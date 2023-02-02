Как мог выглядеть Древний Египет, если бы существовал в наши дни

Получилось очень футуристично!
Многие люди увлекаются историей Древнего Египта: богатая культура, эстетика древности и загадочность исчезнувшей цивилизации — вот, что привлекает всех неравнодушных. А что, если Древний Египет стал бы Современным Египтом, сохранив свой колорит и уникальность?
Блогер ТикТок-канала midjourneyrq дал волю своей фантазии, и с помощью нейросети воплотил в жизнь эту весьма нетривиальную идею. В итоге, мы можем полюбоваться аутентично-футуристичной атмосферой Древнего Египта, будто тот провёл отпуск где-то во вселенной «Звёздных войн»! 🙂
Современный египетский торговый центр
Обратите внимание на масштаб!
Спорим, что это местный МФЦ
В на фуд-корте этого ТРК скарабеи крутят отличные тефтельки
Время идёт, а агитка всё та же
Кстати, вы заметили, что у древних египтян в данной вариации их мира какая-то тяга к гигантизму? Такое чувство, что они просто кричат миру: «Мы не исчезнувшая цивилизация! Мы существуем!»
У кого-то Ленин красуется в центре города, а у кого-то Анубис, ничего необычного
Чуть модернизированная папирусная лодка
Новогоднее обращение к народу
Налаживание дипломатических связей
Когда штурмовикам сказали, что работу надо менять каждые 5 лет вообще-то
Удивительно, насколько гармонично сочетается идея прошлого и будущего в концепции Древнего Египта. Создаётся ощущение, что одно без другого просто не могло существовать, а теперь всё встало на свои места.
Переходи на сторону Египта, кхрр-кхрр
Шутки шутками, но выглядит армия сурово
Военная техника выглядит до безумия футуристично
Одни только шасси на магнитном креплении чего стоят!
Полная демонстрация возможностей!
А это костюм дембеля — инфа сотка
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