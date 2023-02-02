Как мог выглядеть Древний Египет, если бы существовал в наши дни

Многие люди увлекаются историей Древнего Египта: богатая культура, эстетика древности и загадочность исчезнувшей цивилизации — вот, что привлекает всех неравнодушных. А что, если Древний Египет стал бы Современным Египтом, сохранив свой колорит и уникальность?

Блогер ТикТок-канала midjourneyrq дал волю своей фантазии, и с помощью нейросети воплотил в жизнь эту весьма нетривиальную идею. В итоге, мы можем полюбоваться аутентично-футуристичной атмосферой Древнего Египта, будто тот провёл отпуск где-то во вселенной «Звёздных войн»! 🙂

Современный египетский торговый центр