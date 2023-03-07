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Детали поражают: 25 потрясающих скульптур изо льда

Детали поражают: 25 потрясающих скульптур изо льда

Автор:
07 марта 2023 21:55
Сообщество : Искусство
Метки: Ледяные статуи   Скульптуры   искусство   красиво   ледяные скульптуры   своими руками   снежно-ледяные фигуры   творчество   фото   художники   
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В мире много талантливых людей из разных сфер творчества. Особого внимания заслуживают скульптуры изо льда, для изготовления которых необходима точность, внимательность к мельчайшим деталям, и отточенное мастерство. Для создания таких детализированных фигур нужно запастись долей терпения и иметь богатую творческую фантазию. Взглянем на ледяные шедевры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ледяные статуи   Скульптуры   искусство   красиво   ледяные скульптуры   своими руками   снежно-ледяные фигуры   творчество   фото   художники   
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1  комментарий
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Павел Час назад
Красиво и великолепно!
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