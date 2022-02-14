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Какими интересными подарками отметились россияне 14 февраля 2022 года

Какими интересными подарками отметились россияне 14 февраля 2022 года (21 фото)

Автор:
14 февраля 2022 22:32
Сообщество : Жить в России
Метки: 14 февраля   День святого Валентина   Юмор   любовь   подарок   праздник   смех   
1502
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Итак, очередной День святого Валентина подошел к концу, а это значит, что пора подвести предварительные итоги. Что же такого интересного подарили друг другу мужчины и женщины? Остались ли они довольны подарками? Мы немного подсмотрели за обычными россиянами.
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Метки: 14 февраля   День святого Валентина   Юмор   любовь   подарок   праздник   смех   
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5  комментариев
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Ivan 42 минуты назад
А мы с утра пособачились с женой, так что обошлось без букетов и тортов!
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Довер Иванович 10 минут назад
Это же не наш праздник. Вот 23 февраля, 8 марта я понимаю, а 14 февраля по-моему от пендосов пришло.
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Олег был женат на Валентине 15 лет, а 14 февраля Олежка послал Валентинку
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