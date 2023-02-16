Герои русских сказок глазами нейросети

Помните те прекрасные и светлые моменты из детства, когда вы включали телевизор, а там шёл любимый мультфильм или сказка? Тогда весь мир замирал, и мы погружались в удивительные миры, где волки могли летать по небу, лягушки превращались в прекрасных царевен, а огромные змеи имели целых три головы.