Детали поражают: 25 потрясающих скульптур изо льда

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В мире много талантливых людей из разных сфер творчества. Особого внимания заслуживают скульптуры изо льда, для изготовления которых необходима точность, внимательность к мельчайшим деталям, и отточенное мастерство. Для создания таких детализированных фигур нужно запастись долей терпения и иметь богатую творческую фантазию. Взглянем на ледяные шедевры!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ледяные статуи Скульптуры искусство красиво ледяные скульптуры своими руками снежно-ледяные фигуры творчество фото художники
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