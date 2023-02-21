Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек

Как рассказывает сам художник, когда-то он искал творческий способ совместить свою давнюю страсть к средневековым доспехам и ремеслом ювелира. Однажды его осенило - почему бы не смастерить крошечные доспехи для мышки? Тогда он и не думал, что эта затея и его работы могут быть кому-то интересны. Но сегодня он считается единственным мастером по созданию подобных изделий, и на его счету - более 500 таких миниатюрных доспехов.