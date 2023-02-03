16 примеров уморительного ЖЭК-арта

Создавать что-то собственными руками любят даже те люди, которые не расположены к творчеству. Их не останавливает тот факт, что у них совершенно нет никаких способностей к дизайну, рисованию или обработке дерева. Однако зачем себя ограничивать, если душа просит прекрасного? Правильно! Нужно следовать зову музы!

Он внимательно следит за тобой. От него не скроешься