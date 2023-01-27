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17 диковинных ламп: нестандартный источник света

17 диковинных ламп: нестандартный источник света

Автор:
27 января 2023 08:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   креатив   лампа   подборка   свет   фантазия   фото   
261
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Светящийся глаз, пальма, сова и многое другое — всё это вы сможете увидеть в сегодняшней подборке нестандартных источников света.

Есть люди, у которых особый аппетит на диковинные предметы интерьера. Они готовы устроить за ними охоту повсюду: и на свалках, и на барахолках, и в обычных магазинах. Находится таких чудаковатых штуковин множество, но что насчёт ламп? Некоторые люди недооценивают тот факт, какими иногда бывают эти странноватые фонарики на ножке.


Ракета к пуску готова!

×
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Хрустальная лампа


Ученье — свет, а продолжение вы хорошо знаете сами!


Лампа с пристальным взглядом


Отличный декор на Хэллоуин

Но на прикроватную тумбочку в спальне ребёнка лучше такой светильник не ставить.


Тукан


Эта лампа досталась мне по наследству от сестры. Лампа в виде тукана от Enea Ferrari — первая детская лампа из пластика.


Кусочек острова прямо у вас дома


Милые кошечки


Светящийся глаз


Драгоценные кристаллы


Керамическая лампа в образе привидения всего за 5 долларов



Чашечку горячего кофе?


Верный друг


Лампа-лотос


Сова

Источник:

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Метки: забавно   креатив   лампа   подборка   свет   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Maikl Полчаса назад
Котолампа ШЕДЕВР ))))))
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