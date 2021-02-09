Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле

Плюшевые мишки, красивые валентинки, цветочки - все это фантазии девочек по поводу 14 февраля. На деле, часто идет не по их плану. Перед вами честный прогноз на День святого Валентина 2021 года.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения для знакомств
- 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену
- "Не катайся на отце, он не для этого повесился": свежая порция черного юмора
- "Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места
- Коня на скаку, в горящую избу и перебрать двигатель: о женщинах, которые привыкли жить без мужчин
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...
Главное, 23 февраля никто не ноет, что откосил.