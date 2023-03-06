Художница своими руками делает шапочки для котеек

Художница под ником OonaPatternsEtc своими руками мастерит милейшие кошачьи шапочки. Казалось бы, мелочь, но у неё это получается по-своему очаровательно и уникально. Каждая из них отражает какого-то персонажа, животное или даже период истории. На данный момент мастерица продала уже 5 тысяч изделий на заказ, а её клиенты оставили более 700 положительных отзывов. Модели своих шапочек она "примеряет" на фигурки котов из шерсти. Взглянем на её лучшие работы!