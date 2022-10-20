Художник создаёт крутые скульптуры из старых шин

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Корейский художник Йонг Хо Джи (Yong Ho Ji) создаёт шедевры из старых мотоциклетных шин. Он делает из них потрясающие скульптуры монстров, животных и другого - они потрясают своими масштабами и детальностью. Оцените работы мастера!
Для работы талантливый Йонг Хо Джи использует целые шины и их кусочки. Сначала он делает каркас скульптуры из проволоки и глины, а затем покрывает их материалом, придавая форму с помощью специального ножа. Он всегда выполняет скульптуры с ювелирной точностью, уделяя много внимания деталям - поэтому у него получаются такие захватывающие работы. Скульптуры Джи побывали на многих выставках по всему миру, и даже в известных изданиях - таких как Vogue.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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