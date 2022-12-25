Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин

Лев Александрович Зильбер был одним из создателей советской школы вирусологии и микробиологии. Его труды стали прорывными в своё время, учитывая тот факт, что страна находилась в мировой изоляции, а сам учёный получил признание ближе к концу жизни. Зильбер имел авторитет не только в научном кругу, который неоднократно спасал его, но и среди партаппарата, ведь перед ним извинялся лично Сталин.
Авторитетный учёный - вирусолог
Лев Зильбер родился 27 марта 1894 года в Новгородской губернии в еврейской семье. Его родным братом был известный писатель Вениамин Каверин. После окончания МГУ, добровольцем вступил в Красную Армию, служил врачом. После войны работал в Наркомздраве, где познакомился с будущей женой Зинаидой Ермольевой. В 1929 году Зильбер выехал в Дзержинск, где бушевал брюшной тиф. В следующем году он руководил подавление чумы в Нагорном Карабахе. За успехи учёный был представлен к ордену Красного Знамени, но вместо торжественного награждения, был арестован по обвинению в диверсии с целью заразить чумой Армению и Азербайджан. Уже через несколько месяцев он был выпущен на свободу благодаря заступничеству Максима Горького, своего брата Вениамина Каверина и бывшей жены Зинаиды Ермольевой - создательницей советского пенициллина.
В 1932 году Зильбер подавлял оспу в Казахстане и стал набирать авторитет среди советских учёных - вирусологов и микробиологов. Вскоре он добился открытия Центральной вирусной лаборатории и отдела вирусологии при Институте микробиологии. В 1937 году Зильбер впервые выделил и описал вирус клещевого энцефалита - это стало предлогом для нового ареста. По прибытии в Москву, его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу японцев, ведь работал Зильбер на Дальнем Востоке, и передачи им сведений об энцефалите. За него снова вступили брат, бывшая жена и многие видные учёные - вирусологи, которые напомнили руководству про заслуги Зильбера.
Третий арест и извинения Сталина
Это помогло, но спустя три года учёный в третий раз был арестован и отправлен на Печору. Здесь в ограниченных условиях он создал лекарство от пеллагры, которая вызывается недостатком витаминов, и спас несколько сотен заключённых. Изобретение было запатентовано на имя НКВД, а самого учёного-еврея перевели в "шарашку", где он изучал раковые заболевания и сделал немало открытий, которые помогут в дальнейшем изучении заболевания.
В 1942 году ему предлагали руководство в проекте по созданию биологического оружия, но зная, какой урон оно может нанести, отказался. В 1944 году, в канун 50-летия учёного, на имя Сталина поступает письмо, подписанное Кавериным, Ермольевой, главным врачом РККА Бурденко, академиком Гамалеей и многими другими. В тот же день, когда письмо легло на стол Сталину, Зильбера освободили.
После окончания войны он разыскал свою вторую жену и двух сыновей, которые три с половиной года выживали в немецких концлагерях. В этом же году избран членом Академии медицинских наук СССР и возглавил отдел вирусологии в Академии, где работал до конца жизни. Но неожиданное событие произошло в следующем году. Зильбер получил очень значимую Сталинскую премию, а также письмо с личными извинениями за годы проведённые в лагере от главы государства. После этого Лев Александрович продолжил трудиться на благо советской науки, сделал немало открытий, написал огромное количество работ и подготовил высококвалифицированных учёных, которые продолжат дело своего учителя.
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