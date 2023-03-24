17 актеров, которые согласились на роль только ради денег

Нет ничего постыдного в том, чтобы ходить на работу исключительно ради зарплаты: даже в творческих профессиях невозможно принимать карьерные решения только из соображения, что тебя больше всего вдохновляет. Вот и актеры из этой подборки честно признались, что некоторые роли в их карьере — это всего лишь возможность неплохо подзаработать.
На премьере фильма «Шазазм! Ярость богов» Рэйчел Зеглер честно сказала Hollywood Reporter, что согласилась на роль Антеи потому, что ей «нужна была работа». «Я серьезно, — продолжила она. — Правда в том, что это был разгар пандемии, и я не работала. Я никак не могла найти работу, потому что «Вестсайдская история» еще не вышла, и меня никуда не брали».
Благодаря успеху хита «Parents Just Don't Understand» Уилл Смит какое-то время жил на широкую ногу, но оказался на мели, когда его следующий альбом провалился. При этом он не платил налоги, так что налоговая в итоге конфисковала все его дорогие машины и прочие предметы роскоши. Его тогдашняя девушка посоветовала ему завести полезные знакомства на шоу Арсенио Холла, где он в итоге встретил Бенни Медину, который запитчил ему сериал «Принц из Беверли-Хиллз».
После спонтанного прослушивания на вечеринке продюсера Куинси Джонса, в ту же ночь на заднем сиденье лимузина Уилл подписал контракт на главную роль в сериале. Уилл даже не мог позволить себе адвоката, чтобы тот помог ему составить контракт, поэтому Куинси послал своего помощника найти ему кого-нибудь.
По словам режиссера и соавтора сценария Джерри Цукера, Кариму Абдул-Джаббару (как оказалось, заядлому коллекционеру ковров) изначально предложили 30 000 долларов за роль Роджера Мердока в фильме «Аэроплан». Однако его агент потребовал 35 000 долларов, потому что это покрыло бы стоимость модного ковра, который приглянулся Кариму. Создатели фильма согласились, решив, что агент просто так оригинально торгуется, а потом увидели фото Карима в журнале Time на фоне того самого ковра.
До того, как голос искусственного интеллекта по имени Джарвис превратился в Вижена, Пол Беттани чувствовал себя «пиратом или грабителем», записывая реплики для «Железного человека», потому что он «заходил, пару часов зачитывал реплики с листа бумаги, а потом получал мешок денег». На тот момент он даже не видел ни одного из фильмов Marvel со своим участием.
Аманда Сейфрид согласилась на роль Софи Холл в «Письмах к Джульетте», потому что «иногда, если ты хочешь купить квартиру на Манхэттене, тебе нужно сняться в парочке романтических комедий».
«Романтические комедии — это здорово, если они сделаны хорошо, — объяснила актриса. — Я люблю их смотреть; мне просто не очень нравится процесс их создания. […] Я не критикую студии; это просто другой подход к созданию фильмов. Эти фильмы снимают по другой причине: ради денег. И это тоже здорово. Мы все хотим денег. Не поймите меня неправильно, я люблю свою квартиру в Нью-Йорке».
Билли Боб Торнтон сыграл Дэна Трумэна в «Армагеддоне», потому что ему «нужно было оплатить развод».
На панели SXSW 2008 года он сказал: «Когда я снимался в «Армагеддоне», мне нужны были деньги. Мой агент сказал: «Тебе нужно сниматься в таких фильмах, потому что время от времени твое фото должно появляться на автобусных остановках, иначе люди забудут о тебе. Ты можешь сколько угодно сниматься в независимых фильмах, которые тебе нравятся. Но время от времени ты должен светиться на автобусной остановке. Это даст тебе возможность сниматься в фильмах, в которых ты хочешь сниматься».
Гленн Клоуз сыграла Ирани Раэль в «Стражах Галактики», потому что это «позволило бы ей сниматься фильмах, которые ей действительно нравятся».
На кинофестивале в Нантакете актриса честно призналась: «Это будет новый опыт для меня, но с практической точки зрения это позволит мне сниматься в низкобюджетныз фильмах, так что я довольна».
Даже после победы на «Оскаре» Холли Берри столкнулась с недостатком хороших ролей в сравнении со своими белыми коллегами по цеху. Ей по-прежнему приходилось соглашаться на определенные роли из финансовой нужды, а не из любви, потому что, по ее признанию, ее работа — это способ обеспечить детей.
«В смысле: хорошо, вот фильм, и я не могу сказать, что он мне безумно нравится, но это занятие — не хобби… Однако я стараюсь сохранять в себе способность удивляться и оставаться заинтересованной. Потому что, будучи чернокожей женщиной, я не всегда получала роли, которые мне безоговорочно нравятся».
