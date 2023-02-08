13 будильников с безумным дизайном и способами отключения

Чтобы просыпаться в нужное время, человечество изобрело будильники. Но с того времени, как мобильные телефоны стали частью нашей повседневной жизни, будильники как будто немного потеряли в актуальности.
Кажется, что не нужно приобретать будильник отдельно, если можно просто задать нужное время, и телефон разбудит вас, когда нужно. Но телефон пока что не может налить вам чашечку кофе, приготовить завтрак или заставить вас по-настоящему побегать по комнате. Ниже представлена подборка по-настоящему безумных будильников, которые разбудят даже самого отъявленного соню.
Летающий и жужжащий будильник Blowfly
В указанное время верхняя часть будильника Blowfly взлетает вверх, кружит по комнате и громко жужжит, пока вы её не поймаете и не установите на своё место. Для того чтобы заставить это устройство замолчать, вам придётся не просто встать с кровати, но и неплохо размяться.
Будильник Sfera, до которого так просто не дотянуться
Будильник Sfera висит на потолке над кроватью. Когда будильник сработает, можно лёгким касанием руки дотронуться до него, чтобы активировать функцию повтора. Но с каждым повтором эти часы поднимаются всё выше и выше. Чтобы выключить этот будильник окончательно, вам придётся подняться и с силой притянуть его к себе. Так хитрый будильник заставит вас встать и проснуться окончательно
Будильник-пазл
Когда наступит время вашего пробуждения, детальки пазла вылетят из верхней части этого будильника и разлетятся по всей комнате. И чтобы выключить будильник, вам нужно собрать все эти кусочки пазла и вставить их обратно. Вряд ли это можно назвать сложной головоломкой, ведь тут всего 4 детали. Но для начала эти детали нужно найти… А это не такая уж и проста задача, например, в шесть утра.
Убегающий будильник Clocky
Пожалуй, наиболее известный из этой подборки – убегающий будильник Clocky. Он не только убежит от вас рано утром, но и подло спрячется и не замолчит, пока вы его не найдёте. В своё время он стал настоящей революцией, и теперь на рынке есть много похожих убегающих будильников. Так что у вас даже есть выбор, за каким именно будильником вы будете бегать по утрам.
Блендер-будильник
Ещё одно адское изобретение – Crazy Blender Alarm Clock. Он будет будить вас по утрам омерзительным звуком трущихся друг о друга и измельчающихся пенопластовых шариков. Если вам подарят такой, знайте – в кругу ваших близких затаился настоящий садист.
Будильник-коврик Ruggie
Один из самых мирных будильников в этом списке. Самое сложное с утра – это выбраться из кровати и поставить ноги на пол. Этот будильник-прикроватный коврик будет звонить, пока вы не поставите на него ноги.
Будильник-ручная граната
Хотелось когда-нибудь кинуть со всей силы надоедливый будильник в стену? Будильник-ручная граната для этого и создан. Чтобы выключить его, нужно замахнуться и со всей силы впечатать его в стенку.
Будильник, который заставит заняться спортом
Этот будильник в форме гантели заставит вас заниматься спортом с утра, даже если вы этого не хотите. Он будет продолжать звонить, пока вы не поднимите его определённое количество раз.
Будильник с лазерной мишенью
А эта вещь способна сделать из вас настоящего стрелка. Ваша задача – сразу после пробуждения попасть точно в яблочко лазером. Пара месяцев с таким будильником, и вы будете поражать всех знакомых своей меткостью.
Обонятельный будильник
Этот будильник действует иначе. Он разбудит вас… запахом. Кофе, мята, апельсин, свежескошенная трава, морское побережье, сосновый бор или яблоко с корицей? Только вам решать, какой из предложенных ароматов будет будить вас по утрам.
Будильник, который приготовит вам кофе или чай
Будильник для тех, кто мечтает о кофе в постель, но пока не нашёл того самого человека. Этот прикроватный механизм приготовит вам чашечку кофе или чая для бодрого пробуждения. Что вообще может быть лучшей мотивацией вставать с утра?
Будильник-шредер лишит вас ваших денег
Самый жестокий будильник в этом списке. Он хочет лишить вас не только сна, но и ваших денег. Он представляет из себя небольшой шредер, куда с вечера нужно вставить любую купюру. И если вы не проснётесь с первого раза… можете попрощаться с этой купюрой.
Будильник Wake n’Baсon приготовит вам бекон к завтраку
Традиционный американский завтрак – это яичница с беконом. Этот будильник мотивирует проснуться тем, что он сделал половину завтрака за вас – он уже пожарил бекон. Главное, не забудьте вставить туда полосочку бекона с вечера, чтобы к вашему пробуждению он был готов. Вкусный завтрак – лучшая причина начать день. Вы же не хотите, чтобы ваш завтрак остыл?
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