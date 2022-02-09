30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме

Автор:
09 февраля 2022 18:02
Гримеры и стилисты — настоящие волшебники Голливуда. Именно благодаря им наши любимые актеры и актрисы перевоплощаются в выдающихся деятелей прошлого, сказочных персонажей, зловещих инопланетян и даже клоунов-убийц. Причем так искусно, что их просто невозможно узнать!
1. Колин Фаррелл в роли Пингвина, "Бэтмен" (2022)
2. Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон, "Пэм и Томми" (2022)
3. Дональд Гловер в роли Тедди Перкинса, "Атланта" (2018)
4. Джаред Лето в роли Паоло Гуччи, "Дом Gucci" (2021)
5. Тейлор Свифт в роли Тейлора Свифта в клипе "The Man"
6. Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос, "Монстр" (2003)
7. Шарлиз Терон в роли Мегин Келли, "Скандал" (2019)
7. Кристиан Бэйл в роли Дика Чейни, "Власть" (2018)
9. Марго Робби в роли королевы Елизаветы I, "Две королевы" (2018)
10. Николь Кидман в роли Вирджинии Вулф, "Часы" (2002)
11. Зейн Малик в роли Вероники в клипе "Best Song Ever" (2013)
12. Стив Карелл в роли Джона Элютера Дюпона, "Охотник на лис" (2014)
13. Руни Мара в роли Лисбет Саландер, "Девушка с татуировкой дракона" (2011)
14. Майкл Китон в роли Битджуса, "Битлджус" (1988)
15. Тильда Суинтон в роли доктора Йозефа Клемперера, "Суспирия" (2018)
16. Луи Томлинсон в роли Джонни в клипе "Best Song Ever" (2013)
17. Билл Скарсгард в ролии Пеннивайза, "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019)
18. Кейт Бланшетт в роли Джуда Куинна, "Меня там нет" (2007)
19. Гэри Олдман в роли Уинстона Черчилля, "Темные времена" (2017)
20. Тильда Суинтон в роли Дианы, "Девушка без комплексов" (2015)
21. Aminé в клипе "REDMERCEDES" (2017)
22. Роберт Де Ниро в роли Джейка Ламотты, "Бешеный бык" (1980)
23. Эдди Мерфи в роли Соула, "Поездка в Америку" (1988)
24. Найл Хоран в роли Харви в клипе "Best Song Ever" (2013)
25. Tones and I в роли мистера Тоунса в клипе "Dance Monkey" (2019)
26. Оскар Айзек в роли Апокалипсиса, "Люди Икс: Апокалипсис" (2016)
27. Том Круз в роли Леса Гроссмана, "Солдаты неудачи" (2008)
28. Джонни Депп в роли Джеймса "Уайти" Балджера, "Черная месса" (2015)
29. Идрис Эльба в роли Кралла, "Звездный путь: Бесконечность" (2016)
30. Кэти Перри в роли Голди, Юсефа, Крисса, Эйса и Мэнди в клипе Birthday" (2014)
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: