Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» записал в иноагенты Толстого, Пушкина и Маршака

В книжном сообщили, что всего лишь произошёл небольшой сбой системы.
Известно, что почти каждую пятницу Минюст пополняет базу иноагентов, вписывая туда фамилии новых отличившихся деятелей. Но сегодня за него это сделал крупнейший книжный магазин «Лабиринт». Было ли это намеренной акцией или ошибкой айтишников — неизвестно, но под маркировку "иностранный агент" попали многие российские и иностранные писатели, в том числе Александр Пушкин, Лев Толстой, Самуил Маршак и даже современник Захар Прилепин, отправившийся в зону СВО добровольцем.
Тг-канал "Осторожно новости" утверждает, во время звонка в книжный представительница онлайн-магазина сообщила, что это была техническая ошибка и попросила журналиста перезагрузить страничку сайта. После чего маркировка внезапно исчезла.
«Вот видите какая я волшебница, звоните мне. Пока-пока», — сказала сотрудница онлайн-магазина и сразу же бросила трубку.
Через несколько часов «Лабиринт» выступил уже с официальными извинениями. Там заявили, что у них случился сбой в системе и подобных недоразумений они больше не допустят.
«Мы приносим свои извинения читателям, а также всем лицам, которым этим недоразумением мог бы быть причинен моральный вред, и заверяем, что допущенные программные ошибки были устранены незамедлительно после их выявления и уже предприняты меры, направленные на предотвращение подобных сбоев в будущем», — сказали в книжном.
Интересно, айтишники-затейники по шапке получили?
Источник:
- Оригинальное название для заведения или магазина — гарантия его успеха в будущем
- Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь
- Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин
- 15 неряшливых покупателей, которые бесят сотрудников магазинов
- 17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах
Если серьезно новость о сбое в системе книжного магазина- яйца выеденного не стоит.
"Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу". (с) А. С. Пушкин
Ой, ну скромняга.