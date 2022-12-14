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Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь

Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь

Автор:
14 декабря 2022 21:11
Сообщество : Истории
Метки: ikea   Жизнь   икея   истории   история   магазин   мужчина   странные люди   фото   фотографии   
2567
5
Фрикадельки, матрасы, на которых можно полежать, и булочки с корицей - кто-нибудь уже по этому всему соскучился и захотел наведаться в Икею, как в былые времена? Один парень провёл в Икее целую ночь. Он заснул на детской кровати после плотного обеда, и.. слегка забылся.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ikea   Жизнь   икея   истории   история   магазин   мужчина   странные люди   фото   фотографии   
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8  комментариев
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47k
Прораб Час назад
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Shtoppi 37 минут назад
СКОРО!!!
Новый, захватывающий фильм-сказка: "Ночь в IKEA"

Основано на реальных событиях. Наверное
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72
IntuitCrypto 45 минут назад
Ни разу не ел эти фрикадельки. Ну что там может быть такого? Глютаматом что ли щедро посыпали?
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9k
kirpal Час назад
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16k
Bill Час назад
Надеюсь, что бомжи не прочитали его отзыв на бесплатную ночёвку на тёплой кровати.
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6k
Allmaster Час назад
Я хоть раз под утро просыпаюсь на зов мочевого пузыря. Он под кроватью горшок ночной нашел?
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