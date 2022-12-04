15 неряшливых покупателей, которые бесят сотрудников магазинов

Когда мы отправляемся в супермаркет, то попадаем в райское место с тысячами видов продуктов, от которых разбегаются глаза. Вот только за всеми правильно расставленными товарами и развешанными ценниками стоит большой труд сотрудников магазинов, который мало кто ценит.
Люди берут товары и не кладут их на место, а иногда и вовсе бросают где попало, съедают продукты, оставляют пустые упаковки на полках и делают другие малоприятные вещи. Сотрудники магазинов решили поделиться своей болью и показать, с чем они вынуждены иметь дело каждый день. Нам остаётся лишь пожалеть их и не повторять действий неряшливых покупателей из нашей статьи.
«Очень бесят люди, которые оставляют тележки, наполненные продуктами в супермаркете»
В комментариях объяснили, что, судя по набору товаров (подгузники и мясо), это была так называемая «бустерная тележка». Т.е. эта тележка принадлежала магазинному воришке, который надеялся выкатить её из магазина, не заплатив за продукты (происходит гораздо чаще, чем вы думаете). Затем воришка надеялся перепродать это всё за полцены в каком-нибудь бедном районе, где этот товар очень быстро разлетится 🌭
«Коллега нашел это спрятанным в винном отделе… Да, это следы от зубов»
Вероятно, вы слышали о таком блюде как тартар, которое готовится из сырой говядины, но чтобы откусывать куски от сырого говяжьего стейка, заныкавшись в винном отделе, это уже слишком 🥩
«Посетитель магазина решил позавтракать в нашем отделе туалетной бумаги. Хуже всего, что негодяи использовали шоколадное молоко»
Кто-то взял одноразовые миски, раскрыл несколько упаковок сухих завтраков, залил всё это шоколадным молоком, поел и бросил в отделе туалетной бумаги. Судя по количеству мисок, негодяев было как минимум двое. Многие пользователи писали, что они уверены в том, что это сделали какие-нибудь дети, снимая видео для Tiktok'а 🥛💦
«Итак, сегодня покупатель пытался расплатиться этим»
«Это были дети, один из которых сказал: "Я потерял остальное, но вы все еще можете видеть, что это десятка". Думаю, что у них никогда было больше половины купюры, вероятно, они просто нашли кусок и подумал, что нашли "деньги"», — написал автор фото. Также автор написал, что он бы вызвал полицию, будь это не дети 💸
Почему… Просто почему?
Кто-то зашёл в супермаркет со своим напитком из Starbucks и просто оставил его на полке, даже не допив до конца. В день публикации этого фото какой-то «Логан» получил много проклятий от пользователей в свой адрес ☕
«Кто-то сделал это в аппарате по аренде дисков. Очень плохо»
В киосках Redbox, установленных в торговых сетях, можно брать напрокат различные диски с фильмами и видеоиграми. Кто-то взял игру для Playstation 4, отсканировал диск, распечатал его на бумаге в масштабе 1:1 и заменил им настоящий диск в коробке. Затем негодяй просто вернул коробку с диском в аппарат, который успешно считал штрих-код на «диске». Автору фото не повезло и ему выпал именно этот «диск», за аренду которого он уже заплатил 🎮
«Посетитель опробовал расчёску на своей собаке и положил её обратно на полку»
Ирония в том, что на расчёске написано «самоочищающаяся» и «попробуй меня». На самом деле опробовать предлагается кнопку, при нажатии которой поднимается темная основа расчески, как бы очищая саму себя (принцип действия изображён на упаковке). Однако этот нерадивый любитель собак поленился даже нажать на кнопку 🐶
В отделе с обувью прошёл ураган?
Нам остаётся только пожалеть бедных сотрудников, которым придётся всё это убирать. По мнению некоторых пользователей, здесь, возможно, была украдена обувь, а беспорядок был наведен с целью замести следы, ведь так гораздо сложнее быстро понять, какой пары не хватает 🌪️
«Кто-то вернул диван в таком виде в супермаркет»
Фото было сделано в супермаркете Costco, где, судя по рассказам комментаторов, которые раньше там работали, возвращают и не такое. Среди историй бывших работников были возвращенные: рождественские ёлки в конце января, летние растения в конце лета, диваны после вечеринок, телевизоры после футбольных кубков и т.д. Самой дикой историей была та, в которой женщина пришла в супермаркет, чтобы вернуть коляску спустя 12 лет после покупки, мотивируя это тем, что она ей больше не пользуется. Конечно, не пользуется, ведь её ребёнок уже в 6-7 классе! Самое интересное, что женщине вернули деньги, но не потому, что она имела на это право, а потому, что она вызвала менеджера и устроила крупный скандал. Представьте себе, все эти 12 лет она бережно хранила чек.. 🛋️
В каком виде покупатели оставили этот отдел с обувью в магазине
И ещё один локальный ураган, пронёсшийся в обувном отделе. Как сообщается, это беспорядок, оставшийся после Чёрной пятницы 👞
«Я, как работник супермаркета, ненавижу начало учебного года»
Как сообщил автор фото, час назад в этом отделе было всё аккуратно отсортировано и разложено по полочкам 📒
«В магазине была 70% скидка на одежду, люди брали вещи, а затем просто бросали их на пол»
Нам никогда не понять, почему люди думают, что могут вести себя как избалованный ребенок в магазине игрушек, когда в магазине распродажа? Однако магазины тоже нередко вещают так много одежды, что, пытаясь достать какую-то одну вещь, сразу достаешь все 5 👗
«Люди тестируют аэрозольную краску прямо на полу супермаркета»
Покупателей сложно удержать от пробы краски, чтобы увидеть её цвет своими глазами (для чего предусмотрительные владельцы магазинов размещают неподалёку картонки и куски фанеры), но здесь же люди рисовали и писали целые надписи на полу!
Задание для самых внимательных: найдите неприличный узор, закрашенный белой краской 💨
Почему бы не оставить охлаждённую курицу в отделе личной гигиены
«У меня есть член семьи, который работал в супермаркете Walmart. Он сказал, что одной из самых больших статей по отходам было мясо, оставленное на какой-то полке или на кассе. Через 20 минут все мясо должно быть уничтожено», — рассказал один из комментаторов.
По всей видимости, кого-то настигла внезапная необходимость, и ему пришлось выбирать между мясом и подгузниками для взрослых. Кстати, этот лоток курицы стоил 18 долларов! 🧻
Людей не сильно заботит то, в каком виде они оставляют обувь после примерки
И снова наше любимое обувное безумие. Этот, как и остальные случаи, произошли в США, надеемся, российские покупатели ведут себя несколько приличнее.
Если у вас есть истории о негодяях в розничной торговле, то пишите их в комментариях, нам и другим читателям было бы интересно о них узнать.
Источник:
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