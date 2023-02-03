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16 примеров уморительного ЖЭК-арта

16 примеров уморительного ЖЭК-арта

Автор:
03 февраля 2023 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жэк арт   забавно   креатив   милота   странные художества   фантазия   
639
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Благодаря порыву таких художников, мы имеем возможность встречать на улицах и во дворах потрясающие шедевры, которые носят гордое название ЖЭК-арт. Предлагаю вам поднять себе настроение и взглянуть на эти забавно-странные художества.

Создавать что-то собственными руками любят даже те люди, которые не расположены к творчеству. Их не останавливает тот факт, что у них совершенно нет никаких способностей к дизайну, рисованию или обработке дерева. Однако зачем себя ограничивать, если душа просит прекрасного? Правильно! Нужно следовать зову музы!


Он внимательно следит за тобой. От него не скроешься

×
×

Теперь тянет взять и пожить


Кажется, он собирается кого-то съесть


Встали дружно в ряд


Это наше болото!


Шрэк подтянулся похудел, а вот осёл не вывозит…


Гена и Чебурашка. Перезагрузка


Играй, рви душу, гармонист!!!

Гена жизу схватил.


Урна с собачкой


Бонифаций пиратствует на каникулах


Камни, познавшие эту жизнь


Пёсик и кролик


Суровая снегурка


Снегурочка отъелась за праздники.


Оригинальная клумба


Ох уж эти любители синей краски


— А че он синий?
— А кому щас легко?!


Крутая яичница


Бетонный гигант


Бонус: Мастер, который не остановился на лебедях из покрышек

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Метки: Юмор   жэк арт   забавно   креатив   милота   странные художества   фантазия   
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3  комментария
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Antilles 38 минут назад
Яичница и правда прикольная. Ну и на последней, труда много и результат отличный.
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112
Alex Roland 22 минуты назад
Наконец то Варламову поставили памятник
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27k
Киры4 Час назад
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