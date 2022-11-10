Художник создаёт картины из простого скотча

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Истинный художник может сотворить шедевр из самого простого материала. Этим как раз и занимается голландский художник Макс Цорн (Max Zorn). Он создаёт целые картины из скотча, который предназначен для упаковки коробок. Глядя на его работы, даже такая мысль не возникнет, но стоит посмотреть видео процесса создания картин - и ваше представление об искусстве может разительно измениться!
"Единственный материал, который я использую - коричневая упаковочная лента, которую я наклеиваю слоями на тонкие листы акрилового стекла с подсветкой. Чем больше слоев скотча я добавляю, тем темнее становятся участки изображения. С помощью различных оттенков коричневого я и создаю сцены и портреты. Для придания слоям формы я использую скальпель или нож X-Acto," - пишет художник.
А вот видео с процессом создания картины:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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