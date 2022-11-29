17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах

Чтобы привлечь побольше посетителей, различные магазины и супермаркеты работают не только над рекламой, но и над расширением ассортимента. Ведь большое разнообразие товаров — отличный повод заглянуть за покупками и как следует рассмотреть продуктовые полки.

Иногда владельцы магазинов забываются и пытаются разместить у себя в торговых залах едва ли не все товары мира. В связи с этим иногда покупателям на глаза попадаются крайне странные продукты и штуковины. Безусловно, они привлекают внимание. Но захочется ли их приобретать? Это уже другой вопрос. Хотя, как говорится, на любой товар найдётся свой потребитель.

Консервированные пончики — мечта гурмана