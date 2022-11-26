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Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов

Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов

Автор:
26 ноября 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: животные   искусство   картон   красиво   креатив   мастерство   резка   творчество   фото   художники   
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Британский художник, иллюстратор и дизайнер Джош Глюкштейн (Josh Gluckstein) создаёт большие скульптуры животных из картона и переработанных материалов. Он начал заниматься такими скульптурами ещё в пандемию, чтобы привлечь внимание людей к проблеме вымирания животных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   искусство   картон   красиво   креатив   мастерство   резка   творчество   фото   художники   
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