FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2759 постов • 473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек

Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек

Автор:
21 февраля 2023 21:57
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   Фотографии   доспехи   интересное   искусство   красиво   креатив   необычное   творчество   фото   
770
16
1

Художник и ювелир Джефф де Бур из Канады известен своими уникальными работами - он делает замысловатые металлические доспехи, которые предназначены для кошек и мышей. Всё началось с маленькой задумки несколько лет назад.

Как рассказывает сам художник, когда-то он искал творческий способ совместить свою давнюю страсть к средневековым доспехам и ремеслом ювелира. Однажды его осенило - почему бы не смастерить крошечные доспехи для мышки? Тогда он и не думал, что эта затея и его работы могут быть кому-то интересны. Но сегодня он считается единственным мастером по созданию подобных изделий, и на его счету - более 500 таких миниатюрных доспехов.

Джефф впервые познакомился с доспехами ещё ребёнком, и всегда был заинтригован и поражён ими. В старших классах он сделал первые доспехи в человеческий рост. В дальнейшем мужчина получил специализацию ювелира - а затем его любовь к доспехам приобрела новую форму. Желая сделать что-то новое и будоражить воображение людей, он решил делать доспехи для животных. Конечно, они не предназначены для ношения животными, а имеют лишь декоративные функции - хотя однажды он сделал доспехи для кота по заказу одного японского шоу.

С тех пор Джефф делает много доспехов на заказ. По его словам, его клиенты часто интересуются историей и искусством, а поэтому заказывают доспехи с использованием элементов различных исторических стилей: например, римских гладиаторов, польских гусаров, османов, японских самураев и так далее. Каждое изделие ювелира состоит от 500 до 300 отдельных фрагментов, и на его изготовление требуются десятки часов. Большинство из доспехов изготовлены из никеля, стали и латуни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Скульптуры   Фотографии   доспехи   интересное   искусство   красиво   креатив   необычное   творчество   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78406



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Набирающие популярность в сообществах
Нужны ли раздельные спортзалы
Нужны ли раздельные спортзалы
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти не отличим

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#автомобили#картинки#позитив#подборка#Еда#Россия#дети
#интересно#факты#в мире#Приколы#Жизнь#США#природа#кино#Москва#забавно
#Юмор#интересное#история#автомир#дтп#Ynews#аварии#авто аварии#отношения#задержание
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга Художница создаёт птиц из старого оборудования и деталей Художница создаёт птиц из старого оборудования и деталей Кореец делает картины с помощью ароматических палочек Кореец делает картины с помощью ароматических палочек Художница сделала из бумаги копию знаменитого печатного станка Художница сделала из бумаги копию знаменитого печатного станка

На что жалуетесь?

Вернуться