просто другой человек!
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1k
Андрей Филиппов 48 минут назад
Было бы наоборот, было бы интересней.
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3k
Mutantino Час назад
хм... С.Л. Джексон в "51 штат" в финале фильма в одних гетрах по гольф полю вроде как дефилировал, а так то да, никакой обнаженки
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3k
kca-opa Час назад
Что считать откровенными сценами? Когда абсолютно голый Джексон разгуливает в 51-штате это недостаточно откровенно? Ах да, видимо, он стесняется своего члена и член не показали, значит не откровенная сцена
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540
Nevad Black Час назад
Я думаю, что они молодцы, раз могут отстоять свое мнение (принципы и религиозные убеждения), при этом продолжая оставаться на сцене и быть популярными. Другими словами-не всем обязательно раздеваться для продвижения в кинематографе.
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6k
Гур Час назад
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
28k
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