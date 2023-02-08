Без спирта нет флирта: непридуманные истории городской романтики

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В преддверии 14 февраля многие люди уже начали покупать дорогие подарки, бронировать рестораны и придумывать праздничную программу. А вот у героев данного поста всё проще! Как? Смотрите сами!
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