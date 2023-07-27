Художник рисует известные места Стамбула на стаканчиках

"Я путешествую по миру, продавая свои бумажные стаканчики с рисунками. Изначально это была идея для заработка, и с тех пор, как я реализовал её в октябре 2016 года, я побывал в 25 странах и более чем в 60 городах. У меня нет никакого образования в области искусства. Но я рад делиться своим опытом и своим видением прекрасного с людьми," - рассказал художник.