Мне муж купил: неожиданные подарки, от которых женщины были в восторге

3225
16
Сегодня стартовала череда праздников, которая обязывает нас думать, чем порадовать вторых половинок. Данный пост о подарках мужчин, которые реально удивили. Берите на заметку!
×
×
10. Переходим к бюджетным подаркам, которые тоже были удостоены попадания на странички соцсетей
Источник:
Ссылки по теме:
- Какими интересными подарками отметились россияне 14 февраля 2022 года
- Нищие, мимо: мастер-класс по знакомству с девушками в интернете
- Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз
- Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи
- "Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля
Новости партнёров
реклама
Но я смотрю на детей и радуюсь - это их день, пусть и неофициальный - День влюблённых.
А ты в церковь сходи, а не на "Фишках" сиди. Грехов то, поди, много...