Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь

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Фрикадельки, матрасы, на которых можно полежать, и булочки с корицей - кто-нибудь уже по этому всему соскучился и захотел наведаться в Икею, как в былые времена? Один парень провёл в Икее целую ночь. Он заснул на детской кровати после плотного обеда, и.. слегка забылся.
Американец Харви Шампайн (Harvey Champine) написал о своей ночёвке в Икее в Bro Bible. Парень проводил самый обычный вечер в Икее - правда, съев несколько хот-догов в бистро, ему стало плоховато: "Большое количество хот-догов затуманило мой разум. Я переел этого дешевого мяса, и решил завалиться на одну из детских кроватей," - рассказывает парень. Он заснул прямо там, забыв про время.
Когда парень проснулся через несколько часов, Икеа была уже закрыта. Видимо, его кровать находилась в таком незаметном углу стенда, что его просто никто не увидел. "Когда я проснулся, магазин был закрыт уже на протяжении 4 часов. Я был посреди темноты в закрытом, пустом магазине, где повсюду были надписи на шведском и даже не было окон. Если бы я начал ходить, на меня могли отреагировать датчики движения - и мне пришлось бы объясняться. Поэтому я решил никуда не уходить с кровати. Это было неким приключением," - рассказал парень.
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Так он и провёл всю ночь, а утром, когда магазин открылся, постарался незаметно влиться в толпу и пошёл в ресторан на завтрак. Так "приключение" закончилось - парень сказал, что после этого поставит "5 звёзд" этой Икее в отзывах. Видимо, кровать была удобной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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