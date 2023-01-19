Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

Человек - это парное существо, поэтому без партнёра жить как-то неестественно и тоскливо. Данная подборка - наглядное доказательство того, что в одиночестве есть масса плюсов. Если вы сейчас состоите в отношениях, то сможете узнать себя в героях данного поста.

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1. Мужчины, сейчас вы узнаете себя - 100% 0 Источник:

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3. У этих парочек в отношениях происходит настоящий трэш 0 Источник:

4. Г - гармония 0 Источник:

5. Современные девушки в поисках вторых половинок 0 Источник:

6. Когда выбор очевиден 0 Источник:

7. Продолжаем тему поиска пары 0 Источник:

8. С юмором о серьезном 0 Источник:

9. Эта часть семейной жизни добивает многих мужчин 0 Источник:

10. А как спит ваша половинка? 0

11. Об отношениях глазами женщин 0 Источник:

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