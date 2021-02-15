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"Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля

"Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля (19 фото)

Автор:
15 февраля 2021 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   Юмор   день святого Валентина   прикол   смех   
1952
19
Вот и все, самый романтичный праздник в году прошел, а это значит, что можно подвести итоги. Необычного и интересного было много, но в этом посте, по традиции, только самое веселое и смешное!
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Метки: 14 февраля   Юмор   день святого Валентина   прикол   смех   
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12k
Пумба 18 минут назад
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10k
Artem 10 минут назад
14 февраля - день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году а не эти вот все сопли с открытками...
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19k
SerGProS 23 минуты назад
Нет такого праздника. Как и 23 февраля день военнослужащих (а не только мужчин), а 8-е марта бредовый праздник по половому признаку, типа: "Поздравляем, что родилась не мальчиком."
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1k
Виталий Касандров 45 минут назад
Ну вот еще одного борца купил Тиран. Преподобный ,вместо того что бы всем рассказать о вчерашней грандиозной акции когда после 150 млн просмотров ,все как один вышли с фонариками, какие то сопли о дне Валентина, и это пламенный борец с рыжымом Стасян.
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4k
pilgrimnl 54 минуты назад
сдулся праздник, не то что в нулевых, все было засыпано валентинками, улицы, витрины... где-то сказали , что всего 13 % опрошенных будут отмечать.
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3k
ezhik pilgrimnl 21 минуту назад
так не скрепный же праздник)
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4k
RomaXz Час назад
Как и планировалось - купили роллы и вино и провели вечер, смотря романтические фильмы :)
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12k
Пумба RomaXz 16 минут назад
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902
Шурман Час назад
Вчера поехал купил цветы жене 2 букета и дочке букет ну и заодно Матери раз была в гостях , получил 3 поцелуйчика и это нормально . Зачем сидеть ждать ответки типа и тебе подарок и тд , любишь так люби до конца .
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