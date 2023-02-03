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Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» записал в иноагенты Толстого, Пушкина и Маршака

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» записал в иноагенты Толстого, Пушкина и Маршака

Автор:
03 февраля 2023 16:45
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Онлайн   извинения   иноагенты   лабиринт   магазин   фото   
874
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В книжном сообщили, что всего лишь произошёл небольшой сбой системы.

Известно, что почти каждую пятницу Минюст пополняет базу иноагентов, вписывая туда фамилии новых отличившихся деятелей. Но сегодня за него это сделал крупнейший книжный магазин «Лабиринт». Было ли это намеренной акцией или ошибкой айтишников — неизвестно, но под маркировку "иностранный агент" попали многие российские и иностранные писатели, в том числе Александр Пушкин, Лев Толстой, Самуил Маршак и даже современник Захар Прилепин, отправившийся в зону СВО добровольцем.

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Тг-канал "Осторожно новости" утверждает, во время звонка в книжный представительница онлайн-магазина сообщила, что это была техническая ошибка и попросила журналиста перезагрузить страничку сайта. После чего маркировка внезапно исчезла.

«Вот видите какая я волшебница, звоните мне. Пока-пока», — сказала сотрудница онлайн-магазина и сразу же бросила трубку.

Через несколько часов «Лабиринт» выступил уже с официальными извинениями. Там заявили, что у них случился сбой в системе и подобных недоразумений они больше не допустят.

«Мы приносим свои извинения читателям, а также всем лицам, которым этим недоразумением мог бы быть причинен моральный вред, и заверяем, что допущенные программные ошибки были устранены незамедлительно после их выявления и уже предприняты меры, направленные на предотвращение подобных сбоев в будущем», — сказали в книжном.


Интересно, айтишники-затейники по шапке получили?


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Метки: Онлайн   извинения   иноагенты   лабиринт   магазин   фото   
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6  комментариев
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Виталий Касандров 2 часа назад
Ага.Решили проверить как на продажах среди молодежи сие определение влияет.

Если серьезно новость о сбое в системе книжного магазина- яйца выеденного не стоит.
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Pasha Panfilov Полчаса назад
Пушкин оказывается шпиён. Эфиопский, судя по всему ))
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86
Obrval Час назад
Комментарий к фото
Ну, вообще то Пушкин много власть критиковал. И в достаточно резкой форме. С Николаем Первым он правда пытался дружить, но всё же он без сомнения был ин. агентом своего времени.

"Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу". (с) А. С. Пушкин
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32
Pasha Panfilov Obrval 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ой, ну не валите ж всё в одну кучу. Критиковать власть - не инагентство. Инагентство - это когда власть своей страны облаиваешь, оглядываясь на какой-нить госдеп, прыгая перед ним бобиком и виляя хвостом. С мечтами "свалить из рашки" и вот это вот всё. Т.е. по сути озвучивая не своё личное мнение, а мнение иностранного куратора и данную им методичку. Там не в строе политическом дело уже когда, а когда тупо своя страна не нравится, всё в ней сплошь типа отстой, надо её развалить и уехать побыстрее. Ну и помимо разговоров еще и делаются соответствующие действия. Т.е. когда деструктивщина чистой воды, БЕЗ желания в стране созидать. Вот нам бы свергнуть, нам бы люстрироватЬ, сжечь чо-нить, снести, взорвать, расколоть, отсоединить и т.п., чтобы иностранный куратор нас похвалил.
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