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Художник создаёт картины из простого скотча

Художник создаёт картины из простого скотча

Автор:
10 ноября 2022 18:56
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картины   красиво   креатив   наклейки   необычное   творчество   фото   художник   художники   
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Истинный художник может сотворить шедевр из самого простого материала. Этим как раз и занимается голландский художник Макс Цорн (Max Zorn). Он создаёт целые картины из скотча, который предназначен для упаковки коробок. Глядя на его работы, даже такая мысль не возникнет, но стоит посмотреть видео процесса создания картин - и ваше представление об искусстве может разительно измениться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   картины   красиво   креатив   наклейки   необычное   творчество   фото   художник   художники   
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1  комментарий
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Viktor 6 минут назад
Да, если есть талант, то и из медицинского пластыря нарисуешь!
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