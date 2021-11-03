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Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках

Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках (14 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   кино   фото   шоу бизнес   
4627
14

У актеров есть возможность вернуться в прошлое. Для этого достаточно включить фильм со своим участием, а затем посмотреть в зеркало. Мы прошерстили интернет и нашли фото популярных знаменитостей в молодости и юности, сравнили их со свежими кадрами. Кто сильнее всех изменился?

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А кто ваш любимчик или любимица из этой подборки?

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Метки: актеры   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   кино   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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32k
Йожык Час назад
Мужики красавчики, с годами только лучше!
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28k
LEPA 21 минуту назад
Я был бы в шоке,если бы они помолодели,а так всё норм.
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7k
КОСТЯН 21 минуту назад
Вот самые красивые тётки)
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−1
SAN4ES Полчаса назад
Камерон Диас - Кирстен Данст - Ума Турман всегда были и остаются СТРАШНЫМИ !!!
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180
fduch_a 38 минут назад
Что за вопрос? Конечно Билл Мюррей!
Хотя и Бред тоже хорош!
А женщины все же все с макияжем
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5k
Артем Кощеев Час назад
Кристина Данст даже похорошела. Один глаз краше другого
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Nikoha Salym Час назад
Всё равно их запомнили очаровашками. Деми Мур и Николь Кидман лучше не открывайте.
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