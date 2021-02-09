FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11612 постов • 2563 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле

Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле (17 фото)

Автор:
09 февраля 2021 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   Юмор   девушки   день святого Валентина   праздник   прикол   смех   
1050
17
Плюшевые мишки, красивые валентинки, цветочки - все это фантазии девочек по поводу 14 февраля. На деле, часто идет не по их плану. Перед вами честный прогноз на День святого Валентина 2021 года.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: 14 февраля   Юмор   девушки   день святого Валентина   праздник   прикол   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Пумба 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
SerGProS 10 минут назад
Насколько известно из истории этот Валентин тем и прославился, что венчал п.и.доргов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis Полчаса назад
4. Там мотострелковая рота по штукарю сбросилась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS Полчаса назад

Главное, 23 февраля никто не ноет, что откосил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis KiploksAKS Полчаса назад
Ещё и претендует на наши носки и пену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей Полчаса назад
Ах если бы она ещё и не курила....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
insaider 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
basja61 insaider Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 43 минуты назад
Больше всего этого дня ждут барыги!... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 47 минут назад
Закажем роллы, откроем вино или саке и будем смотреть романчитеские фильмы весь вечер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео) Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео) "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов "Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места "Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену От мужиков им нужно только одно, или честные анкеты девушек из приложений для знакомств От мужиков им нужно только одно, или честные анкеты девушек из приложений для знакомств
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1074500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как строят дороги в Китае
1
92
Как строят дороги в Китае
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
6
92
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
Набирающие популярность в сообществах
Кастом Honda GL 1000 GoldWing от Испанских мастеров из DS Motorcycles
0
0
Кастом Honda GL 1000 GoldWing от Испанских мастеров из DS Motorcycles
15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков
0
9
15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#истории#Россия#подборка#прикольные#позитив#Исторические факты#кино
#фото#прикол#интересное#автомобили#люди#смешно#Разное#фотографии#забавно#смешные
#история#интересно#автомир#жизнь#приколы#шоу бизнес#в мире#навальный#картинки#сша

На что жалуетесь?

Вернуться