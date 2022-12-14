Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь

Когда парень проснулся через несколько часов, Икеа была уже закрыта. Видимо, его кровать находилась в таком незаметном углу стенда, что его просто никто не увидел. "Когда я проснулся, магазин был закрыт уже на протяжении 4 часов. Я был посреди темноты в закрытом, пустом магазине, где повсюду были надписи на шведском и даже не было окон. Если бы я начал ходить, на меня могли отреагировать датчики движения - и мне пришлось бы объясняться. Поэтому я решил никуда не уходить с кровати. Это было неким приключением," - рассказал парень.