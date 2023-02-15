«Тайна третьей планеты»: как бы выглядели герои известного мультфильма, если бы существовали в реальной жизни

Всем известна потрясающая мультипликационная экранизация повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы», известная как «Тайна третьей планеты». Мультфильм был снят аж в 1981 году и, конечно же, визуальная часть соответствует своему времени. А как бы он выглядел, если бы его снимали в наше время?

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