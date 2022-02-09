FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5523 поста • 709 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме

30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме (31 фото)

Автор:
09 февраля 2022 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кино   музыканты   шоу бизнес   
1326
31

Гримеры и стилисты — настоящие волшебники Голливуда. Именно благодаря им наши любимые актеры и актрисы перевоплощаются в выдающихся деятелей прошлого, сказочных персонажей, зловещих инопланетян и даже клоунов-убийц. Причем так искусно, что их просто невозможно узнать!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кино   музыканты   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
shevanez 2 часа назад
Классика на все времена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 23 минуты назад
№7 совсем не сюда. Ну а фильмы-то хоть хорошие, кинолюбы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу Час назад
Некоторых и без грима я что-то совсем не узнал((( Кто они такие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Luc72 Час назад
Больше на Адама Сендлера смахивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
suchoy22 Час назад
А ещё весь "Облачный атлас"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
zz 2 часа назад
Гримеры мастера своего дела. Что скажешь? Только восторг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
shevanez 3 часа назад
Джим Керри, Гринч из «Гринча похитителя Рождества»------Роберт Дауни мл., Кирк Лазерус из «Солдат неудачи».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
shevanez 3 часа назад
Дженнифер Лоуренс Мистик в фильме «Люди Икс»----Роберт Инглунд Фредди Крюгер в фильме «Кошмар на улице Вязов».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
WORLD 3 часа назад
Этих можно узнать легко.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые российские сериалы от американского Netflix Новые российские сериалы от американского Netflix Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара от "Матрицы" на борьбу с лейкемией Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара от "Матрицы" на борьбу с лейкемией 15 актеров и актрис, которых сочли слишком или недостаточно красивыми для роли 15 актеров и актрис, которых сочли слишком или недостаточно красивыми для роли Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров? Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров? Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих... Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31704



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских
0
142
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов,...
Набирающие популярность в сообществах
Как салат сельдь под шубой связан с рабочим классом?
0
11
Как салат сельдь под шубой связан с рабочим классом?
23-летняя проводница погибла, выпав из поезда в Свердловской области
0
47
23-летняя проводница погибла, выпав из поезда в Свердловской области
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
4

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#люди#СССР#автомир#аварии#Россия#США#Ynews
#интересно#животные#ватермарк#Приколы#дтп#подборка#кино#Жизнь#новости#Москва
#Юмор#факты#история#автомобили#картинки#кот#авто аварии#в мире#пекин#красота

На что жалуетесь?

Вернуться