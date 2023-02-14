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Мне муж купил: неожиданные подарки, от которых женщины были в восторге

Мне муж купил: неожиданные подарки, от которых женщины были в восторге

Автор:
14 февраля 2023 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   День святого Валентина   Юмор   девушек   женщина   подарок   порикол   праздник   смех   
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Сегодня стартовала череда праздников, которая обязывает нас думать, чем порадовать вторых половинок. Данный пост о подарках мужчин, которые реально удивили. Берите на заметку!

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Метки: 14 февраля   День святого Валентина   Юмор   девушек   женщина   подарок   порикол   праздник   смех   
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36  комментариев
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
14 февраля - не праздник и у нас не отмечается
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Fiverknot Полчаса назад
15 фото это блендер-соковыжималка, написано же на нём.
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russger 38 минут назад
А я свою ночью не придушил. Проснулась утром? Вот тебе и подарок. Каждый день дарю, я ведь щедрый -_-
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6k
VL 47 минут назад
стесняюсь спросить, а что за праздник? уж не день ли 3.14дараса тут праздновать автор собрался?
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41k
turyst Час назад
Блендер это.
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3k
MPEG-8 Час назад
У любимой под окном выссал сердце кипятком.
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Мурчелло Час назад
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