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Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

Автор:
19 января 2023 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   брак   женщина   мужчина   мужчины и женщины   отношения   смех   
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Человек - это парное существо, поэтому без партнёра жить как-то неестественно и тоскливо. Данная подборка - наглядное доказательство того, что в одиночестве есть масса плюсов. Если вы сейчас состоите в отношениях, то сможете узнать себя в героях данного поста.
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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   брак   женщина   мужчина   мужчины и женщины   отношения   смех   
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7  комментариев
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10k
Евгений 51 минуту назад


Не напрягайся. Было бы что-то серьёзное, она бы до завтра ждать не стала.
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39
Aiden Highrider 14 секунд назад
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало!!!
Омар Хайям
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139
ruslan d 24 минуты назад
лучше одному
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Только покойник не ссыт в рукомойник.
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10k
Евгений 46 минут назад


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