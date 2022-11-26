Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов

Скульптуры Джоша - дань уважения животным, и способ привлечь внимание людей к проблеме вымирания некоторых зверей на планете. Однако, это всего лишь хобби и один из проектов творческого парня. Его рисунки и работы появляются в изданиях и на известных каналах, например Discovery Channel и National Geographic. Он также любит путешествовать - Джош несколько лет путешествовал, исследуя Африку, Азию и Южную Америку. Это оказало значительное влияние на его творческую деятельность.