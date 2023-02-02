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Как мог выглядеть Древний Египет, если бы существовал в наши дни

Как мог выглядеть Древний Египет, если бы существовал в наши дни

Автор:
02 февраля 2023 09:14
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   древний египет   забавно   нейросеть   фантазия   фото   
361
16

Получилось очень футуристично!

Многие люди увлекаются историей Древнего Египта: богатая культура, эстетика древности и загадочность исчезнувшей цивилизации — вот, что привлекает всех неравнодушных. А что, если Древний Египет стал бы Современным Египтом, сохранив свой колорит и уникальность?

Блогер ТикТок-канала midjourneyrq дал волю своей фантазии, и с помощью нейросети воплотил в жизнь эту весьма нетривиальную идею. В итоге, мы можем полюбоваться аутентично-футуристичной атмосферой Древнего Египта, будто тот провёл отпуск где-то во вселенной «Звёздных войн»! 🙂


Современный египетский торговый центр

×
×

Обратите внимание на масштаб!


Спорим, что это местный МФЦ


В на фуд-корте этого ТРК скарабеи крутят отличные тефтельки


Время идёт, а агитка всё та же

Кстати, вы заметили, что у древних египтян в данной вариации их мира какая-то тяга к гигантизму? Такое чувство, что они просто кричат миру: «Мы не исчезнувшая цивилизация! Мы существуем!»


У кого-то Ленин красуется в центре города, а у кого-то Анубис, ничего необычного


Чуть модернизированная папирусная лодка


Новогоднее обращение к народу


Налаживание дипломатических связей

Когда штурмовикам сказали, что работу надо менять каждые 5 лет вообще-то

Удивительно, насколько гармонично сочетается идея прошлого и будущего в концепции Древнего Египта. Создаётся ощущение, что одно без другого просто не могло существовать, а теперь всё встало на свои места.


Переходи на сторону Египта, кхрр-кхрр


Шутки шутками, но выглядит армия сурово


Военная техника выглядит до безумия футуристично

Одни только шасси на магнитном креплении чего стоят!


Полная демонстрация возможностей!


А это костюм дембеля — инфа сотка

Источник:

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Метки: ИИ   древний египет   забавно   нейросеть   фантазия   фото   
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4  комментария
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24k
Егор 47 минут назад
Получилось государство с культом смерти: статуя Анубиса, ТЦ в форме гробницы, "скарабеи тефтельки катают...". Хотя и понятно - у нас же вся информация об их цивилизации из раскопанных могил.
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1k
Alex 3 минуты назад
Сейчас египтяне могут только поддельный папирус впаривать и на верблюдах катать.
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22k
hebpat 46 минут назад
я ы на древнюю грецию в современном антураже бы посмотрел, современный разрушенный вариант я видел, так что не предлагать
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1k
Антон 49 минут назад
Прикольно
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