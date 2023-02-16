Герои русских сказок глазами нейросети

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Помните те прекрасные и светлые моменты из детства, когда вы включали телевизор, а там шёл любимый мультфильм или сказка? Тогда весь мир замирал, и мы погружались в удивительные миры, где волки могли летать по небу, лягушки превращались в прекрасных царевен, а огромные змеи имели целых три головы.
Да, мы говорим о русских народных сказках, с детства учивших нас верить в волшебство и добро.
Илья Муромец
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Добрыня Никитич
Алёша Попович
Змей Горыныч
Василиса Прекрасная
Василиса Премудрая
Марья Моревна
Царевна Несмеяна
Дед Мороз
Серый волк
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
Сивка-Бурка
Царевна-лягушка
Лукоморье
Русалка на ветвях сидит
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