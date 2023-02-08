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Оказывается, нейросети не понимают, как создать Громозеку

Оказывается, нейросети не понимают, как создать Громозеку

Автор:
08 февраля 2023 08:46
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Громозека   ИИ   Технология   забавно   мультфильм   нейросеть   персонаж   фото   
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Технология ИИ шагнула далеко вперёд за совсем непродолжительный промежуток времени. И чем дальше, тем интереснее не только для мастеров, работающих с нейросетью, но и для наблюдателей. Но, оказывается, всемогущий ИИ совсем даже не всемогущий.

Автор телеграмм-канала Ai molodca объявил новый нейрочеллендж, предложив подписчикам создать всем известного Громозеку из мультфильма «Тайна третьей планеты». А идея эта возникла из-за того, что нейросети абсолютно игнорируют тот факт, что у персонажа 6 рук. Вот и решили ребята посмотреть, что получится у других творцов.


Если вы подзабыли, то Громозека — это вот этот вот парень. Тот, который чуть более усат 🙂

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Ну а ниже мы вам покажем совместные попытки людей и ИИ изобразить этого колоритного персонажа!


Громозека здорового человка


И задорные жёлтенькие рожки


Говорят, этот парень очень похож на одного известного человека


Ничего необычного, просто злобный семирукий пылесос

Среди сотен попыток создать Громозеку попадались и шести, семи, даже восьмирукие варианты. Жуткие ребята!


Кто самый горячий Громозека на этой планете?


Спокойной ночи, малыши!

*Звучит злобный смех*


Громозечёнок


Какой приятный весёлый Громозека


Инопланетный котик


Новая версия дока Брауна


Шивазека?

Почему-то в большинстве случаев рукастые товарищи выглядят довольно жуткими.


Похож на очаровательную тихоходку

Хотя вот этот парнишка выглядит миролюбивым. Но это, скорее, исключение из правил.


Огурчик Громозек?


Громозека-тян

Максимально внезапный вариант — аниме-девчонка Громозека! Или Громозесса? В любом случае — ВАУ!


Мистер Озорная пчела


Он пришёл по ваши души


Вроде добродушный парень, но как-то тревожно на душе


Ваше здоровье!

Источник:

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Метки: Громозека   ИИ   Технология   забавно   мультфильм   нейросеть   персонаж   фото   
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
А нейросети тут причем?
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