Известная актриса построила свою карьеру на лжи

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Дженнифер Кулидж, хоть и не звезда первой величины, но личность в Голливуде известная. Она снялась в нескольких блокбастерах, более всего прославившись, пожалуй, ролью мамы Стифлера в комедии "Американский пирог". Но недавно Кулидж поразила всех, открыв, что ее большая голливудская карьера началась со лжи.
До того, как Дженнифер Кулидж сыграла в фильмах «Американский пирог» (1999) и «Блондинка в законе» (2001), а совсем недавно - в «Наблюдателе» и «Белом лотосе», она изо всех сил пыталась завоевать признание как актриса. Она училась в Голливудской академии драматического искусства и ходила на просмотры, но так и не смогла получить роль на экране.
Пытаясь продвинуться, Кулидж сделала то, что сделали бы многие люди, пытающиеся получить работу, — она солгала. Недавно она призналась, что привирала в своем резюме, чтобы казаться более опытной, чем на самом деле. «Я ходила в школу под названием Американская академия драматического искусства в Пасадене, - рассказывает она. - И я перечислила в резюме все школьные постановки так, как будто речь шла не о школе, а о настоящем театре».
Кулидж не смущает ложь, которую она добавила к своим документам. «Вы должны сделать это, если у вас есть пустое резюме, пока вы не начнете получать работу. Тогда вы можете потихоньку убрать из него ложь, - говорит она. - Сейчас я бы с удовольствием исправила то первое резюме». Очевидно, ее тактика сработала, и она быстро получила свою первую роль в ситкоме «Сайнфелд» в 1993 году.
Пытаясь продвинуться, Кулидж сделала то, что сделали бы многие люди, пытающиеся получить работу, — она солгала. Недавно она призналась, что привирала в своем резюме, чтобы казаться более опытной, чем на самом деле. «Я ходила в школу под названием Американская академия драматического искусства в Пасадене, - рассказывает она. - И я перечислила в резюме все школьные постановки так, как будто речь шла не о школе, а о настоящем театре».
Кулидж не смущает ложь, которую она добавила к своим документам. «Вы должны сделать это, если у вас есть пустое резюме, пока вы не начнете получать работу. Тогда вы можете потихоньку убрать из него ложь, - говорит она. - Сейчас я бы с удовольствием исправила то первое резюме». Очевидно, ее тактика сработала, и она быстро получила свою первую роль в ситкоме «Сайнфелд» в 1993 году.
Когда Кулидж позвали на прослушивание в «Сайнфелд», она знала, что для нее так же важно хорошо выглядеть, как и хорошо читать роль. Она направилась в магазин, где нашла столь необходимую помощь.
«У меня не было подходящих нарядов. И я пошла в магазин одежды, - рассказывает Кулидж. - Там работали мать и дочь Я сказала им: «У меня завтра прослушивание на роль». А они такие: «О, дорогая, тебе надо найти одежду получше, чем та, что на тебе сейчас».
Кулидж считает, что именно благодаря этим женщинам она получила роль массажистки, работавшей с Джерри. «Они заставили меня купить маленькое платье, и я думаю, что это дало мне работу! - говорит она. - До этого я выглядела, как будто приехала из деревни, а они помогли мне показать товар лицом».
«У меня не было подходящих нарядов. И я пошла в магазин одежды, - рассказывает Кулидж. - Там работали мать и дочь Я сказала им: «У меня завтра прослушивание на роль». А они такие: «О, дорогая, тебе надо найти одежду получше, чем та, что на тебе сейчас».
Кулидж считает, что именно благодаря этим женщинам она получила роль массажистки, работавшей с Джерри. «Они заставили меня купить маленькое платье, и я думаю, что это дало мне работу! - говорит она. - До этого я выглядела, как будто приехала из деревни, а они помогли мне показать товар лицом».
После роли в «Сайнфелде» актерская работа начала сама искать Дженнифер. «После того, как мой эпизод вышел в эфир, все эти люди, все эти кастинг-директора, которые никогда не пускали меня в дверь, полностью изменили свое отношение ко мне», — объяснила она. Именно после этих съемок ее карьера пошла на взлет. Как-то, рассказала Кулидж, она «готовилась к прослушиванию с другой девушкой, и я думаю, что они склонялись к другой девушке. Но потом продюсер сказал мне, что той ночью в эфир вышел повтор моей серии «Сайнфелда», и все его видели, так что я точно получу работу. И я ее получила. Спасибо, Джерри!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дженнифер Кулидж актеры голливуд звезды знаменитости правда и ложь такая биография шоу бизнес
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Всё на продажу! А если бы за роль надо было переспать с режиссером или продюсерам, прыгнула бы в койку не задумываясь.
А через 40 лет эти старые перечницы рассказывают, как их чистых и невинных злобные дядьки изнасиловали.