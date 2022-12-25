FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5579 постов • 1256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин

Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин

Автор:
25 декабря 2022 09:54
Сообщество : Истории
Метки: Советский учёный   врач   извинения   интересно   сталин   факты   фото   
205
3

Лев Александрович Зильбер был одним из создателей советской школы вирусологии и микробиологии. Его труды стали прорывными в своё время, учитывая тот факт, что страна находилась в мировой изоляции, а сам учёный получил признание ближе к концу жизни. Зильбер имел авторитет не только в научном кругу, который неоднократно спасал его, но и среди партаппарата, ведь перед ним извинялся лично Сталин.

Авторитетный учёный - вирусолог

Лев Зильбер родился 27 марта 1894 года в Новгородской губернии в еврейской семье. Его родным братом был известный писатель Вениамин Каверин. После окончания МГУ, добровольцем вступил в Красную Армию, служил врачом. После войны работал в Наркомздраве, где познакомился с будущей женой Зинаидой Ермольевой. В 1929 году Зильбер выехал в Дзержинск, где бушевал брюшной тиф. В следующем году он руководил подавление чумы в Нагорном Карабахе. За успехи учёный был представлен к ордену Красного Знамени, но вместо торжественного награждения, был арестован по обвинению в диверсии с целью заразить чумой Армению и Азербайджан. Уже через несколько месяцев он был выпущен на свободу благодаря заступничеству Максима Горького, своего брата Вениамина Каверина и бывшей жены Зинаиды Ермольевой - создательницей советского пенициллина.

×
×

В 1932 году Зильбер подавлял оспу в Казахстане и стал набирать авторитет среди советских учёных - вирусологов и микробиологов. Вскоре он добился открытия Центральной вирусной лаборатории и отдела вирусологии при Институте микробиологии. В 1937 году Зильбер впервые выделил и описал вирус клещевого энцефалита - это стало предлогом для нового ареста. По прибытии в Москву, его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу японцев, ведь работал Зильбер на Дальнем Востоке, и передачи им сведений об энцефалите. За него снова вступили брат, бывшая жена и многие видные учёные - вирусологи, которые напомнили руководству про заслуги Зильбера.


Третий арест и извинения Сталина

Это помогло, но спустя три года учёный в третий раз был арестован и отправлен на Печору. Здесь в ограниченных условиях он создал лекарство от пеллагры, которая вызывается недостатком витаминов, и спас несколько сотен заключённых. Изобретение было запатентовано на имя НКВД, а самого учёного-еврея перевели в "шарашку", где он изучал раковые заболевания и сделал немало открытий, которые помогут в дальнейшем изучении заболевания.

В 1942 году ему предлагали руководство в проекте по созданию биологического оружия, но зная, какой урон оно может нанести, отказался. В 1944 году, в канун 50-летия учёного, на имя Сталина поступает письмо, подписанное Кавериным, Ермольевой, главным врачом РККА Бурденко, академиком Гамалеей и многими другими. В тот же день, когда письмо легло на стол Сталину, Зильбера освободили.

После окончания войны он разыскал свою вторую жену и двух сыновей, которые три с половиной года выживали в немецких концлагерях. В этом же году избран членом Академии медицинских наук СССР и возглавил отдел вирусологии в Академии, где работал до конца жизни. Но неожиданное событие произошло в следующем году. Зильбер получил очень значимую Сталинскую премию, а также письмо с личными извинениями за годы проведённые в лагере от главы государства. После этого Лев Александрович продолжил трудиться на благо советской науки, сделал немало открытий, написал огромное количество работ и подготовил высококвалифицированных учёных, которые продолжат дело своего учителя.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Советский учёный   врач   извинения   интересно   сталин   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Андрей Иванов 3 минуты назад
Когда говорят о бедных учёных, невинно обвинённый и посаженных, то следует учесть, что в то время подавляющее большинство из них (особенно с такими фамилиями) предпочитали вести научные споры через НКВД, доносы друг на друга там писали почти все. Поинтересуйтесь на досуге, сколько доносов написал тот же Вавилов на своих оппонентов. Так что ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман Минуту назад
А сколько мозгов было так погублено, которые не имели родственников и друзей со связями =(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

295095



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря
18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность
18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность
Набирающие популярность в сообществах
«Ласковый май» как музыкальная профанация
«Ласковый май» как музыкальная профанация
Оградить ребенка от пагубного влияния сети? Мнение властей
Оградить ребенка от пагубного влияния сети? Мнение властей
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#фотографии#кино#Приколы#Жизнь#искусство#познавательно
#интересно#люди#животные#подборка#забавно#в мире#Россия#новости#Интересные
#Юмор#Прикол#интересное#СССР#картинки#удивительно#страна#творчество#Разные
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника Мифы и заблуждения об индейском «томагавке» Мифы и заблуждения об индейском «томагавке» Кто надел чёрную повязку Кутузову, который её никогда в жизни не носил Кто надел чёрную повязку Кутузову, который её никогда в жизни не носил Откуда взялись рельсы на дне Бурлинского озера Откуда взялись рельсы на дне Бурлинского озера Женщина-хирург, выдававшая себя за мужчину Женщина-хирург, выдававшая себя за мужчину Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина» Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина»

На что жалуетесь?

Вернуться