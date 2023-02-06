Четырехчасовой рабочий день, телепатия и лысые женщины: каким представляли 2023 год 100 лет назад

Сто лет назад профессор А.М. Лоу предсказал, что наш мир будет беспроводным. Правда, он предполагал, что информация будет передаваться через распыленную воду, заряженную электричеством. Причем информация будет различной: как письменной, так и звуковой.

Соответственно, «война 2023» также станет «беспроводной». Кроме этого профессор утверждает, что в 2023 году люди будут иметь возможность общаться с помощью «ментальной телепатии». Эта способность будет даже у эмбрионов в утробе матери, что профессор Лоу называет «весьма полезным методом общения».



Появление смарт-часов