Белла Торн не хотела идти на прослушивание для «Танцевальной лихорадки», но ее семье «пришлось бы буквально жить на улице», если бы она не получила эту роль.
В подкасте Happy Sad Confused она сказала: «Мы жили на купоны, и мы питались только с них каждый день. Кому-то это может показаться мелочью, но когда ты мать-одиночка в долгах, воспитывающая четверых детей, и у тебя вообще ничего нет, это [крайне паршиво]».
Когда Майкла Кейна, сыгравшего Хоги Ньюкомба в «Челюсти 4: Месть», спросили, видел ли он фильм, он ответил: «Нет. Но я видел дом моей мамы, который он оплатил».
Тим Рот сыграл Йозефа "Зеппа" Блаттера в «Лиге мечты», потому что двое его детей учились в колледже, и он «должен был принять это решение, и оно, вероятно, было не самым лучшим, но как только ты принимаешь решение, ты должен довести дело до конца».
В треде «Спросите меня что хотите» на Reddit он написал: «Фильм ужасный (хотя не могу этого говорить, потому что не смотрел его), сниматься в нем было отвратительно, это был плохой фильм, [в котором он снялся] по хорошим причинам ... Это сложно, сниматься в том, в чем не хочешь, но я рад, что сделал это для своей семьи».
По словам Стивена Диллейна, сыгравшего Станниса Баратеона в «Игре престолов», «деньги были главным, что [он] вынес из этого [опыта]».
Актер также объяснил, что, хотя и восхищается сериалом за создание такого «удивительного феномена», сам он его практически не смотрел, потому что он показался ему «довольно жестоким» и «хардкорным».
Морган Фриман списал свою роль в «Третий лишний 2» на то, что ему нужно как-то «зарабатывать на жизнь». «Если мне за это заплатят, я буду рад это сделать», — просто объяснил актер.
Изначально Эдди Мерфи отказался от роли лейтенанта Т.М. Лэндри в «Лучшей защите», но передумал, когда студия Paramount «вернулась с предложением в миллион долларов за пару недель работы». «А теперь скажите мне, какой 22-летний парень откажется от миллиона долларов за двухнедельную работу?», — пошутил он в беседе с Interview.
Лоуренс Оливье, который большую часть съемок «Инчхона» соблюдал постельный режим из-за артрита, сыграл генерала Дугласа Макартура в основном для того, чтобы у него было что оставить в наследство семье. Говорят, в какой-то момент он отказался выходить из своей палатки, пока ему не доставили на вертолете чемодан с 250 000 долларов.
«Люди спрашивают меня, почему я играю в этой картине, — говорил актер. — Ответ прост: деньги, мой дорогой. Я как марочное вино: меня надо выпить быстро, пока я не скис. Сейчас я уже практически исчерпан, и чувствую, что конец близок. Вот почему я сейчас выбираю деньги. Мне нечего оставить семье, кроме денег, которые я могу заработать на фильмах. Я не побрезгую ничем, если за это хорошо заплатят. Я, черт возьми, заслужил право хвататься за всё, за что успею схватиться за то время, что у меня осталось».
Джеки Чан признался, что единственная причина, почему он снялся в «Часе пик» — это деньги. «В каждом своем фильме я снимаюсь по какой-то причине, потому что мне есть что сказать. В отличие от «Часа пик» ... «Час пик» мне нравится меньше всего, но, как ни странно, он очень хорошо зашел в США и Европе».
После «Спектра» Дэниел Крейг настолько устал от Джеймса Бонда, что заявил: «Если я еще и снимусь в фильме о Бонде, то только ради денег». Шесть лет спустя он сыграл в «Не время умирать».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ситуация похожая, но я не Лоуренс Оливье
- Джеки Чан также снялся в комедийном фильме «Все в семье» (All in the Family, 1975), что стало единственной эротической сценой в карьере гонконгского актера и кунг-фу чемпиона
- Дэвид Духовны (David Duchovny) - снимался в американском эротическом сериале «Дневники Красной Туфельки» (Red Shoe Diaries, 1992-1999).
- Эри Голд - снималась так же в «Дневники Красной Туфельки»
- Мэтт ЛеБлан (Matt LeBlanc) - там же
- Шу Ки (Shu Qi) - Она также появилась в двух гонконгских эротических комедиях Viva Erotica (1996) и Sex and Zen II (1996).
- Зибель Кекилли (Sibel Kekilli) - снималась в порнографических фильмах под псевдонимом Дилара
Хотя.... Тебе-же виднее.
И да, мне виднее.