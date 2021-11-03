Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках

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У актеров есть возможность вернуться в прошлое. Для этого достаточно включить фильм со своим участием, а затем посмотреть в зеркало. Мы прошерстили интернет и нашли фото популярных знаменитостей в молодости и юности, сравнили их со свежими кадрами. Кто сильнее всех изменился?
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А кто ваш любимчик или любимица из этой подборки?
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