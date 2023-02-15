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«Тайна третьей планеты»: как бы выглядели герои известного мультфильма, если бы существовали в реальной жизни

«Тайна третьей планеты»: как бы выглядели герои известного мультфильма, если бы существовали в реальной жизни

Автор:
15 февраля 2023 09:06
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейротворчество   Тайна третьей планеты   герои   забавно   мулитик   персонаж   фантазия   
1183
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Мастер Александр Доброкотов, воспользовавшись помощью нейросети, вдохнул в персонажей мультфильма новую жизнь и показал, а мы, в свою очередь, можем полюбоваться современными героями, которые выглядят будто настоящие, живые люди. Красота да и только!

Всем известна потрясающая мультипликационная экранизация повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы», известная как «Тайна третьей планеты». Мультфильм был снят аж в 1981 году и, конечно же, визуальная часть соответствует своему времени. А как бы он выглядел, если бы его снимали в наше время?


Отец и дочь Селезнёвы

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Профессор Селезнёв


Алиса Селезнёва


Капитан Зелёный

Капитан Зелёный и в мультике выглядит довольно колоритно, а в вариации Александра превратился в настоящего космического викинга! Интересное сочетание внешней брутальности и внутренней мнительности с некоторой меланхолией.


Доктор Верховцев


Весельчак У


Птица Говорун

«Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью», — фраза, которая буквально вписалась в генетический код детей 80-90х годов.


Алиса, вглядывающаяся в космические просторы


«Пегас»


Капитан космолёта «Пегас»

К слову, капитаном Зелёный является только в мультфильме. По книгам же он бортовой механик «Пегаса», а также радист и шеф-повар. Настоящий «человек-оркестр»!


Доктор Верховцев и Весельчак У


Задорный Громозека

Источник:

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Метки: Нейротворчество   Тайна третьей планеты   герои   забавно   мулитик   персонаж   фантазия   
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22  комментария
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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sonic24a 4 минуты назад
Совместили Наталью Гусеву в молодости и картину с Джокондой
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Педигри 10 минут назад
После успеха Чебурашки, может последовать целая серия экранизаций мультфильмов с живыми актёрами. К слову это то, чем сейчас занимается Дисней.
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Типа граф 13 минут назад
У меня в детстве сборник был " Приключения Алисы " , там больше 10 книг .
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791
Bronetazik Полчаса назад
По-моему так себе.. Уровень владения нейросетями - заклинатель-новичок.
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Ivan 36 минут назад
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2k
Старожил 37 минут назад
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1k
Злодей 45 минут назад
Отцу Селезневой добавить рыжую бородку, монтировку и костюм с лябмдой будет немного на мистера Фримена похож из халвы.
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17k
Вася 56 минут назад
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111
Obrval Час назад
Случайно ли Весельчака У назвали Весельчаком У? Да ещё с такой внешностью.
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Obrval 2 часа назад
Тема миелофона не раскрыта.
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51k
dima423 2 часа назад
блин круто бы было если бы такой фильмец сделали)
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2k
Lexx 2 часа назад
В мульте Алиса похожа на капитана Зелёного.
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Obrval Lexx 2 часа назад
Космонавты тоже люди.
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Obrval 2 часа назад
Зачем выдумывать то?
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