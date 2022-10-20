Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин

Для работы талантливый Йонг Хо Джи использует целые шины и их кусочки. Сначала он делает каркас скульптуры из проволоки и глины, а затем покрывает их материалом, придавая форму с помощью специального ножа. Он всегда выполняет скульптуры с ювелирной точностью, уделяя много внимания деталям - поэтому у него получаются такие захватывающие работы. Скульптуры Джи побывали на многих выставках по всему миру, и даже в известных изданиях - таких как Vogue.