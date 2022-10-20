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Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин

Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин

Автор:
20 октября 2022 13:13
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   искусство   красиво   креатив   необычное   творчество   фото   художник   художники   
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Корейский художник Йонг Хо Джи (Yong Ho Ji) создаёт шедевры из старых мотоциклетных шин. Он делает из них потрясающие скульптуры монстров, животных и другого - они потрясают своими масштабами и детальностью. Оцените работы мастера!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   искусство   красиво   креатив   необычное   творчество   фото   художник   художники   
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4  комментария
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Feto13 3 часа назад
Пф... Да что он понимает в искусстве?))

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Горбовский 3 часа назад
"Даже не находясь в эксплуатации, шины, лежа на солнышке выделяют в почву и воздух до 15 наименований вредных веществ. Опять же в воздух «выходит» из шин бензапирен (вещество первого класса опасности), нитрозамины (канцерогены, мутагены– вызывают онкологические заболевания), фенолы (токсичные вещества). Отслужившие шины несут не меньший вред здоровью" (С)

Проект по экологии на тему "Изучение влияния использованных автомобильных шин на окружающую среду" (11 класс)

https://infourok.ru/proekt-po-ekologii-na-temu-izuchenie-vliyaniya-ispolzovannyh-avtomobilnyh-shin-na-okruzhayushuyu-sredu-11klass-4944974.htmlhttps://infourok.ru/proekt-po-ekologii-na-temu-izuchenie-vliyaniya-ispolzovannyh-avtomobilnyh-shin-na-okruzhayushuyu-sredu-11klass-4944974.html
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