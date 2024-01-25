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"Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого Валентина

"Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого Валентина

Автор:
25 января 2024 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: 14 февраля   Видео   День всех влюбленных   День святого Валентина   патриарх кирилл   праздник   
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Священнослужитель считает, что "импортированный" праздник призывает лишь к непрочным отношениям, без детей и настоящей любви.

Приближается День святого Валентина - праздник, который очень ценят владельцы цветочных и ювелирных магазинов. В этот день пары обмениваются подарками и в очередной раз признаются друг другу в любви. Правда, патриарх Кирилл считает, что эта любовь не имеет ничего общего с настоящими чувствами, т.к. не ведёт ни к ответственности за близкого человека, ни к прочной семье с детьми.


Выступая на на пленарном заседании Международных образовательных Рождественских чтений, священнослужитель призвал отказаться от "импортированных" праздников.


Патриарх прошёлся также по Хеллоуину, который также пришел с Запада, и, по его мнению, наносит "большой вред воспитанию".


"Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, привнесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям", - призвал священнослужитель.

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Метки: 14 февраля   Видео   День всех влюбленных   День святого Валентина   патриарх кирилл   праздник   
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21  комментарий
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12k
Б.Касторский Час назад
Если мне не изменяет память, то авраамические религии тоже не очень местные.
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2k
Жирный бот 12 минут назад
заипали все лезть в личную жизнь людей лезть
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3k
Роман 24 минуты назад
"безобразной вакханалии, привнесенной к нам из-за рубежа" князем Владимиром.
(шутка, есличо)
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Полчаса назад
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37k
Андрей Иванов Полчаса назад
Вообще то святой Валентин при жизни занимался свадьбами между легионерами (баб там не было, если кто не в курсе). За что и был казнён императором Клавдием. И "сердечки" в качестве валентинок начали посылать при дворе Луи (номер не помню), а гомосеков там было - каждый второй, кроме первого. И тогда это подразумевалось правильно - головка члена, по есть приглашение на перепих. А сердце выглядит совсем по другому.
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3k
Nigilist 36 минут назад
Тоже импортированный ...
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35k
Teodor 57 минут назад
Чего он пристал к Валентину? Нормальный христианский праздник... Я вот не особо религиозен, но цветы жене в этот день уже лет двадцать дарю - мне не сложно, ей приятно... А если вдруг забуду, то она не парится и не обижается. Спасибо, кстати, Патриарху - каждый год напоминает, чтобы я не забыл. Вот где настоящая бесовщина, так это 8 марта! Почему он его отменить не пробует?
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3k
r.a.t. Час назад
"Священнослужитель считает, что "импортированный" праздник"
Пресвятые билятки! У него вся религия импортированная.

Причём еврейцы эту религию сами "импортировали" себе от других культур (голосом Гоблина - художественный фильм "спи$дили")
Ну а то что этот старший менеджер религиозного культа видит в празднике, который не может монетезировать для своей конторки, то для таких организмов с особым путём умственного развития у психиатров есть тесты Роршаха.
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27k
ПаганецЪ Час назад
То есть ХРИСТИАНСКИЙ священник против празднования дня ХРИСТИАНСКОГО святого?
И, да, не надо мне втирать про "католики-православные". Разница только в формальных деталях поклонения.
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364
ruslan d Час назад
Чувства и ответственность это вообще из разных сфер
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101
Quantimus Час назад
И что такое НАСТОЯЩАЯ любовь? На самом деле никто не может дать точного определения. Вот представьте, что прилетели какие-то пришельцы и вам нужно им объяснить, что такое любовь - да никто толком не сможет.

А традиция это штука субъективная и не неизменная. Когда-то традиционно вырывали сердца и совершали жертвоприношения, где-то были традиции "права сеньора", традиционный ритуальный каннибализм тоже имел место быть. Но, проходит время, и старые традиции отмирают, появляются новые. Изменения это не всегда плохо, эволюция по своей сути это постоянное изменение.
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59k
dima423 Час назад
День святого валентина это вроде "день всех влюбленных"... причем тут свободная любовь и непрочные отношения? А то что праздник импортированный...так пардон, у нас и религия которую проповедует патриарх кирилл импортированная)) Если мы за все исконное и русское, то давайте и христианство запретим, и пудем перуну, яриле и велесу поклоняться))
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5k
Харон Час назад
Здравая мысль...
Отказаться "от импортных праздников"...
только давайте и он откажется от импорных часов, машин, самолётов.....

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34k
Ego sum qui sum Час назад
лучше бы он призвал своих сообщников перестать обманывать глупых и боязливых ради бабла
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