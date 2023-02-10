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Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных

Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных

Автор:
10 февраля 2023 21:15
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   красиво   креатив   мастерство   необычное   своими руками   творчество   фото   художники   
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Художники из Индии по имени Найан и Вайшали (Nayan Vaishali) недавно завершили свой интересный проект, который начали ещё в 2018 году. Проект под названием "1000 дней миниатюрного искусства" выражает дань уважения природе и её обитателям. Художники в течение 1000 дней вырезали из бумаги фигурки самых разных животных - по одной каждый день. Взглянем на лучшие из них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   красиво   креатив   мастерство   необычное   своими руками   творчество   фото   художники   
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