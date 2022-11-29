17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах

Предлагаю вам взглянуть на необычные товары, которые были найдены на полках различных магазинов любопытными покупателями. Возможно, что-то из представленного заинтересует и вас.
Чтобы привлечь побольше посетителей, различные магазины и супермаркеты работают не только над рекламой, но и над расширением ассортимента. Ведь большое разнообразие товаров — отличный повод заглянуть за покупками и как следует рассмотреть продуктовые полки.
Иногда владельцы магазинов забываются и пытаются разместить у себя в торговых залах едва ли не все товары мира. В связи с этим иногда покупателям на глаза попадаются крайне странные продукты и штуковины. Безусловно, они привлекают внимание. Но захочется ли их приобретать? Это уже другой вопрос. Хотя, как говорится, на любой товар найдётся свой потребитель.
Консервированные пончики — мечта гурмана
А вот и консервированные яйца подоспели. Кто-то любит есть их вместо солёных огурцов
Точилка для моркови. Для чего? Не совсем понятно. Но вдруг пригодится?
В этом магазине продаются уже взбитые яйца. Зачем в лишний раз напрягаться?
В продуктовом магазине, который находится в моём районе, продаются торты в виде индейки
В продуктовом магазине продаются страусиные яйца
Чтобы приготовить такое яйцо, понадобится очень большая кастрюля или сковородка.
Стул в виде пня. Что-то здесь не так…
«Травяные» шлёпанцы
Если вам не хватает отдыха за городом, то эти тапочки смогут частично компенсировать его.
Свежего горного воздуха не хотите ли?
Некоторые компании уже в буквальном смысле научились продавать воздух.
Специальная вода для котов
Миниатюрная Nutella. Как раз на один бутерброд
Обед для взрослых. Включает в себя две банки пива, картофелину и большой стейк
В супермаркетах в Армении продают подсолнух целиком
В Швейцарии все варёные яйца красят в яркие цвета
Тут возникает закономерный вопрос — для чего производители это делают? Ответ на самом деле достаточно прост. Варёные яйца хранятся дольше сырых. А с помощью покраски создаётся специальный защитный слой на скорлупе, который позволяет сохранить свежесть ещё дольше.
Котлеты с голубикой
Выглядят заготовки не очень. Возможно, вкус полностью компенсирует внешний вид.
Желе с целыми помидорами без кожицы
Сегодня в магазине увидел бутылочку, которая на самом деле набор инструментов
Источник:
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Это инструмент для примитивного карвинга (изготовления розочек на салат).
Специальная вода для котов.
На этикетке белым по синему написано: "мочегонная формула". Почки болят не только у людей. У котов в преклонном возрасте тоже. Это не специальная "вода для котов", а лекарство.
Варёные яйца хранятся дольше сырых.
Чего?