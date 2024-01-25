"Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого Валентина

Священнослужитель считает, что "импортированный" праздник призывает лишь к непрочным отношениям, без детей и настоящей любви.
Приближается День святого Валентина - праздник, который очень ценят владельцы цветочных и ювелирных магазинов. В этот день пары обмениваются подарками и в очередной раз признаются друг другу в любви. Правда, патриарх Кирилл считает, что эта любовь не имеет ничего общего с настоящими чувствами, т.к. не ведёт ни к ответственности за близкого человека, ни к прочной семье с детьми.
Выступая на на пленарном заседании Международных образовательных Рождественских чтений, священнослужитель призвал отказаться от "импортированных" праздников.
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Патриарх прошёлся также по Хеллоуину, который также пришел с Запада, и, по его мнению, наносит "большой вред воспитанию".
"Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, привнесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям", - призвал священнослужитель.
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(шутка, есличо)
панораму перечитал?
Пресвятые билятки! У него вся религия импортированная.
Причём еврейцы эту религию сами "импортировали" себе от других культур (голосом Гоблина - художественный фильм "спи$дили")
Ну а то что этот старший менеджер религиозного культа видит в празднике, который не может монетезировать для своей конторки, то для таких организмов с особым путём умственного развития у психиатров есть тесты Роршаха.
А традиция это штука субъективная и не неизменная. Когда-то традиционно вырывали сердца и совершали жертвоприношения, где-то были традиции "права сеньора", традиционный ритуальный каннибализм тоже имел место быть. Но, проходит время, и старые традиции отмирают, появляются новые. Изменения это не всегда плохо, эволюция по своей сути это постоянное изменение.
Отказаться "от импортных праздников"...
только давайте и он откажется от импорных часов, машин, самолётов.....