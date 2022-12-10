Известная актриса построила свою карьеру на лжи

До того, как Дженнифер Кулидж сыграла в фильмах «Американский пирог» (1999) и «Блондинка в законе» (2001), а совсем недавно - в «Наблюдателе» и «Белом лотосе», она изо всех сил пыталась завоевать признание как актриса. Она училась в Голливудской академии драматического искусства и ходила на просмотры, но так и не смогла получить роль на экране.

Пытаясь продвинуться, Кулидж сделала то, что сделали бы многие люди, пытающиеся получить работу, — она солгала. Недавно она призналась, что привирала в своем резюме, чтобы казаться более опытной, чем на самом деле. «Я ходила в школу под названием Американская академия драматического искусства в Пасадене, - рассказывает она. - И я перечислила в резюме все школьные постановки так, как будто речь шла не о школе, а о настоящем театре».

Кулидж не смущает ложь, которую она добавила к своим документам. «Вы должны сделать это, если у вас есть пустое резюме, пока вы не начнете получать работу. Тогда вы можете потихоньку убрать из него ложь, - говорит она. - Сейчас я бы с удовольствием исправила то первое резюме». Очевидно, ее тактика сработала, и она быстро получила свою первую роль в ситкоме «Сайнфелд» в 1993 году.