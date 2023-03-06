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Художница своими руками делает шапочки для котеек

Художница своими руками делает шапочки для котеек

Автор:
06 марта 2023 20:56
Сообщество : Искусство
Метки: Мастера   валяние из шерсти   искусство   кошки   креатив   мастерство   поделки   своими руками   творчество   фото   
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Художница под ником OonaPatternsEtc своими руками мастерит милейшие кошачьи шапочки. Казалось бы, мелочь, но у неё это получается по-своему очаровательно и уникально. Каждая из них отражает какого-то персонажа, животное или даже период истории. На данный момент мастерица продала уже 5 тысяч изделий на заказ, а её клиенты оставили более 700 положительных отзывов. Модели своих шапочек она "примеряет" на фигурки котов из шерсти. Взглянем на её лучшие работы!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   валяние из шерсти   искусство   кошки   креатив   мастерство   поделки   своими руками   творчество   фото   
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7  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
фоток с живыми котиками нет, потому что они дерутся за щастье надеть это на себя?
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52k
smakido Час назад
Кошки все ее старания не оценили совсем, да и нельзя настолько "очеловечивать " животных, ведь кошка -это тебе хищник, а не куколка и деточка!
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Своими руками???? Странно было бы если бы она делала шапочки чужими руками...

Для котеек или для игрушек?

Надо переделать заголовок: "Женщина делает шапочки для игрушечных котиков".
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415
Тамара Витальевна Татьяна Юсова 2 часа назад
Живые котейки эти шапочки тут же бы распустили на ниточки. Это только сфинксы кое-как переносят шапки...
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Не думаю, что кошки в восторге.
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