"Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого Валентина

Патриарх прошёлся также по Хеллоуину, который также пришел с Запада, и, по его мнению, наносит "большой вред воспитанию".

"Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, привнесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям", - призвал священнослужитель.