Художница своими руками делает шапочки для котеек

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Художница под ником OonaPatternsEtc своими руками мастерит милейшие кошачьи шапочки. Казалось бы, мелочь, но у неё это получается по-своему очаровательно и уникально. Каждая из них отражает какого-то персонажа, животное или даже период истории. На данный момент мастерица продала уже 5 тысяч изделий на заказ, а её клиенты оставили более 700 положительных отзывов. Модели своих шапочек она "примеряет" на фигурки котов из шерсти. Взглянем на её лучшие работы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мастера валяние из шерсти искусство кошки креатив мастерство поделки своими руками творчество фото
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Для котеек или для игрушек?
Надо переделать заголовок: "Женщина делает шапочки для игрушечных котиков".
2. Котам шапки не нужны от слова совсем. Если ей очень хочется вязать для животных, то полезней было бы вязать какие-нибудь жилетки и носочки для голых или короткошерстных собачек. Тут хоть будет понятен смысл.
А так, мне очень жалко тех кошечек, на которых дебильные хозяева будут напяливать шапки.