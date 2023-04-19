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10 фактов о безумном и прекрасном Джеке Николсоне

10 фактов о безумном и прекрасном Джеке Николсоне

Автор:
19 апреля 2023 09:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   джек Николсон   звезды   знаменитости   кино   кинофакты   
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Джек Николсон поистине является одним из самых уважаемых актеров в истории Голливуда. Непомерный талант, огромный вклад в индустрию и, конечно же, фирменная ухмылка в сочетании с невероятно пластичными бровями — мимика, которую неоднократно пародировали в поп-культуре. За свою более чем 60-летнюю карьеру он не раз снялся в признанных шедеврах, раз за разом доказывая, что он — настоящий профессионал своего дела.

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Удивительно, но официально «Джека Николсона» не существует. Настоящее имя актера — Джон Джозеф Николсон, а псевдоним «Джек» он взял, когда только начинал актерскую карьеру. По словам самого Николсона, его настоящее имя тогда казалось ему недостаточно запоминающимся для Голливуда. В том же интервью он признался, что выбрал имя «Джек» в честь героя его любимой книги, «Возвращение моряка».

Джек Николсон родился 22 апреля 1937 года в городке Нептун-Сити, штат Нью-Джерси. Актер рос в семье из рабочего класса, и им нередко приходилось переживать тяжелые времена. Его мать была танцовщицей, а отец не участвовал в жизни сына. Юношество Николсона прошло в соседнем городе Манаскуане, где он учился в средней школе и нагонял ужас на местных своей славой отпетого бунтаря. Но, несмотря на его хулиганские выходы, таланты Николсона в конце концов привели его в Голливуд.

Джек Николсон не просто так считается одним из величайших актеров всех времен: мало того, что у него целых три «Оскара», он также является единственным актером за всю историю премии, который номинировался на нее каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е годы. За свою карьеру Николсон также выиграл аж шесть «Золотых глобусов», что больше, чем у любого другого актера мужского пола в истории. Помимо этого, он был номинирован на десятки других наград, включая BAFTA и премию Гильдии киноактеров, и даже выиграл «Грэмми» за лучшую детскую композицию. Николсона также официально приняли в Американскую академию искусств и наук и посвятили ему звезду на Аллее славы в Голливуде.

Хотя за долгую карьеру Николсона у него было множество громких романов, он был женат всего один раз: в 1962 году актер женился на Сандре Найт, но в 1968 году супруги развелись. С тех пор Джек Николсон встречался со многими известными актрисами, включая Анжелику Хьюстон («Семейка Аддамс») и Лару Флинн Бойл («Твин Пикс»).

У Николсона пятеро детей, что не звучит как что-то совсем уж невероятное, но есть нюанс: они от четырех разных женщин. Его старший ребенок, Дженнифер Николсон, родилась в 1963 году от его тогдашней жены Сандры Найт. В 1970-х у Николсона родилась еще одна дочь (Хони Холлман) от датской модели Винни Холлман. У звезды также есть двое детей от актрисы Ребекки Бруссар — Рэй и Лоррейн Николсон. Наконец, в 1990 году у него родился сын Калеб Годдард от актрисы Сьюзен Анспах.

За свою карьеру Николсон накопил поистине впечатляющую коллекцию различных произведений искусства от самых известных художников мира. Коллекция актера разнообразна: от современных художников, таких как Эд Рушей и Джон Балдессари, до таких мастеров, как Пабло Пикассо. Николсон описывает процесс коллекционирования как увлекательное приключение и говорит, что обожает открывать для себя новые работы, которые может добавить в свою коллекцию.

Если Джека Николсона нет на съемочной площадке, то он, скорее всего, в этот момент тренирует удар на поле для гольфа. Актер является страстным поклонником игры в гольф. Известно и часами пропадает на тренировочном поле, совершенствуя свою форму и тестируя новые клюшки.

В 1994 году Американский институт кино наградил Джека Николсона своей премией за прижизненные достижения. AFI Life Achievement Award — пожалуй, одна из самых почетных наград в киноиндустрии, которой удостаиваются лишь лучшие из лучших. Позже, в 2009 году ему выпала честь вручить эту награду другому актеру, Майклу Дугласу — так сказать, вишенка на торте.

За свою внушительную карьеру Николсон сыграл немало блестящих ролей, и каждая — уникальна. Он успел сыграть как очаровательных аферистов, так и безжалостных убийц. Большинству зрителей он известен по таким шедеврам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «Лучше не бывает», а также как несравненный Джокер в классическом «Бэтмене» Тима Бертона и обезумевший писатель Джек Торренс в «Сиянии» Кубрика.

Николсон выкладывался на полную не только под прицелами камер, но и за их пределами — за свою карьеру он написал несколько сценариев и мемуаров. Во-первых, он написал сценарий к фильму «Он сказал поехали» (1971), который потом сам же и снял. Николсон также участвовал в написании сценария для «Двух Джейков» (1990), продолжения культового фильма «Китайский квартал». Но это еще не все — Николсон также написал мемуары под названием «Jack Nicholson: The Search for Cool» в 2010 году, а позже стал соавтором книги под названием «Николсон/О Николсоне», сборника интервью и эссе о его жизни и работе.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   джек Николсон   звезды   знаменитости   кино   кинофакты   
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1  комментарий
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Kozlodoev 39 минут назад
Великий актёр и умный дядька. Даже в Голливуде умудрился ни разу не влезнь в какой-нибудь говнопроект.
Его имя- означает качественное кино.
А уж "Пролетая над гнездом кукушки"- великий роман, что в книге, что на экране
МакМёрфи форева )))
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