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Месть за носки: почему многие мужчины оставили женщин без подарков на 8 марта

Месть за носки: почему многие мужчины оставили женщин без подарков на 8 марта

Автор:
09 марта 2024 18:45
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   Девушка   женщина   мужчина   парень   подарок   праздник   
2496
13

Мужики, мы это сделали - пережили главный весенний праздник. Теперь можно спокойно идти в магазин за лапшой быстрого приготовления, ведь потратились все мы прилично, а до зарплаты еще далеко. Но, как оказалось, кто-то продолжает намазывать черную икру на французский багет, так как сэкономил на подарках. Так можно было? Как они вообще на это решились?

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Метки: 8 марта   Девушка   женщина   мужчина   парень   подарок   праздник   
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10  комментариев
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12k
Гомерчик Час назад
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18k
Toxictofa 16 минут назад
Вот лично мое мнение - если девушке/женщине друг/сожитель/любимый ничего не подарил, то либо она связалась с мудаком, которому на нее насрать, и от которого можно ждать только проблем, либо она сама ведет себя так, что мужикам просто не хочется ей ничего дарить.
Если девушка встречается с нормальным парнем, и ведет себя как любящая половинка, то ей всегда будут лучшие подарки и забота.
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12k
Света 16 минут назад
Вот не понимаю я этих надуманных празднично-подарочных психозов. На 23 февраля я дарила тортик. На 8 марта мне дарили тортик. Все довольны. Нах.. В смысле зачем дорогущие подарки по таким праздникам?! Ладно день рождения, там конечно хотелось бы личный подарок или сумму на то что нравится конкретному человеку. Ну на новогодние можно близким потратиться, хочется чего то чудесного и приятного, но это должны быть взаимные подарки. Но глядя на нынешние цены на цветы... Бля.. Да лучше в музей, в театр сходить и потом хороший ужин. И то полезнее и душевней, чем потратить деньжищи и выкинуть через пару дней. А если ещё и претензии типа что конкретно дарить... Маразм и потребительство.
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29k
Егор Полчаса назад
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5k
Искандер Полчаса назад
"-Дорогой, а что ты подаришь мне на 8-е Марта?
-Линейку!
-Линейку? Какую линейку? Зачем мне линейка?!
-А чтобы измерить тот ...уй, что ты мне подарила на 23-е февраля!"
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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
По пункту 7 - так фишка именно в бессмысленности. Чтобы удостовериться, что ты полностью под ее контролем и готов по ее желанию совершать глупые, абсурдные, бессмысленные поступки. Осмысленные-то ты и по своему можешь совершить...
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2k
max Полчаса назад
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10k
sedoisever Час назад
Как двадцатьтретьефевральнулось, так и отвосьмимартилось.
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433
Тоша sedoisever 59 минут назад
Угумс, в ответ на подарок в виде мини болгарки, получить лотерейный билетик
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