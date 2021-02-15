"Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля

Вот и все, самый романтичный праздник в году прошел, а это значит, что можно подвести итоги. Необычного и интересного было много, но в этом посте, по традиции, только самое веселое и смешное!
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