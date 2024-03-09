Месть за носки: почему многие мужчины оставили женщин без подарков на 8 марта

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Мужики, мы это сделали - пережили главный весенний праздник. Теперь можно спокойно идти в магазин за лапшой быстрого приготовления, ведь потратились все мы прилично, а до зарплаты еще далеко. Но, как оказалось, кто-то продолжает намазывать черную икру на французский багет, так как сэкономил на подарках. Так можно было? Как они вообще на это решились?
1. Девушки негодуют, а мужчины ненавязчиво намекают на то, чем они их радовали на 23 февраля
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8. Много претензий к коллегам мужского пола, которые проигнорировали 8 марта. Им тоже есть, что ответить...
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Если девушка встречается с нормальным парнем, и ведет себя как любящая половинка, то ей всегда будут лучшие подарки и забота.
-Линейку!
-Линейку? Какую линейку? Зачем мне линейка?!
-А чтобы измерить тот ...уй, что ты мне подарила на 23-е февраля!"