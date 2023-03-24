17 актеров, которые согласились на роль только ради денег

Благодаря успеху хита «Parents Just Don't Understand» Уилл Смит какое-то время жил на широкую ногу, но оказался на мели, когда его следующий альбом провалился. При этом он не платил налоги, так что налоговая в итоге конфисковала все его дорогие машины и прочие предметы роскоши. Его тогдашняя девушка посоветовала ему завести полезные знакомства на шоу Арсенио Холла, где он в итоге встретил Бенни Медину, который запитчил ему сериал «Принц из Беверли-Хиллз».

После спонтанного прослушивания на вечеринке продюсера Куинси Джонса, в ту же ночь на заднем сиденье лимузина Уилл подписал контракт на главную роль в сериале. Уилл даже не мог позволить себе адвоката, чтобы тот помог ему составить контракт, поэтому Куинси послал своего помощника найти ему кого-нибудь.