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17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах

17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах

Автор:
29 ноября 2022 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Еда   в мире   забавно   магазин   товар   фото   
308
18

Предлагаю вам взглянуть на необычные товары, которые были найдены на полках различных магазинов любопытными покупателями. Возможно, что-то из представленного заинтересует и вас.

Чтобы привлечь побольше посетителей, различные магазины и супермаркеты работают не только над рекламой, но и над расширением ассортимента. Ведь большое разнообразие товаров — отличный повод заглянуть за покупками и как следует рассмотреть продуктовые полки.

Иногда владельцы магазинов забываются и пытаются разместить у себя в торговых залах едва ли не все товары мира. В связи с этим иногда покупателям на глаза попадаются крайне странные продукты и штуковины. Безусловно, они привлекают внимание. Но захочется ли их приобретать? Это уже другой вопрос. Хотя, как говорится, на любой товар найдётся свой потребитель.

Консервированные пончики — мечта гурмана

×
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А вот и консервированные яйца подоспели. Кто-то любит есть их вместо солёных огурцов


Точилка для моркови. Для чего? Не совсем понятно. Но вдруг пригодится?


В этом магазине продаются уже взбитые яйца. Зачем в лишний раз напрягаться?


В продуктовом магазине, который находится в моём районе, продаются торты в виде индейки


В продуктовом магазине продаются страусиные яйца

Чтобы приготовить такое яйцо, понадобится очень большая кастрюля или сковородка.


Стул в виде пня. Что-то здесь не так…


«Травяные» шлёпанцы

Если вам не хватает отдыха за городом, то эти тапочки смогут частично компенсировать его.


Свежего горного воздуха не хотите ли?

Некоторые компании уже в буквальном смысле научились продавать воздух.


Специальная вода для котов


Миниатюрная Nutella. Как раз на один бутерброд


Обед для взрослых. Включает в себя две банки пива, картофелину и большой стейк


В супермаркетах в Армении продают подсолнух целиком

В Швейцарии все варёные яйца красят в яркие цвета

Тут возникает закономерный вопрос — для чего производители это делают? Ответ на самом деле достаточно прост. Варёные яйца хранятся дольше сырых. А с помощью покраски создаётся специальный защитный слой на скорлупе, который позволяет сохранить свежесть ещё дольше.


Котлеты с голубикой

Выглядят заготовки не очень. Возможно, вкус полностью компенсирует внешний вид.


Желе с целыми помидорами без кожицы

Сегодня в магазине увидел бутылочку, которая на самом деле набор инструментов

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Метки: Вещи   Еда   в мире   забавно   магазин   товар   фото   
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4  комментария
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1k
Шапкин 21 минуту назад
Точилка для моркови. Для чего? Не совсем понятно. Но вдруг пригодится?
Это инструмент для примитивного карвинга (изготовления розочек на салат).
Специальная вода для котов.
На этикетке белым по синему написано: "мочегонная формула". Почки болят не только у людей. У котов в преклонном возрасте тоже. Это не специальная "вода для котов", а лекарство.
Варёные яйца хранятся дольше сырых.
Чего?
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22k
sssss3 Минуту назад
Пончики хоть в роме???
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6k
Андрей Мишкин 20 минут назад
Сдается мне, реальные страусиные яйца сильно крупнее, тех что на фото!
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