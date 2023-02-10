Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных

Художники на протяжении тысячи дней, с 2018 года, создавали миниатюрные фигурки животных полностью из бумаги. Цель этого проекта - вдохновить людей задуматься о природе и братьях наших меньших, и начать ценить их больше. "Создание каждой фигурки начинается с наброска, а затем - мы вырезаем нужные части и слои из бумаги, составляя полную фигурку животного. Каждый слой мы красим акварелью. В зависимости от сложности, создание одной работы занимает 4-6 часов," - рассказывают художники. Посмотрите на их очаровательные творения: