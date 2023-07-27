Художник рисует известные места Стамбула на стаканчиках

27-летний художник из Турции по имени Берк Армаган — настоящий талант. Он изображает известные и интересные места мира на простых стаканчиках для кофе, превращая бумажные стаканы в маленькие шедевры. Недавно он поделился новой серией, где изобразил знаковые места Стамбула. По словам парня, с 2016 года он посетил 25 стран, в основном занимаясь продажей своих стаканчиков с рисунками. Взгляните на его творения!
"Я путешествую по миру, продавая свои бумажные стаканчики с рисунками. Изначально это была идея для заработка, и с тех пор, как я реализовал её в октябре 2016 года, я побывал в 25 странах и более чем в 60 городах. У меня нет никакого образования в области искусства. Но я рад делиться своим опытом и своим видением прекрасного с людьми," - рассказал художник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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