Художник создаёт картины из простого скотча

"Единственный материал, который я использую - коричневая упаковочная лента, которую я наклеиваю слоями на тонкие листы акрилового стекла с подсветкой. Чем больше слоев скотча я добавляю, тем темнее становятся участки изображения. С помощью различных оттенков коричневого я и создаю сцены и портреты. Для придания слоям формы я использую скальпель или нож X-Acto," - пишет художник.