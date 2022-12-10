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Известная актриса построила свою карьеру на лжи

Известная актриса построила свою карьеру на лжи

Автор:
10 декабря 2022 15:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Кулидж   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   правда и ложь   такая биография   шоу бизнес   
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Дженнифер Кулидж, хоть и не звезда первой величины, но личность в Голливуде известная. Она снялась в нескольких блокбастерах, более всего прославившись, пожалуй, ролью мамы Стифлера в комедии "Американский пирог". Но недавно Кулидж поразила всех, открыв, что ее большая голливудская карьера началась со лжи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дженнифер Кулидж   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   правда и ложь   такая биография   шоу бизнес   
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11  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
"... они помогли мне показать товар лицом"

Всё на продажу! А если бы за роль надо было переспать с режиссером или продюсерам, прыгнула бы в койку не задумываясь.
А через 40 лет эти старые перечницы рассказывают, как их чистых и невинных злобные дядьки изнасиловали.
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6k
maclay 9 минут назад
"...роль массажистки...", "неожиданное" начало карьеры артистки, видно не в курсе нынешних тенденций в синематогрофе - вот если бы призналась, что ей дали роль массажиста негритоса!
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
ну хорошо. получила роль- замечательно. Справилась- вообще молодец. Стали звать - значит заслужила.
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60k
google.ru 39 минут назад
Не жалко, она и так старая.
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246
Александр Поляков 45 минут назад
да кто это вообще?
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3k
Трям 55 минут назад
Мне она очень нравится в "Джоуи" и в "Две девицы на мели". Это прям ее ниша! Она отлично играет такие придурковатые роли ))) А серьезное ей не идет. Она комедийная актриса.
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38k
Александр Час назад
Да, роль мамы Стифлера это просто верх успеха... Ради такой роли не грех и сорврать и даже убить...
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Что то дрочеров не видать.Пи.з.до.лизы,где вы?
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