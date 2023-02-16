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Герои русских сказок глазами нейросети

Герои русских сказок глазами нейросети

Автор:
16 февраля 2023 09:57
Сообщество : Нейротворчество
Метки: герои   детство   забавно   искуственный интелект   круть   нейросеть   сказки   фантазия   
421
18

Помните те прекрасные и светлые моменты из детства, когда вы включали телевизор, а там шёл любимый мультфильм или сказка? Тогда весь мир замирал, и мы погружались в удивительные миры, где волки могли летать по небу, лягушки превращались в прекрасных царевен, а огромные змеи имели целых три головы.

Да, мы говорим о русских народных сказках, с детства учивших нас верить в волшебство и добро.

 

Илья Муромец

×
×

 

Добрыня Никитич

 

Алёша Попович

 

Змей Горыныч

 


 

Василиса Прекрасная

 

Василиса Премудрая

 

Марья Моревна

 

Царевна Несмеяна

 


 

Дед Мороз

 

Серый волк

 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

 

Сивка-Бурка

 


 

Царевна-лягушка


 

Лукоморье

 

Русалка на ветвях сидит


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Метки: герои   детство   забавно   искуственный интелект   круть   нейросеть   сказки   фантазия   
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9  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Мое лицо, когда я вижу очередной пост про нейросеть.
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Котэ 2 минуты назад
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4k
Феликс Дзержинский 52 минуты назад
Нейросеть, это просто набор команд и алгорифмов, которые вносятся обычными людьми(кожаными мешками), а людям своиственно ошибаться и ложно представлять как на самом деле устроена вселенная. Во времена инквизиции, много людей было сожжено лишь потому, что инквизиторская "нейросеть" многого не понимала или воспринимала все сторонние взгляды, которые ей не известны, как не правильные и перестраивала взгляды и мысли других людей по тем правилам, которые были заложены в неё другими людьми, которые считали что их мысли это истина в последней инстанции.
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3k
Наблюдатель Час назад
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25k
Serg2001 Час назад
Вижу слово "нейросеть" в заголовке - ставлю минус. Ибо уже зае... задолбали с этой фигней. Уж извините.
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10k
Ф Ив 2 часа назад
Фантасты мечтали, что в будущем машины будут выполнять тяжелую работу, а люди заниматься творчеством, а выходит всё с точностью до наоборот: машины всё больше занимаются творчеством, а люди по прежнему заняты на тяжелых работах.
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