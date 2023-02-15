«Тайна третьей планеты»: как бы выглядели герои известного мультфильма, если бы существовали в реальной жизни

Мастер Александр Доброкотов, воспользовавшись помощью нейросети, вдохнул в персонажей мультфильма новую жизнь и показал, а мы, в свою очередь, можем полюбоваться современными героями, которые выглядят будто настоящие, живые люди. Красота да и только!
Всем известна потрясающая мультипликационная экранизация повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы», известная как «Тайна третьей планеты». Мультфильм был снят аж в 1981 году и, конечно же, визуальная часть соответствует своему времени. А как бы он выглядел, если бы его снимали в наше время?
Отец и дочь Селезнёвы
Профессор Селезнёв
Алиса Селезнёва
Капитан Зелёный
Капитан Зелёный и в мультике выглядит довольно колоритно, а в вариации Александра превратился в настоящего космического викинга! Интересное сочетание внешней брутальности и внутренней мнительности с некоторой меланхолией.
Доктор Верховцев
Весельчак У
Птица Говорун
«Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью», — фраза, которая буквально вписалась в генетический код детей 80-90х годов.
Алиса, вглядывающаяся в космические просторы
«Пегас»
Капитан космолёта «Пегас»
К слову, капитаном Зелёный является только в мультфильме. По книгам же он бортовой механик «Пегаса», а также радист и шеф-повар. Настоящий «человек-оркестр»!
Доктор Верховцев и Весельчак У
Задорный Громозека
Источник:
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Есть куча примеров как современные "режиссёры" испохабили советскую классику.
Не стоит добавлять к этом списку ещё один "шедевр".