13 будильников с безумным дизайном и способами отключения

Пожалуй, наиболее известный из этой подборки – убегающий будильник Clocky. Он не только убежит от вас рано утром, но и подло спрячется и не замолчит, пока вы его не найдёте. В своё время он стал настоящей революцией, и теперь на рынке есть много похожих убегающих будильников. Так что у вас даже есть выбор, за каким именно будильником вы будете бегать по утрам.

Блендер-будильник