Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

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Человек - это парное существо, поэтому без партнёра жить как-то неестественно и тоскливо. Данная подборка - наглядное доказательство того, что в одиночестве есть масса плюсов. Если вы сейчас состоите в отношениях, то сможете узнать себя в героях данного поста.
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Не напрягайся. Было бы что-то серьёзное, она бы до завтра ждать не стала.
Два важных правила запомни для начала:
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало!!!
Омар Хайям