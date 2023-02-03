16 примеров уморительного ЖЭК-арта

Благодаря порыву таких художников, мы имеем возможность встречать на улицах и во дворах потрясающие шедевры, которые носят гордое название ЖЭК-арт. Предлагаю вам поднять себе настроение и взглянуть на эти забавно-странные художества.
Создавать что-то собственными руками любят даже те люди, которые не расположены к творчеству. Их не останавливает тот факт, что у них совершенно нет никаких способностей к дизайну, рисованию или обработке дерева. Однако зачем себя ограничивать, если душа просит прекрасного? Правильно! Нужно следовать зову музы!
Он внимательно следит за тобой. От него не скроешься
Теперь тянет взять и пожить
Кажется, он собирается кого-то съесть
Встали дружно в ряд
Это наше болото!
Шрэк подтянулся похудел, а вот осёл не вывозит…
Гена и Чебурашка. Перезагрузка
Играй, рви душу, гармонист!!!
Гена жизу схватил.
Урна с собачкой
Бонифаций пиратствует на каникулах
Камни, познавшие эту жизнь
Пёсик и кролик
Суровая снегурка
Снегурочка отъелась за праздники.
Оригинальная клумба
Ох уж эти любители синей краски
— А че он синий?
— А кому щас легко?!
Крутая яичница
Бетонный гигант
Бонус: Мастер, который не остановился на лебедях из покрышек
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