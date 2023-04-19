10 фактов о безумном и прекрасном Джеке Николсоне

Джек Николсон не просто так считается одним из величайших актеров всех времен: мало того, что у него целых три «Оскара», он также является единственным актером за всю историю премии, который номинировался на нее каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е годы. За свою карьеру Николсон также выиграл аж шесть «Золотых глобусов», что больше, чем у любого другого актера мужского пола в истории. Помимо этого, он был номинирован на десятки других наград, включая BAFTA и премию Гильдии киноактеров, и даже выиграл «Грэмми» за лучшую детскую композицию. Николсона также официально приняли в Американскую академию искусств и наук и посвятили ему звезду на Аллее славы в Голливуде.