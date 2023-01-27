17 диковинных ламп: нестандартный источник света

Светящийся глаз, пальма, сова и многое другое — всё это вы сможете увидеть в сегодняшней подборке нестандартных источников света.
Есть люди, у которых особый аппетит на диковинные предметы интерьера. Они готовы устроить за ними охоту повсюду: и на свалках, и на барахолках, и в обычных магазинах. Находится таких чудаковатых штуковин множество, но что насчёт ламп? Некоторые люди недооценивают тот факт, какими иногда бывают эти странноватые фонарики на ножке.
Ракета к пуску готова!
Хрустальная лампа
Ученье — свет, а продолжение вы хорошо знаете сами!
Лампа с пристальным взглядом
Отличный декор на Хэллоуин
Но на прикроватную тумбочку в спальне ребёнка лучше такой светильник не ставить.
Тукан
Эта лампа досталась мне по наследству от сестры. Лампа в виде тукана от Enea Ferrari — первая детская лампа из пластика.
Кусочек острова прямо у вас дома
Милые кошечки
Светящийся глаз
Драгоценные кристаллы
Керамическая лампа в образе привидения всего за 5 долларов
Чашечку горячего кофе?
Верный друг
Лампа-лотос
Сова
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