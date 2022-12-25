Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин

В 1932 году Зильбер подавлял оспу в Казахстане и стал набирать авторитет среди советских учёных - вирусологов и микробиологов. Вскоре он добился открытия Центральной вирусной лаборатории и отдела вирусологии при Институте микробиологии. В 1937 году Зильбер впервые выделил и описал вирус клещевого энцефалита - это стало предлогом для нового ареста. По прибытии в Москву, его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу японцев, ведь работал Зильбер на Дальнем Востоке, и передачи им сведений об энцефалите. За него снова вступили брат, бывшая жена и многие видные учёные - вирусологи, которые напомнили руководству про заслуги Зильбера.

Третий арест и извинения Сталина

Это помогло, но спустя три года учёный в третий раз был арестован и отправлен на Печору. Здесь в ограниченных условиях он создал лекарство от пеллагры, которая вызывается недостатком витаминов, и спас несколько сотен заключённых. Изобретение было запатентовано на имя НКВД, а самого учёного-еврея перевели в "шарашку", где он изучал раковые заболевания и сделал немало открытий, которые помогут в дальнейшем изучении заболевания.