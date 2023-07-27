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Художник рисует известные места Стамбула на стаканчиках

Художник рисует известные места Стамбула на стаканчиках

Автор:
27 июля 2023 21:35
Сообщество : Искусство
Метки: Турция   искусство   красиво   креатив   необычно   необычное   стамбул   творчество   фото   художники   
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27-летний художник из Турции по имени Берк Армаган — настоящий талант. Он изображает известные и интересные места мира на простых стаканчиках для кофе, превращая бумажные стаканы в маленькие шедевры. Недавно он поделился новой серией, где изобразил знаковые места Стамбула. По словам парня, с 2016 года он посетил 25 стран, в основном занимаясь продажей своих стаканчиков с рисунками. Взгляните на его творения!

"Я путешествую по миру, продавая свои бумажные стаканчики с рисунками. Изначально это была идея для заработка, и с тех пор, как я реализовал её в октябре 2016 года, я побывал в 25 странах и более чем в 60 городах. У меня нет никакого образования в области искусства. Но я рад делиться своим опытом и своим видением прекрасного с людьми," - рассказал художник.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Турция   искусство   красиво   креатив   необычно   необычное   стамбул   творчество   фото   художники   
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Трям 2 часа назад
.хуйней занимается...
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