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Без спирта нет флирта: непридуманные истории городской романтики

Без спирта нет флирта: непридуманные истории городской романтики

Автор:
08 февраля 2023 17:07
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   Прикол   Романтика   Юмор   любовь   отношения   пара   смех   фрики   
2265
18
В преддверии 14 февраля многие люди уже начали покупать дорогие подарки, бронировать рестораны и придумывать праздничную программу. А вот у героев данного поста всё проще! Как? Смотрите сами!
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Метки: 14 февраля   Прикол   Романтика   Юмор   любовь   отношения   пара   смех   фрики   
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8  комментариев
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27k
Ваня Час назад
сразу видно - инженеры и гуманитарии...
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2k
Любушка 12 минут назад
Бытие определяет сознание.
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790
kolobok263 12 минут назад
эволюция она такая...
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19k
alexis 16 минут назад
На 4 и не романтика вовсе. Там мужик шведскую стенку изображает.
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66
RobotTerminator2 Час назад
Описаться можно от смеха, но и мутантам нужно же спариваться))))
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9k
Григорий Бабкин Час назад
Глаза лопнули...
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10k
Shtoppi 2 часа назад
адский ад
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