Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов

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Британский художник, иллюстратор и дизайнер Джош Глюкштейн (Josh Gluckstein) создаёт большие скульптуры животных из картона и переработанных материалов. Он начал заниматься такими скульптурами ещё в пандемию, чтобы привлечь внимание людей к проблеме вымирания животных.
Скульптуры Джоша - дань уважения животным, и способ привлечь внимание людей к проблеме вымирания некоторых зверей на планете. Однако, это всего лишь хобби и один из проектов творческого парня. Его рисунки и работы появляются в изданиях и на известных каналах, например Discovery Channel и National Geographic. Он также любит путешествовать - Джош несколько лет путешествовал, исследуя Африку, Азию и Южную Америку. Это оказало значительное влияние на его творческую деятельность.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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