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Четырехчасовой рабочий день, телепатия и лысые женщины: каким представляли 2023 год 100 лет назад

Четырехчасовой рабочий день, телепатия и лысые женщины: каким представляли 2023 год 100 лет назад

Автор:
06 февраля 2023 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: 100 лет назад   будущее   забавно   люди   фантазия   фото   
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Сто лет назад фантазии о 2023 годе были в основном причудливыми и наивными. Футурологи представляли себе лысых женщин с черными зубами, телепатию как основной способ общения, четырехчасовой рабочий день и прочие глупости.

Историк Пол Фейри из канадского Университета Калгари собрал вырезки из газет от различных «экспертов» 1923 года с их прогнозами на 2023 год. Предсказания варьируются от совершенно безумных до удивительно точных (вроде смарт-часов). Забавное чтиво.

Четырехчасовой рабочий день и никакой трудной работы (ура!)

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В 1923 году такая привычная вещь, как восьмичасовой рабочий день виделась немалым таким достижением и весьма прогрессивным. Впервые движение за него зародилось еще в XVI веке в Испании, но идея была отчетливо сформулирована лишь в 1817 году, когда английский предприниматель Роберт Оуэн придумал слоган «8/8/8»: «Восемь часов — труд. Восемь часов — отдых. Восемь часов — сон». Правовое признание восьмичасовой рабочий день получил и того позднее: в 1848 году в Австралии и чуть позже, в 1866, в США (да и то лишь в некоторых штатах). Первой в мире страной, закрепившей восьмичасовой рабочий день на конституционном уровне, стала Мексика, в феврале 1917 года.

В общем, в 1923 казалось, что сокращение рабочего дня — самое что ни на есть магистральное направление развития цивилизации. Эксперты-футурологи предсказывали, что к 2023 году мы все будем трудиться «не более четырех часов в день, а все благодаря работе электричества». Электричества в нашей жизни хоть отбавляй, но сокращения рабочего дня что-то не видать.

Средняя продолжительность жизни будет 200-300 лет

Еще одно предсказание, которое казалось закономерным. В начале XX века люди начали жить ощутимо дольше и, казалось, что этому нет предела благодаря волшебству технологий. В конце XIX века продолжительность жизни была всего 33 года. Сегодня по всему миру добирается до 80 лет. Казалось бы — живи до 300, кто тебе мешает! 

Женщины будут лысыми, а мужчины — носить роскошные локоны

По словам одного антрополога из 1923 года, мужчины в 2023 году будут сплошь кудрявы, с мощными шевелюрами (очевидно, проблема облысения давно побеждена). Зато женщины будут бриться налысо и специально чернить зубы. К счастью этого пока не произошло! Антропологу вторит другой специалист — историк, который считает, что в наше время исчезнут конкурсы красоты. Они попросту пропадут за ненадобностью, ведь каждый будет сказочно красив, выбрать наиболее привлекательного будет попросту невозможно. Судя по всему, оба специалиста переборщили с экстраполяцией.

Радио заменит топливо

Некий Глен Кертис, авторитетный в делах воздухоплавания, утверждает, что к 2023 году радио заменит горючее топливо. Воздушные суда будут перемещаться по четким маршрутам, подталкиваемые радиоволнами. Мы чертовски далеки от этого предсказания, зато сбылось (и даже с избытком!) другое: сто лет назад футурологи предрекали, что в наше время можно будет долететь из Чикаго до Гамбурга за 18 часов. Сейчас этот полет займет всего 9 часов. А 18 часов длится самый продолжительный беспосадочный коммерческий рейс — из Нью-Йорка в Сингапур.

Газеты уйдут в прошлое. Никто не будет читать

В 1923 году уже активно развивалось радио. Еще в 1909 году Чарльз Геррольд построил первую радиостанцию (она существует Сан-Франциско по сей день и называется KCBS). Станция развлекала слушателей всякой милой болтовней и музыкой. В общем, неудивительно, что сто лет назад казалось, будуто печатное слово вскоре канет в Лету. Кто-то даже предрекал, что в 2023 году газеты уже 50 лет как вымерли, а люди будут слушать лишь милую болтовню и музыку. В общем, этот футуролог предсказал появление подкастов.

Беспроводное распространение информации. «Ментальная телепатия»

Сто лет назад профессор А.М. Лоу предсказал, что наш мир будет беспроводным. Правда, он предполагал, что информация будет передаваться через распыленную воду, заряженную электричеством. Причем информация будет различной: как письменной, так и звуковой.

Соответственно, «война 2023» также станет «беспроводной». Кроме этого профессор утверждает, что в 2023 году люди будут иметь возможность общаться с помощью «ментальной телепатии». Эта способность будет даже у эмбрионов в утробе матери, что профессор Лоу называет «весьма полезным методом общения».

Появление смарт-часов

Еще один футуролог предсказал, что у каждого человека будет «радиотелефон размером с часы», посредством которого любой сможет записывать и отсылать сообщения, смотреть фильмы и заказывать доставку чего бы то ни было за тысячи миль (и вам привезут это в течение дня!). Отсюда же следует другое предсказание: почта и старые добрые письма как явление перестанут существовать.

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Метки: 100 лет назад   будущее   забавно   люди   фантазия   фото   
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4  комментария
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17k
Топпер Харли 14 минут назад
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2k
Dmitry Tarasov 9 минут назад
Угадали про лысых женщин и про смарт часы.
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15k
эмосурикат прямоползающий 13 минут назад
ну собсно газеты как явление уже почти ушли в прошлое, нынче чаще увидишь человека залипающего в телефон нежели в газету
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9k
GROMOZEKA 48 минут назад
Причем рисовали, эти рисунки те, чьи потомки теперь называют себя 38 гендером.
Такая вот ирония
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