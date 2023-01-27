17 диковинных ламп: нестандартный источник света

Переводы денег по телефону стали проще

15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов

Художник создаёт миниатюрные диорамы каждый день на протяжении 11 лет

Удивительный дизайн вещей, которые готовы вот-вот растаять у всех на глазах

16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш

16 снеговиков, которые были созданы противниками всего скучного и банального