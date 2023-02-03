Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» записал в иноагенты Толстого, Пушкина и Маршака

Через несколько часов «Лабиринт» выступил уже с официальными извинениями. Там заявили, что у них случился сбой в системе и подобных недоразумений они больше не допустят.



«Мы приносим свои извинения читателям, а также всем лицам, которым этим недоразумением мог бы быть причинен моральный вред, и заверяем, что допущенные программные ошибки были устранены незамедлительно после их выявления и уже предприняты меры, направленные на предотвращение подобных сбоев в будущем», — сказали в книжном.

Интересно, айтишники-затейники по шапке получили?