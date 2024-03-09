Месть за носки: почему многие мужчины оставили женщин без подарков на 8 марта

Мужики, мы это сделали - пережили главный весенний праздник. Теперь можно спокойно идти в магазин за лапшой быстрого приготовления, ведь потратились все мы прилично, а до зарплаты еще далеко. Но, как оказалось, кто-то продолжает намазывать черную икру на французский багет, так как сэкономил на подарках. Так можно было? Как они вообще на это решились?