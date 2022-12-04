15 неряшливых покупателей, которые бесят сотрудников магазинов

«У меня есть член семьи, который работал в супермаркете Walmart. Он сказал, что одной из самых больших статей по отходам было мясо, оставленное на какой-то полке или на кассе. Через 20 минут все мясо должно быть уничтожено», — рассказал один из комментаторов.

По всей видимости, кого-то настигла внезапная необходимость, и ему пришлось выбирать между мясом и подгузниками для взрослых. Кстати, этот лоток курицы стоил 18 долларов! 🧻

Людей не сильно заботит то, в каком виде они оставляют обувь после примерки