Какими интересными подарками отметились россияне 14 февраля 2022 года

1502
21
Итак, очередной День святого Валентина подошел к концу, а это значит, что пора подвести предварительные итоги. Что же такого интересного подарили друг другу мужчины и женщины? Остались ли они довольны подарками? Мы немного подсмотрели за обычными россиянами.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда узнал себя на 100%: убойные ситуации из семейной жизни
- Влюблённые с чувством юмора: оригинальные подарки на День Святого Валентина
- Убойные итоги Дня святого Валентина 2020, к которым нас не готовила жизнь
- 14 февраля: настоящие чувства
- Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле
32
Понравилось32
Новости партнёров