Оказывается, нейросети не понимают, как создать Громозеку

Технология ИИ шагнула далеко вперёд за совсем непродолжительный промежуток времени. И чем дальше, тем интереснее не только для мастеров, работающих с нейросетью, но и для наблюдателей. Но, оказывается, всемогущий ИИ совсем даже не всемогущий.
Автор телеграмм-канала Ai molodca объявил новый нейрочеллендж, предложив подписчикам создать всем известного Громозеку из мультфильма «Тайна третьей планеты». А идея эта возникла из-за того, что нейросети абсолютно игнорируют тот факт, что у персонажа 6 рук. Вот и решили ребята посмотреть, что получится у других творцов.
Если вы подзабыли, то Громозека — это вот этот вот парень. Тот, который чуть более усат 🙂
Ну а ниже мы вам покажем совместные попытки людей и ИИ изобразить этого колоритного персонажа!
Громозека здорового человка
И задорные жёлтенькие рожки
Говорят, этот парень очень похож на одного известного человека
Ничего необычного, просто злобный семирукий пылесос
Среди сотен попыток создать Громозеку попадались и шести, семи, даже восьмирукие варианты. Жуткие ребята!
Кто самый горячий Громозека на этой планете?
Спокойной ночи, малыши!
*Звучит злобный смех*
Громозечёнок
Какой приятный весёлый Громозека
Инопланетный котик
Новая версия дока Брауна
Шивазека?
Почему-то в большинстве случаев рукастые товарищи выглядят довольно жуткими.
Похож на очаровательную тихоходку
Хотя вот этот парнишка выглядит миролюбивым. Но это, скорее, исключение из правил.
Огурчик Громозек?
Громозека-тян
Максимально внезапный вариант — аниме-девчонка Громозека! Или Громозесса? В любом случае — ВАУ!
Мистер Озорная пчела
Он пришёл по ваши души
Вроде добродушный парень, но как-то тревожно на душе
Ваше здоровье!
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